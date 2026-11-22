अकोल्यात गुलाबी थंडीसोबतच धुक्याची चादर; ढगाळ वातावरण, पारा 15 अंशांवर
अकोल्यात दाट धुके आणि ढगाळ वातावरणामुळं किमान तापमान 15 अंशांवर घसरले असून, नागरिक गुलाबी थंडीचा आनंद घेत आहेत.
Published : November 22, 2026 at 2:12 PM IST
अकोला : शहरासह जिल्ह्यात कालपासून वातावरणात मोठा बदल झाला असून, सकाळपासूनच सर्वत्र दाट धुक्याची चादर पसरल्याचे पाहायला मिळत आहे. ढगाळ हवामान आणि गारठ्यामुळे तापमानाचा पारा 15 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरला असून, अकोलेकर सध्या या आल्हाददायक 'गुलाबी थंडी'चा मनमुराद आनंद घेत आहेत.
अकोल्यात गुलाबी थंडी आणि धुक्याची चादर : शनिवारी पहाटेपासून दिवसभर आकाशात ढगांची दाटी होती. त्यानंतर रात्रीपासून हवेतील गारवा वाढला आणि आज पहाटेपासूनच संपूर्ण शहर धुक्यात हरवून गेल्याचं चित्र दिसून आलं. महामार्गांवर आणि शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर धुक्यामुळं दृश्यमानता कमी झाली होती, ज्यामुळं सकाळी लवकर बाहेर पडणाऱ्या वाहनचालकांना वाहनांचे हेडलाईट्स लावून प्रवास करावा लागला. तसेच त्यांना त्यांच्या वाहनाचा ही वेग कमी करावा लागला. दरम्यान, यावर्षी कमी पाऊस पडल्याने थंडी कमी राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र काही दिवसांपासून थंडीची चांगलीच लहर वाढल्यानं हवेतील गारवा ही वाढला आहे. त्यामुळं अकोलेकरांना थंडीचा आनंद घेता येत आहे. तर डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ परिसरातही गडद धुके पसरले आहे.
शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचा सल्ला : किमान तापमान 15 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याने हवेत चांगलाच गारठा जाणवत आहे. धुक्याच्या या नयनरम्य वातावरणात व्यायामासाठी आणि मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली असून, तरुणाईकडून या निसर्गसौंदर्याचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले जात आहेत. अचानक निर्माण झालेल्या या ढगाळ आणि धुक्याच्या वातावरणामुळं रब्बी हंगामातील पिकांवर, विशेषतः हरभरा आणि गव्हावर कीड किंवा रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
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