सरकारला विरोधी पक्ष नेता नेमयाचा नाही; जयंत पाटील यांची सरकारवर टीका
महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) विरोधी पक्षनेत्याशिवाय सुरू झाल्यानं, राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावर जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली.
Published : December 8, 2025 at 8:16 PM IST
पुणे : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Winter Session) सुरुवात झाली असून पहिल्यांदाच विधिमंडळ अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय होत आहे. या मुद्द्याला धरून विरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षांवर जोरदार टिका केली जात आहे.
सरकारला विरोधी पक्ष नेता नेमयाचा नाही : आज विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिल्या दिवशी पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील म्हणाले की, "सरकारला विरोधी पक्ष नेता नेमयाचा नाही असं वाटत आहे. आज विरोधी पक्ष नेत्याची निवड होईला हवी होती पण तशी हालचाल दिसत नाही. विरोधी पक्ष नेता नसेल तर सरकारला बरं वाटत असेल. किमान 2 आठवडे अधिवेशन चालवायला पाहिजे होतं." अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवल्यानं विदर्भातील जनतेचे प्रश्न अधिवेशनात मांडले जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
कुंभमेळ्याला विरोध नाही पण...: नाशिक येथील तपोवन येथील वृक्षतोडीबाबत पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "कुंभमेळ्याला विरोध नाही पण झाडे तोडणे योग्य नाही. यापूर्वी देखील कुंभमेळा झाला आहे. झाडे तोडून कुंभमेळा करायचा असेल तर योग्य नाही, नाशिककर हे मोडून काढतील."
चहापानावरही विरोधी पक्षानं बहिष्कार टाकला : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून उपराजधानी नागपूर येथे सुरू झाले आहे. तर हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षानं बोलाविलेल्या चहापानावरही विरोधी पक्षानं बहिष्कार टाकला आहे. या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टीमुळं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
मुढवा जमीन घोटाळाबाबत समिती नेमली : मुढवा जमीन घोटाळाबाबत पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "समिती नेमली आहे. त्याचे निष्कर्ष आल्यावर बोलणं योग्य राहील. समितीला वेळ का हवा आहे?. समिती अभ्यास करत नाही का? एवढा वेळ समितीला का पाहिजे."
