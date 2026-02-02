अजित पवार यांच्या निधनानं एक जिंदादिल व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्याआड - छगन भुजबळ
अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी माऊली लॉन्स येवला इथं शोकसभा पार पडली. यावेळी छगन भुजबळ बोलत होते.
Published : February 2, 2026 at 6:11 PM IST
नाशिक : "अजित पवार यांच्या निधनानं माझ्या आयुष्यात ही अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद घटना घडली आहे. आजही त्याचं निधन मन स्वीकारला तयार नाही. त्यांच्या निधनानं एक स्पष्टवक्ता, शिस्तप्रिय आणि जिंदादिल व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्याआड गेलं आहे," अशा शब्दात राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी माऊली लॉन्स येवला इथं शोकसभा पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. श्रद्धांजलीच्या ठिकाणी मंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ हे दादांचा अस्थिकलश सोबत घेऊन आले होते. यावेळी उपस्थित त्यांनी अस्थिकलशाचे दर्शन घेत अजितदादांना श्रद्धांजली वाहिली..
जे बोलायचे ते करून दाखवायचे... : "खरंतर हा असा प्रसंग आपल्यावर येईल, असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. 27 जानेवारी रोजी कॅबिनेट मिटिंगच्या निमित्तानं दिवसभर सोबत होतो. 28 तारखेला अचानक त्यांचं विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. त्यांच्या या बातमीनं मन सुन्न झालं होतं. कुठलाही शब्द सुचत नाही. या घटनेनं सोन्यासारखी माणसं आपल्यातून आज निघून गेली आहे. ही अतिशय धक्का लाऊन जाणारी घटना माझ्या आयुष्यात घडली असून अद्यापही माझं मन हे स्वीकारायला तयार नाही, " अशा भावना छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केल्या. तसंच पुढं ते म्हणाले की, "गेली अनेक वर्ष अजितदादा यांच्या सोबत काम करत आलो. माझ्या ज्येष्ठत्वाचा त्यांनी नेहमीच आदर केला. कुठल्याही विषयावर त्यांना माहिती दिली की, त्यावर त्यांनी लगेचच काम केलं. अतिशय शिस्तप्रिय जिंदादिल स्पष्टवक्ता नेते होते. अजितदादांची ओळख एक 'कडक शिस्तीचे प्रशासक' अशी होती. त्यांचा दिवस पहाटे 5 वाजता सुरू व्हायचा आणि मंत्रालयात ते सर्वांत आधी पोहोचायचे. सत्तेत असो वा नसो, जनतेचे प्रश्न ऐकणे, त्यावर ठाम भूमिका घेणे आणि अंमलबजावणीसाठी झटणे, हा त्यांचा स्वभाव होता. शेतकरी, कष्टकरी, युवक, महिला, उद्योग, सहकार सर्व घटकांना त्यांनी आपल्या कार्यकाळात न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. 'कडक शिस्तीचे प्रशासक' अशी ओळख असलेल्या अजितदादांनी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि विविध खात्यांचे मंत्री म्हणून राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या सांभाळताना त्यांनी आर्थिक नियोजनात कमालीची शिस्त पाळली. फाईलींचा निपटारा करण्यात त्यांचा हात कुणीही धरू शकत नसे. जे बोलायचे ते करून दाखवायचे, या वृत्तीमुळं अधिकाऱ्यांवर त्यांचा वचक होता आणि सर्वसामान्यांचा त्यांच्यावर विश्वास होता," असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.
दादा, हा महाराष्ट्र तुम्हाला कधीच विसरणार नाही : दादांनी नाशिक जिल्ह्यावर 'अर्थकृपा' करत विकासकामांचा डोंगर उभा केला. 9 ऑगस्ट 2024 रोजी येवल्यातील विणकर मेळाव्यात त्यांनी 25 हजार कोटींच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची घोषणा करून विणकरांच्या जीवनात प्रकाशाची किरणे आणली. अजितदादा हे केवळ शहरी विकासाचे नेते नव्हते, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. किकवी धरण, ओतूर, पुनंद आणि मांजरपाडा या प्रकल्पांसाठी त्यांनी दिलेले अर्थबळ ऐतिहासिक आहे. सिन्नरच्या पूरचाऱ्यांसाठी दिलेला 100 कोटींचा निधी त्या भागातील दुष्काळ हटवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरला. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना रद्द होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना, नोव्हेंबर 2025 मध्ये त्यांनी 672 कोटींचा निधी मंजूर करून बँकेला आणि 56 हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनींना वाचवलं. बँक बुडवणाऱ्या संचालकांवर कारवाई व्हावी, पण शेतकऱ्यांचा बळी जाऊ नये, ही त्यांची भूमिका शेतकरी हिताची होती. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रेल्वे मार्गासाठी त्यांनी 500 कोटींची तरतूद करून भूसंपादनाला वेग दिला. त्यांच्या निधनानं आज महाराष्ट्र पोरका झाला आहे. पवार कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. त्यांना या दुःखातून सावरण्याचं बळ मिळो. अजितदादा यांच्या आत्म्यास सद्गती लाभो, हीच प्रार्थना व्यक्त करतो. दादा, हा महाराष्ट्र तुम्हाला कधीच विसरणार नाही, " अशा शोकभावना छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केल्या.
हेही वाचा :
- दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून अजित पवारांच्या मृत्यूची चौकशीची मागणी; कोणत्या कारणांवरून व्यक्त केला संशय?
- मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास गोगावले पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या मैदानात; जिल्हा परिषद मतदारसंघातून नशीब आजमावणार
- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष करा; राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या प्रमुखांची मागणी