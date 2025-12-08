ETV Bharat / state

सरकारला विरोधी पक्ष नेता नेमयाचा नाही; जयंत पाटील यांची सरकारवर टीका

महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) विरोधी पक्षनेत्याशिवाय सुरू झाल्यानं, राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावर जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली.

Jayant Patil
जयंत पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 8:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Winter Session) सुरुवात झाली असून पहिल्यांदाच विधिमंडळ अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय होत आहे. या मुद्द्याला धरून विरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षांवर जोरदार टिका केली जात आहे.

सरकारला विरोधी पक्ष नेता नेमयाचा नाही : आज विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिल्या दिवशी पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील म्हणाले की, "सरकारला विरोधी पक्ष नेता नेमयाचा नाही असं वाटत आहे. आज विरोधी पक्ष नेत्याची निवड होईला हवी होती पण तशी हालचाल दिसत नाही. विरोधी पक्ष नेता नसेल तर सरकारला बरं वाटत असेल. किमान 2 आठवडे अधिवेशन चालवायला पाहिजे होतं." अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवल्यानं विदर्भातील जनतेचे प्रश्न अधिवेशनात मांडले जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया देताना जयंत पाटील (ETV Bharat Reporter)



कुंभमेळ्याला विरोध नाही पण...: नाशिक येथील तपोवन येथील वृक्षतोडीबाबत पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "कुंभमेळ्याला विरोध नाही पण झाडे तोडणे योग्य नाही. यापूर्वी देखील कुंभमेळा झाला आहे. झाडे तोडून कुंभमेळा करायचा असेल तर योग्य नाही, नाशिककर हे मोडून काढतील."

चहापानावरही विरोधी पक्षानं बहिष्कार टाकला : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून उपराजधानी नागपूर येथे सुरू झाले आहे. तर हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षानं बोलाविलेल्या चहापानावरही विरोधी पक्षानं बहिष्कार टाकला आहे. या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टीमुळं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

मुढवा जमीन घोटाळाबाबत समिती नेमली : मुढवा जमीन घोटाळाबाबत पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "समिती नेमली आहे. त्याचे निष्कर्ष आल्यावर बोलणं योग्य राहील. समितीला वेळ का हवा आहे?. समिती अभ्यास करत नाही का? एवढा वेळ समितीला का पाहिजे."

हेही वाचा -

  1. विरोधीपक्षांचा मुख्यमंत्र्यांच्या चहापाण्यावर बहिष्कार; पाशवी बहुमताच्या आधारे सरकार मनमानी करत असल्याचा केला आरोप
  2. मुख्यमंत्र्यांना राज्य गुजरात स्टाईलनं चालवायचं आहे, नाना पटोलेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा
  3. महाराष्ट्र विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेता नियुक्तीचा प्रस्ताव, चर्चेनंतर निर्णय घेणार - अध्यक्ष राम शिंदे

TAGGED:

जयंत पाटील
JAYANT PATIL
WINTER SESSION
MAHARASHTRA ASSEMBLY
JAYANT PATIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.