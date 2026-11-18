हिवाळी अधिवेशन दोन आठवड्यांचेच; विरोधकांची मागणी सरकारकडून दुर्लक्षित
यंदा महाराष्ट्राचे हिवाळी अधिवेशन दोन आठवड्यांचेच असणार आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चार आठवड्यांचे अधिवेशन घेण्याची विरोधकांची मागणी सरकारकनं मान्य केलेली नाही.
Published : November 18, 2026 at 9:00 PM IST
मुंबई- दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन अवघ्या दोन आठवड्यांचेच होणार आहे. येत्या 7 ते 18 डिसेंबरदरम्यान नागपुरात अधिवेशन घेण्याचा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून किमान चार आठवडे अधिवेशन घ्यावे, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी केली होती. सरकारनं या मागणीकडे कानाडोळा केल्याने विरोधकांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
यंदा राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चारा, पाणीटंचाई, शेतकरी प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई, कायदा-सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, विकासकामे तसेच विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती. मात्र, सरकारनं दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनावरच शिक्कामोर्तब केलं. अधिवेशन हा जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा महत्त्वाचा मंच असतो. अशा परिस्थितीत केवळ दोन आठवड्यांत राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कितपत चर्चा होणार, असा सवाल विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जात आहे.
काँग्रेसचे नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही अधिवेशनाच्या कालावधीवरून सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांची किमान चार आठवड्यांच्या अधिवेशनाची मागणी असताना सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारला कोणत्या मुद्द्यांवर घेरणार आणि सरकार त्याला कसे उत्तर देणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.