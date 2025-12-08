ETV Bharat / state

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस; पुरवण्या मागण्या मांडण्यात येणार

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिल्या दिवशी पुरवण्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. बहुधा पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहासाठी विरोधी पक्षनेते नसताना अधिवेशन पार पडणार आहे.

संग्रहित- नागपूर विधान भवन इमारत (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 9:38 AM IST

नागपूर - विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनचा आज पहिला दिवस आहे. बहुधा पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते नसताना विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची महायुती सरकारकडं मागणी केली. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, "विरोधी पक्षनेतेपदासाठी त्यांच्याकडं पुरेसे संख्याबळ नाही. भास्कर जाधव यांनी कोणी विरोधी पक्षनेतेपद करेल, असे वाटत नाही, असा त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून उपराजधानी नागपूर येथे सुरू होत असून अधिवेशन १४ तारखेपर्यंत सुरू राहणार आहे. पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. एकूण १८ विधेयके सभागृहात मांडणार आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षानं बोलाविलेल्या चहापानावरही विरोधी पक्षानं बहिष्कार टाकला. या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा सहभाग असलेल्या कथित जमीन घोटाळ्याच्या मुद्द्यांवर विरोधकांकडून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

एकनाथ शिंदे यांची विरोधकांवर टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षांवर टीका केली. " जनतेनं त्यांना आधीच नाकारलं आहे. विरोधी पक्षांनी चालू हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे", असा त्यांना टोला लगावला.नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी आरोप करण्याऐवजी या भागातील प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे. त्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून विदर्भातील लोकांना न्याय मिळवून द्यावा. ते २०१४ पूर्वी तिथे होते. त्यामुळे २०१४ पूर्वीची परिस्थिती पाहा. ते फक्त आरोप टीका करतात.

त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं- महाविकास आघाडीवर टीका करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, "लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी तुम्हाला लोकांच्या समस्या सोडवाव्या लागतात. विदर्भात होणाऱ्या या अधिवेशनात त्यांनी विदर्भातील जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडले पाहिजेत. जनतेनं तुम्हाला नाकारलं आहे. गेल्या लोकसभेतही त्यांची संख्या कमी होती. त्यांना लोकप्रतिनिधी मिळाला नाही." विरोधी पक्षांना लक्ष्य करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "जनतेनं त्यांना नाकारलं असल्यानं त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं. मी लोकांसाठी काम करत असून त्यांची सेवा करत आहे. ते आरोप करत आहेत. जनता सर्वात महत्वाची आहे."

विरोधी पक्षनेतेबाबतचा निर्णय अध्यक्ष- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, सत्ताधारी महायुती आघाडीला विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीबाबत कोणताही आग्रह किंवा पूर्वग्रह नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे अध्यक्ष हे विरोधी पक्षनेत्याबाबत निर्णय घेतील. त्यांनी घेतलेला निर्णय आम्ही स्वीकारणार आहोत. सध्याचा विरोधी पक्ष दिशाहीन आहे. त्यांच्याकडे मुद्दे नाहीत. मुद्दे पुढे चालविण्याची त्यांची इच्छाशक्ती नाही.

