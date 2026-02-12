कोल्हापुरातल्या नेसरी महागाव रस्त्यावर धडा वेगळ्या अवस्थेत महिलेचा मृतदेह, परिसरात खळबळ
महागाव नेसरी रस्त्यावर मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या ग्रामस्थांना महिलेचा शिर नसलेला मृतदेह दिसला. तत्काळ ग्रामस्थांनी महागावचे पोलीस पाटील प्रदीप कांबळे यांच्याशी संपर्क केला.
Published : February 12, 2026 at 6:58 PM IST
कोल्हापूर - जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यातल्या नेसरी महागाव रोडवरील ओढ्यालगत एका महिलेचा शिर नसलेला मृतदेह आढळून आला. सडलेल्या अवस्थेतील या मृतदेहाचा एक हात देखील तुटलेल्या अवस्थेत मिळून आला आहे. या प्रकारानं गडहिंग्लज, महागाव परिसरात खळबळ उडाली आहे. गडहिंग्लज पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आहे.
गडहिंग्लज शहराजवळच्या महागाव नेसरी रस्त्यावर मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या ग्रामस्थांना महिलेचा शिर नसलेला मृतदेह दिसला. तत्काळ ग्रामस्थांनी महागावचे पोलीस पाटील प्रदीप कांबळे यांच्याशी संपर्क केला. कांबळे यांनी याबाबतची माहिती गडहिंग्लज पोलिसांना दिली. गडहिंग्लज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अजित कुमार सिंदकर यांच्या नेतृत्वाखाली पथक घटनास्थळी रवाना झालं. मृतदेहाचा पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला. मृतदेहाजवळ सापडलेली साडी चप्पल, एका हातातील काळा दोरा यावरून मृतदेहाची ओळख पटवण्यात आली. महागाव येथील सुनिता संजय केसरकर यांचा हा मृतदेह असावा असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. सुनिता यांच्या घरी संपर्क साधल्यानंतर 18 जानेवारीपासून त्या बेपत्ता असल्याचं समजलं. याबाबतची माहिती मुलगा लक्ष्मीकांत यांना पोलिसांना दिली होती. मात्र त्यांचा घातपात कोणी केला, याचा शोध पोलीस घेत असल्याचं पोलीस निरीक्षक अजितकुमार सिंदकर यांनी सांगितलं.
पोलीस उपनिरीक्षक हणमंत नाईक, महिला कॉन्स्टेबल अंजली पाटील यांच्यासह फॉरेन्सिक टीमनंही घटनास्थळी जाऊन पुरावे गोळा केले आहेत. यामध्ये सुनीता केसरकर यांचा मोबाईल कुठेही आढळून आला नाही. 18 जानेवारीपासून त्या बेपत्ता आहेत. त्यांच्या मोबाईलवर शेवटचा कॉल कुणाचा आला यावरून पोलीस या घातपाताचा छडा लावणार आहेत. मात्र मोबाईलच न मिळाल्यानं हा नेमका काय प्रकार आहे हे निष्पन्न करणं पोलिसांसमोर आव्हान असणार आहे.
गडहिंग्लज पासून महागाव नेसरी रस्त्यावर कायमच रहदारी असते. घंटीच्या झरा नावाचा ओढाही निसर्गरम्य ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्या ठिकाणीच महिलेचा मृतदेह आढळल्यानं परिसरात खळबळ उडाली. मृतदेहाच्या पायावरही जखमेच्या खुणा आहेत. यामुळे हा घातपात आहे की खून, याबाबतचा तपास आता गडहिंग्लज पोलीस करणार आहेत.
