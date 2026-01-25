ETV Bharat / state

अनैतिक संबंधात सासू ठरली अडथळा : सुनेनं प्रियकराच्या साथीनं केला खून, भावाच्या मदतीनं मृतदेहाची लावली विल्हेवाट

नांदेडमध्ये सुनेनं प्रियकरातच्या मदतीनं सासूचा खून केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे.

Woman Kills By Daughter In Law
अनैतिक संबंधात सासू ठरली अडथळा (File Photo)
Published : January 25, 2026 at 3:57 PM IST

नांदेड : अनैतिक संबंधात अडथळा ठरलेल्या सासूचा सुनेनं प्रियकराच्या मदतीनं खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव शहरात ही घटना घडली. विशेष म्हणजे झोपेत असताना सुनेनं आणि तिच्या प्रियकरानं सासूचा खून केला. त्यानंतर भावाचा मदतीनं मृतदेह शहराबाहेर फेकून दिला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक मदतीच्या आधारे या खुनाचा छडा लावला. या प्रकरणी पोलिसांनी सुनेसह तिचा प्रियकर आणि अन्य दोघांना ताब्यात घेतलं आहे. कमलाबाई क्षीरसागर (वय 54) असं मृत महिलेचं नाव आहे. तर सुनीता नागेश्वर क्षीरसागर (वय 35 ) असं सुनेचं तर परमेश्वर वानखेडे असं तिच्या प्रियकराचं नाव आहे.

मुलाचा दारूच्या व्यसनानं झाला मृत्यू : कमलाबाई क्षीरसागर या हदगाव शहरातील गौतमनगर इथल्या रहिवासी असून हदगाव तहसील कार्यालयात शिपाई पदी कार्यरत होत्या. कमलबाई यांना एकुलता एक मुलगा होता. त्याला दारूचं व्यसन होतं. दारूमुळे त्याचं लिव्हर खराब झाल्यानं त्याचा दोन महिन्यापूर्वीच मृत्यू झाला. विधवा सुनेसह कमलाबाई एकाच घरात राहत होत्या. लग्नाच्या काही वर्षापासून सुनीता नागेश्वर क्षीरसागर (वय 35) हिचं परमेश्वर वानखेडे या 26 वर्षीय तरुणासोबत प्रेम प्रकरण सुरु होतं. पतीच्या निधनानंतर दोघात जवळीकता अधिक वाढली. सुनेचं इतर तरुणासोबत अनैतिक संबंध सुरु असल्याची कुणकुण सासूला लागली. या कारणावरून सासू सुनेमध्ये वाद व्हायचे. शेवटी सुनेनं प्रियकरासोबत कट रचला.

Woman Kills By Daughter In Law
मृत कमलाबाई क्षीरसागर (ETV Bharat Reporter)

प्रियकराच्या मदतीनं खून अन् भावाच्या मदतीनं मृतदेहाची विल्हेवाट : 10 जानेवारीला कमलाबाई या घरातील खोलीत झोपल्या असताना सुनीता आणि तिचा प्रियकर परमेश्वर या दोघांनी त्यांच्या खून केला. त्यानंतर सुनिता हिनं भाऊ अमोल इटकरे याला फोन करून घरी बोलवलं आणि घटनेची माहिती दिली. अमोल यानं आपल्या नातेवाईकाला सोबत घेऊन कमलाबाईचा मृतदेह पोत्यात भरून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशानं वाळकी फाटा इथल्या कोरड्या नदीत फेकून दिला. 13 जानेवारीला मृताच्या नातवानं हदगाव पोलीस ठाण्यात मीसिंग दाखल केली. मात्र काही तासातच कमलाबाई यांचा मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडाली. पोलिसांनी तपासाची चक्रं फिरवली. सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक विश्लेषण केलं असता घटनेच्या 13 दिवसानंतर धक्कादायक बाब समोर आली. अनैतिक संबंधात अडथळा ठरल्यानं सुनेनं प्रियकराच्या मदतीनं सासूचा खून केल्याचं निष्पन्न झालं. हदगाव पोलिसांनी सुनीता क्षीरसागर, परमेश्वर वानखेडे, अमोल इटकरे, अक्षय कदम या चार आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास सहायक पोलीस निरीक्षक संकेत दिघे करत आहेत. चारही आरोपीना न्यायालयानं 28 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संकेत दिघे यांनी दिली.

पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी तपासले सीसीटीव्ही : सहायक पोलीस निरीक्षक संकेत दिघे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "महिला हरवल्याची तक्रार नोंदवल्यानंतर त्याच दिवशी महिलेचा मृतदेह वळकी फाटा इथं परिसरात आढळला. त्याची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेचा तपास केला असता, संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं आढळलं. परंतु धागा दोरा काही आढळला नव्हता. महिलेचा अंत्यविधी झाल्यानंतर बारकाईनं तपास करून नातेवाईकांची कसून चौकशी केली. ही महिला घरातून बाहेर गेली का नाही, हा पहिला प्रश्न उभा राहत होता. यावर तपास करत आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही रात्रीच्या वेळी तपास केला. आरोपीला संशय येऊ नये यासाठी रात्री तपासले. सदरील महिला ही नऊ तारखेला घरी गेली पण दहा तारखेला शनिवारी बाहेर पडलीच नाही, हे निष्पन्न झाल्यानंतर घरातील व्यक्तींची कसून चौकशी केली. महिलेची सून सुनिता नागेश क्षीरसागर व तिचा प्रेमी परमेश्वर किसन वानखेडे या दोघांनी मारल्यानंतर मृतदेह घरातच ठेवला. 9 तारखेच्या रात्री 10 वाजता आरोपी महिलेनं भावाला उमरखेडवरून बोलून घेतलं. दुचाकीवरुन वाळकी फाटा इथं मृतदेह नेऊन टाकला."

