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तृतीयपंथीयाच्या वेषात एकाचा मुंबईतील महिलेवर अतिप्रसंग, पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत आवळल्या मुसक्या

मूल होत नाही म्हणून आशीर्वाद देण्याच्या बहाण्यानं पवई परिसरात महिलेच्या घरात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अनिल शिंदेला सीसीटीव्हीच्या मदतीनं खारेगाव परिसरातून अटक करण्यात आलीय.

Man disguised as a transgender person sexually assaults a woman in Mumbai
तृतीयपंथीयाच्या वेषात एकाचा मुंबईतील महिलेवर अतिप्रसंग (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 10:23 AM IST

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मुंबई : साडी नेसून तृतीयपंथी असल्याचं भासवून एका व्यक्तीनं पवई परिसरात एका घरात घुसून महिलेसोबत अतिप्रसंग केल्याची घटना घडलीय. मूल होण्याकरिता आशीर्वाद देण्याच्या बहाण्यानं त्यानं घरातील महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला आणि त्यानंतर तिच्याकडून 2,000 रुपये घेत तिथून पळ काढला. महिलेनं दिलेल्या तक्रारीवरून पवई पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या मदतीनं अनिल शिंदे (30) या आरोपीला ठाण्यातील खारेगाव परिसरातून अटक केलीय.

काय घडलीय घटना?- पीडित महिला पवईतील एका गृहनिर्माण संस्थेत राहते. लग्न होऊन पाच वर्षे झाली, परंतु अद्यापही मूल होत नाही, या विवंचनेत हे कुटुंबीय होतं. बुधवारी 19 ऑगस्टच्या पीडित महिलेचे पती कामावर गेलेले असताना ही महिला आपल्या सासूसोबत घरात एकटीच होती. त्यावेळी अनिल शिंदे नावाचा इसम तृतीयपंथी असल्याचं सांगून त्यांच्या दारावर आला. वृद्ध नातेवाईकानं दरवाजा उघडल्यावर अनिल शिंदेनं त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून आशीर्वाद देण्याचे नाटक केलं. त्यावेळी या वृद्ध महिलेनं बोलता बोलता आरोपी शिंदेला आपल्या सुनेची व्यथा सांगितली. हीच संधी साधून शिंदेनं मूल होण्यासाठी विशेष विधी करून देण्याची तयारी दर्शवत त्यांच्या घरात प्रवेश मिळवला.

मूल होण्याचा आशीर्वाद देण्याच्या बहाण्यानं लैंगिक अत्याचार - घरात आल्यावर आरोपी थेट महिलेच्या बेडरूममध्ये गेला, तिथं काही वेळ संवाद साधत आणि तिला पलंगावर झोपण्यास सांगितलं. त्यानंतर विधी करण्याच्या बहाण्यानं त्याने अयोग्य पद्धतीनं तिला स्पर्श करत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. सुरुवातीला त्या महिलेला घडलेल्या प्रकाराचं गांभीर्य कळलं नाही. परंतु नंतर कळेपर्यंत उशिर झाला होता. जाताना आरोपी अनिल शिंदेनं "तुला लवकरच मूल होईल" असा आशीर्वाद दिला आणि पैशांची मागणी केली. तेव्हा महिलेनं त्याला घरातील 2,000 रुपये दिले ते घेत आरोपी तिथून बाहेर पडला.
सुमारे तासाभरानंतर भानावर येत आपला लैंगिक अत्याचार आणि फसवणूक झाल्याचं त्या महिलेच्या लक्षात आले. त्यानंतर तिने नवऱ्याला फोन करून घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. संध्याकाळी नवऱ्यासोबत जाऊन तिनं पवई पोलीस ठाण्यात या घटनेची रितसर तक्रार दाखल केली.

सीसीटीव्हीच्या मदतीनं आरोपीला बेड्या - याबाबत माहिती देताना परिमंडळ 10 चे पोलीस उपायुक्त दत्ता नलावडे यांनी माहिती देताना सांगितलं की, पोलिसांनी या प्रकरणी बलात्कार आणि इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. तपास अधिकाऱ्यांनी तत्काळ इमारत आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली. त्यात एका फुटेजमध्ये आरोपी रिक्षातून जाताना दिसला. पोलिसांनी रिक्षाच्या नंबरप्लेटवरून रिक्षाचालकाचा त्वरित शोध घेत त्याच्याकडे चौकशी केली. चालकानं दिलेल्या माहितीच्या आधारावर आरोपी कळवा येथील खारेगाव परिसरात असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानंतर लागलीच पोलिसांच्या एका पथकानं ठाण्यातील कळवा भागात धाड टाकत बुधवारी रात्रीच आरोपी अनिल शिंदेच्या मुसक्या आवळत त्याला अटक केली. त्याला पोलीस ठाण्यात आणून चौकशी करताच तो तृतीयपंथी नसून एक पुरुष असल्याचं निष्पन्न झालं. तृतीयपंथी बनून लोकांची फसवणूक करण्यासाठी तो महिलांचे कपडे परिधान करत लूटमार करतो. या पद्धतीनं त्यानं यापूर्वी इतरही महिलांनाही लक्ष्य केलं होतं का? याचा पवई पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

बनावट तृतीयपंथीचा उच्छाद - मुंबई आणि उपनगरीय रेल्वे लोकल तसेच सिग्लनवर तृतीयपंथीयांच्या वेषात बळजबरीनं पैसे उकळणाऱ्यांची संख्या वाढू लागलीय. हे गुन्हेगार आर्थिक फायद्यासाठी अस्सल तृतीयपंथी समुदायाला बदनाम करत असल्यानं त्यांच्यात भीतीचं वातावरण पसरलंय. माहीम, वांद्रे, तसेच कल्याण व लोकल रेल्वे मार्गांवर सामान्य तरुण किंवा पुरुष तृतीयपंथीयांचे कपडे परिधान करून जबरदस्तीनं पैसे मागतात. अनेकदा हे लोक नागरिकांना धाक दाखवून किंवा अयोग्य वर्तन करून पैसे उकळतात, अश्यावर कायद्यानं कठोरात कठोर शिक्षा होणं गरजेचं असल्याचं मत किन्नर मा फाऊंडेशनच्या संस्थापक सलमा खान यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

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TAGGED:

RAPED WOMEN IN POWAI
MUMBAI POLICE
FAKE TRANSGENDER
मुंबईतील महिलेवर अतिप्रसंग
TRANSGENDER RAPED WOMEN

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