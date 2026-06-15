ETV Bharat / state

जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारच्या बैठकीचे आमिष दाखवून महिलेवर हॉटेलमध्ये अत्याचार, दोन आरोपींना अटक

आरोपींनी त्या महिलेला ब्लॅकमेल करत तीन लाख रुपये देखील वसूल केलेत. हे आरोपी एवढ्यावरच थांबले नाही तर महिलाचं धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला.

महिलेवर हॉटेलमध्ये अत्याचार, दोन आरोपी अटक
महिलेवर हॉटेलमध्ये अत्याचार, दोन आरोपी अटक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर - जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या बहाण्याने एका 24 वर्षीय विवाहित महिलेला हॉटेलमध्ये बोलावण्यात आलं. तिथं त्या महिलेला शीतपेय
पिण्यासाठी देण्यात आलं. मात्र, त्या शीतपेयात दोन आरोपींनी आधीच गुंगीचं औषध मिसळलं होतं. शीतपेय पिल्यानंतर महिला बेशुद्ध झाली. त्यांनतर आरोपींनी त्या महिलेवर आळीपाळीनं बलात्कार केला. एवढंच नाही तर आरोपींनी हा संपूर्ण किळसवाणा प्रकाराचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. आरोपींनी त्या महिलेला ब्लॅकमेल करत तीन लाख रुपये देखील वसूल केलेत. हे आरोपी एवढ्यावरच थांबले नाही तर महिलाचं धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्या पीडित महिलेनं पोलीस ठाणे गाठले आणि सर्व हकीकत पोलिसांना सांगितली. हा संपूर्ण प्रकार नागपूर शहरातील सोनेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका हॉटेलमध्ये घडलेला आहे. पीडित महिला अनुसूचित जाती समाजातीलअसल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.

यातील मुख्य आरोपी पीडित महिलेचा वर्गमित्र असल्याची माहिती समोर आली आहे. सोनेगाव पोलिसांनी या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक केलेली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अय्याज ताज मदारे, आमीन शेख यांचा समावेश आहे. ते दोघेही नागपूरच्या कळमेश्वर तालुक्यातील रहिवासी आहेत. तिसऱ्या आरोपीचं नाव हजरत मौलाना असून तो फरार झाला आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.


सरबतातून दिले गुंगीचे औषध - सोनेगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित महिलेची ओळख आरोपी अय्याज ताज मदारे याच्याशी आधीपासूनच होती. अय्याजने 8 जून रोजी जमीन खरेदी व्यवहाराच्या बैठकीचे आमिष दाखवून एका हॉटेलमध्ये बोलावले होते. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर तिला सरबतातून गुंगीचे औषध देण्यात आले. ती महिला बेशुद्ध होताच अय्याज आणि त्याचा सहकारी आमीन शेखने त्या महिलेवर आळीपाळीने अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. यावेळी आरोपींनी संपूर्ण प्रकाराचे मोबाईलमध्ये चित्रिकरण केले.


धर्मांतर आणि निकाह लावण्याचाही प्रयत्न - व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल करण्याची धमकी देत आरोपींनी पीडित महिलेवर वारंवार अत्याचार केला. तसंच रोख आणि ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे तीन लाख नऊ हजार रुपयेसुद्धा उकळल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील तामिया येथील मौलानाच्या मदतीने पीडितेला मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडून निकाह लावण्याचाही प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.

दोन आरोपीना अटक,एकाच शोध सुरू - पीडितेने स्वतःची सुटका करून घेत सोनेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुल तसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाचे प्रभारी विक्रांत कारटकर आणि त्यांच्या पथकाने अय्याज मदारे व आमीन शेख या दोघांना अटक केली. फरार आरोपीचा शोध सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

TAGGED:

WOMAN SEXUALLY ASSAULTED
महिलेवर हॉटेलमध्ये अत्याचार
धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न
आळीपाळीनं बलात्कार
WOMAN SEXUALLY ASSAULTED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.