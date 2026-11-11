आरोग्य मंत्र्याच्या दौऱ्यानंतर आठ दिवसाच्या आत सोलापूर जिल्हा रुग्णालयाच पितळ उघड पडलं
सोलापूर दौऱ्यावर आल्यावर आरोग्य मंत्र्यांची दिशाभूल कुणी केली असा सवाल उपस्थित होतोय. जिल्हा रुग्णालयातील डायलेसिस सेंटर बंद आहे. विद्या लोलगे यांनी भांडाफोड केला.
Published : November 11, 2026 at 5:36 PM IST
सोलापूर - राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा सोलापूर जिल्ह्यातील आरोग्य दौरा होऊन एक आठवडा देखील उलटला नाही तोपर्यंत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या महिला नेत्या विद्या लोलगे यांनी मोठा भांडाफोड केलाय. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर हे सोलापुरात आल्यावर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ वर्षा डोईफोडे, महिला ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्रमुख डॉ जयश्री ढवळे, आरोग्य अधिकारी डॉ कोपुरवाड यांनी जय्यत तयारी करून चक्क आरोग्य मंत्र्यांची दिशाभूल केली, असा त्यांनी आरोप केला. आरोग्य मंत्र्यांना नव्याने बांधलेल्या कॅथलॅब व आयसीयू दाखवून बाहेर आणलं. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जय कुमार गोरे यांनी त्याचदिवशी जिल्हा रुग्णालयात येऊन विविध वॉर्डना भेटून आणि रुग्णांना भेटून पाहणी केली. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ डोईफोडे यांनी जिल्हा रुग्णालयातील डायलेसिस सेंटर दाखवले नाही. खरं तर 2 नोव्हेंबरपासून मूत्ररोग आजार असणाऱ्या रुग्णांची खरी कैफियत समोर आली असती. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या महिला नेत्या विद्या लोलगे या बुधवारी सकाळी कामानिमित्त जिल्हा रुग्णालयात गेल्या असता, हा प्रकार समोर आला आहे. जवळपास 50 ते 60 रुग्ण डायलेसिससाठी आले पण त्यांना परत जावे लागले. रुग्णांचा वाढत रोष पाहून जिल्हा रुग्णालयातील वरिष्ठ अधिकारी डॉ श्रीकांत कुलकर्णी यांनी अधिकृत माहिती देताना संगितलं की, लवकरच डायलेसिस सेंटर सुरू होईल.
सोलापूर जिल्हा रुग्णालयातील डायलेसिस सेंटर अनिश्चित काळासाठी बंद - तानाजी सावंत आरोग्य मंत्री असताना त्यांच्या काळात सोलापूर जिल्हा रुग्णालयाचे काम पूर्ण झाले आणि उद्घाटनही त्यांच्याच काळात झाले. सोलापूर जिल्ह्यातील रुग्णांना मोफत सेवा मिळावी यासाठी शासन आटोकाट प्रयत्न करत आहे. सोलापूर जिल्हा रुग्णालयातील थाटामाटात उद्घाटन केलेल्या विविध स्पेशल वॉर्ड अनुदानविना ऑक्सिजनवर सुरू आहेत. सोलापूर जिल्हा रुग्णालयातील मोफत डायलेसिस अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवल्याचा फलकच त्याठिकाणी लावण्यात आला आहे.