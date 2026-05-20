रत्नागिरी : लाकडं गोळा करताना महिलेच्या हातात गावठी बॉम्ब फुटला; परिसरातून 30 बॉम्ब जप्त

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जांभारी परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या ठिकाणी महिलेच्या हातात गावठी बॉम्ब फुटल्याची घटना घडली.

Crude Bomb Blast at Jambhari
लाकडे गोळा करताना महिलेच्या हातात गावठी बॉम्ब फुटला (ETV Bharat)
Published : May 20, 2026 at 7:49 AM IST

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील जांभारी परिसर मंगळवारी (19 मे) सकाळी भीषण स्फोटानं हादरला. वाटद पोलीस चौकी हद्दीतील जांभारी फाटा इथं लाकडं आणण्यासाठी गेलेल्या एका महिलेच्या हातात गावठी बॉम्बचा स्फोट झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास ही घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. या घटनेत संबंधित महिला जखमी झाल्याची माहिती समोर येत असून, अधिक तपास पोलीस करत आहेत.

महिलेच्या डाव्या हाताची बोटं तुटली : या घटनेत रेश्मा प्रमोद सुर्वे (वय 45, रा. जांभारी फाटा) या महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, रेश्मा सुर्वे या जंगल परिसरात लाकडं गोळा करण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना एक संशयास्पद वस्तू दिसली. त्यांनी ती हातात उचलताच अचानक जोरदार स्फोट झाला. स्फोट इतका भीषण होता की त्यांच्या डाव्या हाताची बोटं तुटली असून त्या गंभीर भाजल्या आहेत. रक्तबंबाळ अवस्थेत त्यांना तातडीनं रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. प्रकृती गंभीर असल्यानं पुढील उपचारासाठी त्यांना मुंबईला हलवण्यात आलं आहे.

25 ते 30 जिवंत गावठी बॉम्ब आढळले : घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तपासादरम्यान परिसरात तब्बल 25 ते 30 जिवंत गावठी बॉम्ब आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं नेमकी कुणी आणि कोणत्या उद्देशाने ठेवली होती? याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जयगड पोलिसांनी संपूर्ण परिसर सील केला असून बॉम्ब शोध पथक आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पुढील तपास करत आहेत. या धक्कादायक घटनेमुळे जांभारी परिसरात भीतीचे वातावरण पसरलं आहे.

