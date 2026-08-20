कोरोना काळात पती गमावलेल्या प्रितीच्या पाठीशी 'सोबत पालकत्व फाऊंडेशन'; मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः बांधली लग्नगाठ!
कोरोना काळात आपला जोडीदार गमावलेल्या प्रिती यांचा विवाह सोहळा नागपुरात पार पडला. सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विशेष उपस्थिती लावली.
Published : August 20, 2026 at 2:28 PM IST
नागपूर : कोरोना काळात अनेकांची आयुष्यं उद्ध्वस्त झाली आणि अनेकांनी आपले जवळचे नातेवाईक गमावले. याच कठीण काळात आपल्या जोडीदाराला गमावलेल्या प्रितीच्या आयुष्यात आता एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. दुःखाच्या सावटातून बाहेर पडत प्रितीनं आपल्या नवीन प्रवासाला सुरुवात केली असून, शिवम सिंग आणि प्रिती यांचा विवाह सोहळा नागपुरात पार पडला. या विवाहासाठी भाजपा नेते आणि माजी आमदार संदीप जोशी यांनी प्रितीचं पालकत्व स्वीकारल्यामुळे या विवाह सोहळ्याला एक भावनिक किनार लाभली होती. या सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विशेष उपस्थिती नोंदवून प्रिती आणि शिवम यांना शुभाशीर्वाद दिले.
आयुष्याला पुन्हा एकदा नवी उभारी देण्याचं कार्य : कोरोना काळात सुरू झालेल्या 'सोबत पालकत्व फाऊंडेशन' या संस्थेच्या प्रवासाला आज सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सहा वर्षांच्या वाटचालीत अनेक कुटुंबांच्या सुख-दुःखात सहभागी होत, 'सोबत'नं आजवर 289 कुटुंबांचं पालकत्व स्वीकारलं. या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सुरुवातीपासूनच आहार, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि समुपदेशन अशी 'पंचसूत्री' निश्चित करण्यात आली. या सहा वर्षांच्या काळात अनेकांनी आयुष्यातील चढ-उतार अनुभवले. कुणाच्या घरातील कर्ता पुरुष हिरावला गेला, तर कुणाच्या पदरात लहान मुलं आणि डोळ्यांत फक्त अश्रू उरले. क्षणार्धात अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले. काळ पुढे सरकत राहिल्यानं दुःखाची धार काहीशी बोथट झाली असली, तरी जखमांच्या खुणा अजूनही मनावर ताज्या आहेत. आज त्याच कोरोना काळातील 'स्वयंसिद्धा' भगिनींच्या आयुष्याला पुन्हा एकदा नवी उभारी देण्याचं कार्य 'सोबत पालकत्व'च्या माध्यमातून अविरत सुरूय.
काय आहे प्रितीची गोष्ट : ही भावुक गोष्ट आहे एकल माता प्रितीची. अवघ्या 23व्या वर्षी तिच्या कपाळावरील कुंकू पुसलं गेलं, पदरात दोन लहान मुलं आणि डोक्यावर संपूर्ण संसाराची जबाबदारी आली. कोरोनाच्या त्या भयानक दिवसांत पतीचा जीव वाचवण्यासाठी ती रेमडेसिव्हिरच्या शोधात वणवण भटकली. औषध मिळवण्यासाठी तिनं शर्थीचे प्रयत्न केले, पण नियतीसमोर तिचे सारे प्रयत्न अपुरे पडले. अखेर पतीच्या निधनानं तरुण वयातच तिच्यावर वैधव्याची कुऱ्हाड कोसळली. मात्र, नियतीनं तिच्या आयुष्याची गोष्ट तिथेच संपवलेली नव्हती. ज्या व्यक्तीनं त्या कठीण काळात तिच्या पतीसाठी रेमडेसिव्हिर मिळवून देण्याकरिता मदतीचा हात पुढे केला होता, त्याच व्यक्तीनं पुढे प्रितीच्या आयुष्याला साथ देण्यासाठी आपला हात पुढे केला. केवळ प्रितीचाच नव्हे, तर तिच्या दोन मुलांचाही स्वीकार करण्याचं वचन त्यानं दिलं. कधी कधी नियती माणसाला अशा वळणावर आणून उभी करते, जिथं कालचं दुःख आणि उद्याची आशा एकमेकांना भेटतात. या संदर्भात आवश्यक ती चौकशी करण्यात आली. दोघांची संमती, त्यांची परिस्थिती आणि त्यांच्या भविष्यातील आयुष्याचा विचार करून अखेर 'सोबत पालकत्व फाऊंडेशन'नं त्यांचा विवाह लावून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
ही केवळ एका मुलीची लग्नगाठ नाही, तर माणुसकी अजूनही जिवंत आहे, यावर विश्वास दृढ करणारा हा एक अनोखा क्षण आहे. नव्या आयुष्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या प्रितीला आणि तिच्या दोन्ही मुलांना भविष्यात भरभरून सुख व आशीर्वाद मिळावेत, हीच 'सोबत पालकत्व फाऊंडेशन'ची मनापासून इच्छा आहे. यापुढील काळातही अशाच प्रकारे गरजूंना हक्काचं घर मिळवून देण्यासाठी अनेक विवाह सोहळे आयोजित करण्याचा संकल्प संस्थेनं केलाय.
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