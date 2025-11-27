कौमार्य चाचणीच्या त्रासातून महिलेनं आत्महत्या केल्याचा अंनिसचा संशय; नाशिकमध्ये काय घडला धक्कादायक प्रकार?
चारित्र्यावर संशय आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून महिलेनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना नाशिकमध्ये घडली आहे. याप्रकऱणी अंनिसनं पोलिसांना निवेदन दिलं आहे.
Published : November 27, 2025 at 8:56 PM IST
नाशिक : नाशिकमधील विवाहित महिलेनं सात पानी चिठ्ठी लिहून बुधवारी आत्महत्या केली. आत्महत्येतेची अनेक कारणं तिनं चिठ्ठीमध्ये लिहली आहेत. परंतु सदर महिलेची कौमार्य चाचणी झाली, असा अंनिसचा संशय आहे. काही कारणांमुळ नवर्यानं महिलेवर चारित्र्याचा संशय घेत तिला त्रास देणं सुरु केलं. नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून महिलेनं आत्महत्या केल्याचा संशय अंनिसनं व्यक्त केला. या संदर्भात अंनिसने पंचवटी पोलिसांना निवेदन दिलं आहे.
चिठ्ठी लिहून संपवलं जीवन : सात पानांची चिठ्ठी लिहून पंचवटी भागातील नवविवाहितेनं जीवनप्रवास संपवल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी घडली. या महिलेचा विवाह जून महिन्यात अभिजीत क्षीरसागर (बदलले नाव) याच्यासोबत झाला होता. विवाहानंतर महिन्याभरानंतर पती, सासू तसंच इतर सदस्यांकडून तिचा विविध कारणांनी शारीरिक आणि मानसिक छळ करायला सुरुवात केली. माहेरी जाते, माहेरच्या लोकांशी फोनवर गप्पा मारते, असं म्हणून तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत कौमार्य चाचणीसारखा क्रूर प्रकार पती आणि सदस्यांकडून झाल्याची संतापजनक बाब तिनं चिठ्ठीमध्ये लिहिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याप्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. पोलिसांनी चिठ्ठी तपासासाठी जप्त केली आहे. याप्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात पतीसह सासरच्या लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
कडक कारवाई करावी : "सदर महिलेवर जादुटोणा करण्याचा प्रकार घडला आहे. अज्ञात भोंदुबाबाच्या सांगण्यावरुन जादुटोणा केलेले फोटो सदर महिलेनं प्रसारित केले आहेत. याशिवाय तिला विविध क्रिया करायला भाग पाडलं. त्यामुळं संशयित आरोपीविरूध्द सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा आणि जादूटोणाविरोधी कायद्याचे कलम लावावेत व त्या भोंदुबाबाला सहआरोपी करावं, अशा मागणीचं निवेदन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पंचवटी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांना दिलं, आहे," अशी माहिती अंनिसचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी दिली.
स्त्रियांची बदलती जीवनशैली : "हायमेन शारीरिक संबंधांमुळं ताणलं जाऊ शकतं किंवा फाटलं जाऊ शकते. परंतु ते नेहमीच होत नाही. आजकाल महिलांची जीवनशैली बदलली आहे. यात धावणं, सायकल चालवणं, खेळ खेळणं किंवा मासिक पाळीसाठी कप्स वापरणं यांसारख्या इतर अनेक कारणांमुळं देखील हायमेन ताणलं जाऊ शकतं. हायमेन हे कौमार्य सिद्ध करण्यासाठी विश्वसनीय चिन्ह नाही. कारण ते अनेक कारणांमुळं बदलू शकतं. कोणत्याही व्यक्तीच्या कौमार्याची तपासणी करणे हे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही, असं स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. वृषाली व्यवहारे यांनी सांगितलं.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुम्हाला आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - ०४४२४६४००५० (२४x७ उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन ९१५२९८७८२१ वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत उपलब्ध).
