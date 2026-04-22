कराड-हैदराबाद बसमध्ये चढताना महिलेच्या पर्सवर डल्ला: तब्बल 'इतके' तोळे सोन्याचे दागिने अन् रोकड लंपास
उन्हाळ्याचे दिवस आणि सुट्टीच्या हंगामामुळे बस स्थानकावर वाढलेल्या गर्दीत मौल्यवान दागिन्यांच्या चोरीच्या घटना वाढत आहेत.
Published : April 22, 2026 at 11:59 PM IST
सातारा : कराड-हैदराबाद बसमध्ये चढताना गर्दीचा फायदा घेऊन अज्ञात चोरट्यांनी महिलेच्या पर्समधील ११ तोळ्याचे दागिने आणि सहा हजार रूपयांची रोकड लंपास केल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. मुंबईहून ही महिला मैत्रिणीच्या मुलीच्या लग्नासाठी आली होती. लग्न झाल्यानंतर मावस भावाच्या घराच्या वास्तुशांतीसाठी पंढरपूरला जात असताना चोरट्यांनी डाव साधला. या घटनेनंतर कराड शहर पोलिसांनी सीसीटीव्ही आधारे तपासाची चक्रं गतिमान केली आहेत.
बसमध्ये चढताना सोन्याचे दागिने लंपास : पाटण तालुक्यातील चव्हाणवाडी गावच्या मूळ रहिवासी आणि सध्या मुंबईत वास्तव्य असणारी शुभांगी शिवाजी चव्हाण ही महिला दोन दिवसांपूर्वी मैत्रिणीच्या मुलीच्या लग्नासाठी आली होती. पंढरपुरातील मावस भावाच्या घराची वास्तुशांती असल्याने बुधवारी सायंकाळी ती पंढरपूरला निघाली होती. ११ तोळ्याचे दागिने आणि सहा हजार रुपयांची रोकड असलेले पाकिट तिने पर्समध्ये ठेवले होते. कराड बसस्थानकावर कराड-हैदराबाद गाडीत बसताना गर्दीचा फायदा घेऊन अज्ञात चोरट्यांनी ते पाकीट लंपास केलं.
तिकीट काढण्यासाठी उघडली पर्स : बसमध्ये बसल्यानंतर तिकीट काढण्यासाठी तिनं पर्स उघडली असता पर्समध्ये पाकीट नव्हतं. पाकीट चोरीला गेल्याचं लक्षात येताच तत्काळ बसस्थानक पोलीस चौकशी कार्यालयाशी संपर्क साधला. पोलिसांनी तातडीनं घटनेची माहिती वरिष्ठांना दिली. गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी बसस्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून धागेदोरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच खबऱ्यांचं नेटवर्क कामाला लावलं. याप्रकरणी कराड शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस निरीक्षक विजय गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल मगदूम आणि त्यांचं पथक तपास करत आहे. उन्हाळ्याचे दिवस आणि सुट्टीचा हंगाम असल्यानं बसस्थानकावर गर्दी वाढलेली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावी. शक्यतो मौल्यवान ऐवज पर्समध्ये ठेवून प्रवास करू, नये असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
