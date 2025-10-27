लग्न उरकून घरी परतणाऱ्या वऱ्हाडावर काळाचा घाला : भीषण अपघात पतीच्या डोळ्या देखत पत्नीचा झाला मृत्यू
लग्नावरुन परतणाऱ्या पती पत्नीच्या दुचाकीला एसटी बसनं भीषण धडक दिली. या धडकेत पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पती गंभीर झाला आहे.
Published : October 27, 2025 at 11:59 AM IST
सोलापूर : भावकीच्या नात्यातील चुलत बहिणीचे लग्न उरकून घराकडं जाताना सोलापूर हैदराबाद महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. सोलापूर शहराजवळ असलेल्या चंदन काटा परिसरात बसवकल्याणहून सोलापूरला येत असलेल्या एसटीनं दुचाकीवर जात असलेल्या दाम्पत्याला पाठीमागून धडक दिली. या धडकेत दुचाकीच्या पाठीमागे बसलेल्या शहनाज महेबूब शेख (वय 34, रा. कुंभारी, दक्षिण सोलापूर) यांचा जागीच मृत्य झाला आहे. पती महेबूब नबीलाल शेख (वय 38, रा. कुंभारी, दक्षिण सोलापूर) हे गंभीर जखमी झाले आहेत.
पतीच्या डोळ्यादेखत पत्नीचा झाला चेंदामेंदा : सोलापूर हैदराबाद महामार्गावर झालेला अपघात इतका भीषण होता की, पतीच्या डोळ्यादेखत पत्नीचा चेंदामेंदा झाला आहे. नातेवाईकांच्या लग्नाला जाऊन परतताना हा अपघात झाला आहे. शहनाझ शेख यांच्या मृत्यूनं कुंभारी गावात शोककळा पसरली आहे. पत्नी शहनाज शेख या पती सोबत दुचाकीच्या मागं बसून घराकडं निघाल्या होत्या. बसवकल्याणहुन येणाऱ्या एसटीबसनं त्यांच्या दुचाकीला मागून ठोकरलं. पती महेबूब शेख हे बाजुला फेकले गेले आणि पत्नी शहनाज शेख या एसटी बसच्या चाकात सापडल्या.
एसटीबसनं अक्षरशः फरफटत नेलं : शहनाझ शेख व महेबूब शेख हे दाम्पत्य सोलापूर हैदराबाद रोडवर असलेल्या तांदुळवाडी (दक्षिण सोलापूर) इथल्या नातेवाइकांचं लग्न उरकून दुचाकीवरून कुंभारी इथल्या घरी जात होतं. इतर नातेवाईक हे त्यांच्या पाठीमागं रिक्षानं येत होते. हैदराबाद रोड इथं पाठीमागून येणाऱ्या एसटीनं त्यांना अक्षरशः फरफटत नेलं. यात शहनाज या गाडीखाली आल्यानं त्यांचा चेंदामेंदा झाला होता. पती महेबूब यांना जखमी अवस्थेत शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. शहनाझ शेख या महिलेचा मृतदेह रस्त्यावर छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत पडला होता. महेबूब शेख हे देखील गंभीर जखमी अवस्थेत रस्त्याच्या बाजूला पडले होते. पोलिसांनी ताबडतोब घटनास्थळी भेट देऊन वाहतूक सुरळीत केली आणि मृतदेह शवविच्छेदनसाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केला.
