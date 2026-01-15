शाई पुसली जाणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेवरच आघात, उद्धव ठाकरे कडाडले
काही व्हिडीओ समोर आल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत.
Published : January 15, 2026 at 4:41 PM IST
मुंबई : महानगरपालिकेच्या मतदानाच्या दिवशी सकाळपासून नवा वाद सुरू झालाय. मतदान केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या मतदारांच्या बोटावरील शाई सहज पुसली जात असल्याचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झालेत. प्रत्येक निवडणुकीत शाईचा वापर केला जात असताना या निवडणुकीत मार्करचा वापर कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात होता. काही व्हिडीओ समोर आल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत. “शाई पुसली जाणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेवरच आघात” असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केले पाहिजे…! : मुंबईत तब्बल नऊ वर्षांनंतर महानगरपालिका निवडणुका होत असताना प्रशासनाकडून अपेक्षित सुधारणा झालेल्या दिसत नसल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केलाय. मतदानानंतर लावली जाणारी शाई जर पुसली जात असेल, तर बोगस मतदानाला वाव दिला जात आहे का? असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. सकाळपासून मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांतून मतदारयादीतील गोंधळाबाबत तक्रारी येत असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे प्रकार समोर येत असून, दुबार मतदारांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यातच मतदानानंतर बोटावर लावलेली शाई पुसली जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. हा सारा गोंधळ अद्याप थांबलेला नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
मते मागण्याऐवजी लोकशाही प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात : संविधान मतदारांना मतदानाचा हक्क देते, मात्र तो प्रभावीपणे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोग पार पाडत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली. भाजपावर निशाणा साधताना ठाकरे यांनी पराभवाच्या भीतीपोटी अशा प्रकारांचे समर्थन होत असल्याचा आरोप केलाय. ईव्हीएमविषयीचे आक्षेप, मतदार याद्यांतील त्रुटी आणि आता शाई पुसली जाण्याचे प्रकार, हे सत्ताधाऱ्यांच्या अस्वस्थतेचे द्योतक असल्याचे ते म्हणाले. मतदारांसमोर जाऊन थेट मते मागण्याऐवजी लोकशाही प्रक्रियेलाच संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. तसेच प्रभाग क्रमांक 226 मधील टपाली मतदानासंदर्भातील हालचाली संशयास्पद असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलंय.
भाजपाकडून आता ‘रडीचा डाव’ : भाजपावर जोरदार टीका करताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा थेट उल्लेख केला. पराभवाची भीती स्पष्ट दिसू लागल्याने भाजपाकडून आता ‘रडीचा डाव’ खेळला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “हिंमत असेल तर थेट जनतेसमोर जाऊन मते मागा. अशा दरोडेखोर पद्धतींनी लोकशाहीचा खून करू नका,” असे आव्हान त्यांनी दिले. याचबरोबर प्रभाग क्रमांक 226 मधील टपाली मतदानासंदर्भातील हालचाली संशयास्पद असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणामुळे मतदान प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, निवडणूक आयोगाकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी राजकीय वर्तुळातून होत आहे.
पुन्हा मतदान करता येणे शक्य नाही..! : दुसरीकडे याबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिलंय. बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हे गैरकृत्य आहे. त्याचबरोबर बोटावरची शाई पुसून एखादी व्यक्ती पुन्हा मतदान करण्यासाठी आल्याचे आढळल्यास त्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केलंय. बोटावरची शाई पुसून कोणी गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला तरी संबंधित मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही, याबाबतची दक्षता यापूर्वीच घेण्यात आलीय. मतदाराने मतदान केल्यानंतर त्याबाबत नोंद घेण्यात आलेली असते. त्यामुळे केवळ शाई पुसून गैरकृत्य केलेल्या मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही. याबाबत सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व संबंधिताना देण्यात आल्यात. याबाबत निवडणुकीसाठी पारंपरिकदृष्ट्या जी शाई वापरली जाते त्याऐवजी मार्कर वापरण्याच्या आक्षेपावर आयोगाने स्पष्टीकरण दिलंय.
त्वचेवर तीन- चार वेळा घासून शाई लावावी : “मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्याकरिता मार्कर पेनच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2011 रोजी आणि 28 नोव्हेंबर 2011 रोजी आदेश निर्गमित केलेत. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्यासाठी मार्कर पेनचा वापर केला जातोय. या आदेशानुसार मतदाराच्या बोटावर ठळकपणे उमटेल, अशा पद्धतीने मार्कर पेनने शाई लावण्यात यावी; तसेच नखावर आणि नखाच्या वरच्या बाजूला त्वचेवर तीन- चार वेळा घासून शाई लावावी, अशा सूचना यापूर्वी देखील देण्यात आल्या असून, आणि त्या मार्कर पेनवरही नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे शाई पुसण्याचा प्रयत्न करण्याचे गैरकृत्य करू नये,” असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाने केलंय.
