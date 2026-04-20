उमेदवारीतून माघार घेतली, पण भूमिका अस्पष्ट; तीन दिवसांत मतदारसंघातील हवा समजेल- प्राजक्त तनपुरे
Published : April 20, 2026 at 4:45 PM IST
अहिल्यानगर- राहुरी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीच आपली भूमिका स्पष्ट करत आपण निवडणुकीतून माघार घेतल्याचे माजी मंत्री आणि शरद पवार गटाचे नेते प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले. भाजपाला पाठिंबा देणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना तनपुरे म्हणाले की, आज सकाळपासून राहुरी तालुक्यातील अनेक गावांतील नागरिकांना मी वेळ दिलाय. आज रात्री 9 वाजेपर्यंत मी माझ्या कार्यालयात बसून स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करणार आहे. या चर्चेनंतर योग्य ती भूमिका जाहीर करेन, असंही त्यांनी सांगितलं.
मी अद्याप पक्ष सोडलेला नाही- तनपुरे : दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी आपल्या प्रचार फलकांवर तनपुरे यांचा फोटो लावत त्यांचा पाठिंबा असल्याचं सांगितलंय. यावर प्रतिक्रिया देताना तनपुरे म्हणाले की, मी अद्याप पक्ष सोडलेला नाही. या मतदारसंघाचा माजी आमदार आणि माजी मंत्री म्हणून त्यांनी माझा फोटो लावला असेल. मात्र मी 6 एप्रिल रोजीच माझी भूमिका स्पष्ट केलीय आणि अद्याप कोणाचाही प्रचार केलेला नाही.
ते माझ्या भेटीस आले तर त्यांचे स्वागतच : आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुरी विधानसभा मतदारसंघात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तनपुरे म्हणाले की, ते माझ्या भेटीस आले तर त्यांचे स्वागतच आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी माझी भेट घेऊन मला उमेदवारी जाहीर न करण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या विनंतीचा मी मान ठेवला. मात्र कोणी कुणाकडे जावे याबाबत मी काही सांगू शकत नाही. विधानसभा निवडणुकीत माघार घेण्याचा निर्णय सोपा नसल्याचे सांगत तनपुरे म्हणालेत. या निवडणुकीत थांबणे ही सोपी गोष्ट नाही. येत्या तीन दिवसांत मतदारसंघात कोणाची हवा आहे हे स्पष्ट होणार असल्याचंही प्राजक्त तनपुरे यांनी अधोरेखित केलंय.
