अपघाताचा थरार! डंपरनं दुचाकीला फरफटत नेल्यानं प्राध्यापिका जागीच ठार; तर भाजी मंडईत घुसलेल्या भरधाव कारनं चार महिलांना चिरडलं, एक ठार
साताऱ्यात दोन थरारक अपघाताच्या घटना घडल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. एका घटनेत डंपरनं फरफटत नेल्यानं प्राध्यापिकेचा मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या घटनेत भाजीविक्रेता महिला ठार झाली.
Published : March 26, 2026 at 2:26 PM IST
सातारा : साताऱ्यातील कराड आणि मलकापूरमध्ये बुधवारी रात्री झालेल्या दोन वेगवेगळ्या भीषण अपघातात २ महिला जागीच ठार, तर ३ महिला गंभीर जखमी झाल्या. प्रा. सुषमा आनंदा कीर्तने (रा. गजानन हौसिंग सोसायटी, कराड) आणि उषा बाळू रौंदाळे (रा. मलकापूर, ता. कराड), अशी मृत महिलांची नावं आहेत. यातील सुषमा कीर्तने या यशवंतराव चव्हाण सायन्स कॉलेजच्या प्राध्यापिका तर दुसरी महिला भाजी विक्रेती होती. रात्री उशिरा या अपघातांची नोंद कराड शहर पोलीस ठाण्यात झाली आहे.
डंपरनं दुचाकीला नेलं फरफटत : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कराड येथील यशवंतराव चव्हाण सायन्स कॉलेजमध्ये वनस्पतिशास्त्र विभागातील प्राध्यापिका सुषमा कीर्तने या बुधवारी कॉलेज सुटल्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास दुचाकीवरून बसस्थानकाकडं निघाल्या होत्या. त्यावेळी दगड घेऊन निघालेल्या डंपरनं त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडक दिल्यानंतर डंपरनं दुचाकीसह कीर्तने यांना दहा ते बारा फूट फरफटत नेलं. या भीषण अपघातात प्राध्यापिका कीर्तने गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, तत्पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. अपघातामुळे कराड-विटा मार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली होती.महिला प्राध्यापिकेचा भीषण अपघात झाल्याचं समजताच सायन्स कॉलेजमधील कीर्तने यांच्या सहकारी प्राध्यापकांनी घटनास्थळासह रूग्णालयात धाव घेतली. कॉलेजमधील त्या ज्येष्ठ प्राध्यापिका होत्या. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी पीएचडी मिळवली होती. मनमिळावू स्वभावाच्या प्राध्यापिकेच्या अपघाती मृत्यूनं सायन्स कॉलेजवर शोककळा पसरली.
भाजी मंडईत घुसलेल्या कारनं 4 महिलांना चिरडलं, एक ठार : कराडमधील अपघातानंतर काही वेळातच मलकापूर शहरातील भाजी मंडईत भरधाव कार घुसल्यानं दुसरा थरारक अपघात झाला. एका दुचाकीला धडक देत रस्त्याकडंच्या भाजी मंडईत घुसलेल्या भरधाव कारनं (एमएच ५० यु ३००१) चार महिलांना चिरडलं. या अपघातात भाजी विक्रेती महिला जागीच ठार झाली, तर तीन महिला गंभीर जखमी झाल्या. जखमींमध्ये १३ वर्षीय मुलीसह दोन महिलांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, अपघातानंतर कार एका इमारतीच्या कठड्याला धडकून थांबल्यानं मोठा अनर्थ टळला. मलकापूरच्या भाजी मंडईत घुसलेली कार महिला चालवत होती, असं घटनास्थळावरील प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीवरुन समजलं. कारनं चिरडल्यानं उषा बाळू रौंदाळे (वय ४७, रा. मलकापूर) यांचा मृत्यू झाला, तर रूपाली मारुती पाटील (वय ३७, रा. काले, त. कराड), दीपाली सचिन हुलवान (वय ३८) आणि ज्ञानदा सचिन हुलवान (वय १३, सध्या रा. मलकापूर, मूळ रा. येडेमच्छिंद्र, ता. वाळवा, जि. सांगली), अशी जखमी महिलांची नावं आहेत.
