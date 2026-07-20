शिर्डीत साईबाबा मंदिर परिसरात फळ विकणाऱ्या महिलेची चाकूने भोसकून हत्या; दोन महिलांना अटक
शिर्डीमध्ये महिलेवर चाकूने सपासप वार करून तिची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. साई मंदिर परिसरात हा रक्तरंजित थरार घडला.
Published : July 20, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 2:19 PM IST
शिर्डी : साईबाबा मंदिर परिसरात रविवारी (19 जुलै) रात्री घडलेल्या धक्कादायक घटनेत फळ विक्री करणाऱ्या एका महिलेची धारदार चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी शिर्डी पोलिसांनी मुख्य संशयित आरोपी फिजा पटेल आणि कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून संशयित अंजली नावाच्या महिलेस अटक केली आहे. मृत महिलेचं नाव जयश्री क्षीरसागर असं असून त्या साईबाबा मंदिराच्या गेट क्रमांक 4 जवळ डाळिंब आणि काकडी विक्रीचा व्यवसाय करत होत्या.
रविवारी रात्री घडली घटना : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास जयश्री क्षीरसागर या नेहमीप्रमाणे व्यवसाय करत असताना त्याच परिसरात किरकोळ वस्तू विक्री करणारी फिजा पटेल हिच्यासोबत त्यांचा वाद झाला. सुरुवातीला किरकोळ कारणावरून सुरू झालेला वाद काही वेळातच विकोपाला गेला.
वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्यानंतर संतापाच्या भरात फिजा पटेल हिने जवळील धारदार चाकूने जयश्री क्षीरसागर यांच्यावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात त्यांच्या पोटात गंभीर वार झाला, तसेच शरीराच्या इतर भागांवरही वार करण्यात आले. गंभीर जखमी झालेल्या जयश्री क्षीरसागर या रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्या. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांना तातडीनं साईबाबा संस्थानच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच शिर्डी पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू करून मुख्य आरोपी फिजा पटेल आणि कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अंजली या दोन महिलांना अटक केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास शिर्डी पोलीस करत आहेत.
चाकू आणून दिल्याचा पोलिसांचा संशय, दोन्ही आरोपींना अटक : पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, हल्ला सुरू असतानाच मुख्य आरोपी फिजा पटेल हिने अंजली खंडिझोड हिला फोन केला होता. जयश्री क्षीरसागर आणि अंजली यांच्यात यापूर्वीपासून वाद व पूर्ववैमनस्य असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, फिजा पटेल हिने अंजलीला फोन करून, "तुझ्याशी वाद घालणारी महिला इथं आहे आणि माझाही तिच्याशी वाद झाला आहे," अशी माहिती दिली. त्यानंतर अंजलीनं जयश्री क्षीरसागर यांचा कायमचा काटा काढण्याच्या उद्देशानं फिजा पटेलला चाकू उपलब्ध करून दिला. तिच्याच सांगण्यावरून हा खून करण्यात आल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोपही जोडण्यात आला आहे.
घटनेची माहिती मिळताच शिर्डी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि तपास सुरू केला. अवघ्या काही तासांत पोलिसांनी मुख्य आरोपी फिजा पटेल आणि कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अंजली खंडिझोड या दोन्ही महिलांना अटक केली. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कलम 103 (हत्या), कलम 61(2) (गुन्हेगारी कट) तसेच इतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना पोलीस कोठडी मिळावी, यासाठी त्यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती शिर्डीचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी अमोल भारती यांनी दिली.
मंदिर परिसरातील बेकायदेशीर विक्रेत्यांवर कारवाई सुरूच : दरम्यान, साईबाबा मंदिर परिसरात बेकायदेशीरपणे साहित्य विक्री करणारे अल्पवयीन मुले आणि भिकाऱ्यांविरोधात शिर्डी पोलिसांकडून सातत्यानं कारवाई केली जात आहे. यापूर्वी अशा अल्पवयीन मुलांच्या पालकांविरुद्ध दोन वेळा गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, अनेक मुलांना विसापूर येथील सुधारगृहात पाठविण्यात आलं आहे.
मंदिर परिसरातील सुरक्षा तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अशा बेकायदेशीर प्रकारांवर यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहील, असंही पोलीस उपविभागीय अधिकारी अमोल भारती यांनी स्पष्ट केलं.