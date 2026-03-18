सातपुड्यात पवनऊर्जा : चिखलदऱ्यापासून कुकरू पर्यंत हरित ऊर्जेचे पंखे

मेळघाटामध्ये अनेक ठिकाणी पवनचक्की उभारल्या आहेत. त्या फक्त ऊर्जा निर्मिती करत नाहीत तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सीमेवर उभ्या राहिलेल्या हरित ऊर्जेच्या मोठ्या क्रांतीचं प्रतीक आहेत.

Published : March 18, 2026 at 4:30 PM IST

अमरावती : मेळघाटात चिखलदरा येथील घाटमाथ्यावरून दिसणाऱ्या उंच पवनचक्की पर्यटकांना मोहून टाकतात. या पवनचक्की केवळ निसर्ग सौंदर्य वाढवत नाहीत, तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सीमेवर उभ्या राहिलेल्या हरित ऊर्जेच्या मोठ्या क्रांतीचं प्रतीक आहेत. चिखलदरा लगत मोथा गावापासून ते मध्य प्रदेशातील कुकरू प्रकल्पापर्यंत पसरलेला हा पवन ऊर्जा पट्टा खरंतर देशाच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. सातपुडा पर्वत रांगेतील या पवन ऊर्जा पंख्यांसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा रिपोर्ट...

चिखलदराच्या उंबरठ्यावर हरित ऊर्जा : चिखलदरा लगत असलेल्या मोथा गावात सध्या पाच ते सहा पवनचक्की उभारण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पामुळं स्थानिक पातळीवर वीजनिर्मिती सुरू असून भविष्यात या भागात आणखी विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मोथा परिसरात वाऱ्याचा वेग अधिक असल्यानं हा भाग पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी अत्यंत अनुकूल ठरतो. त्यामुळं इथं उभारलेल्या टर्बाइनमधून सातत्यानं वीज निर्मिती होत आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यवस्थापक प्रवीण कुमार गायकी (ETV Bharat Reporter)

मध्य प्रदेशातील कुकरू प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती : चिखलदऱ्यापासून सुमारे 30 किलोमीटर अंतरावर मध्यप्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील कुकरू इथं पवन ऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहे. या ठिकाणी तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या टर्बाइनद्वारे दररोज सुमारे 128 मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते. आयनॉक्ससह विविध कंपन्यांच्या मशीन इथं कार्यरत असून एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा निर्मिती केली जाते.

सातपुडा पर्वतरांग पवन ऊर्जेसाठी आदर्श : "सातपुडा पर्वतरांगांमधील उंच पठार, मोकळा भूभाग आणि सतत वाहणारं वारं यामुळं हा परिसर पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी अत्यंत योग्य आहे. या भागात 80 ते 150 मीटर उंच अनेक पवनचक्की असून त्यांच्या पात्याची लांबी 40 ते 70 मीटर पर्यंत आहे. उंचीवर वारा अधिक वेगानं वाहत असल्यानं इथं वीज निर्मिती अधिक प्रमाणात होते. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सीमेवर एकाच ठिकाणी 20, 50 आणि 100 पेक्षा अधिक टर्बाइन उभारून मोठं क्लस्टर तयार करण्यात आलं आहे. या टर्बाइनमधून तयार होणारी वीज कुकरू येथील सब स्टेशनमध्ये एकत्र केली जाते आणि इथून उच्चदाब वाहिन्यांद्वारे मध्यप्रदेश राज्याच्या ग्रीडमध्ये पाठवली जाते," अशी माहिती कुकरू येथील वीज प्रकल्पाचे व्यवस्थापक प्रवीण कुमार गायकी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

मोठ्या कंपन्यांचा सहभाग : "सातपुडा पर्वतरांगेत भारत पेट्रोलियम सारख्या कंपन्यांचे 50 मेगावॅटचे प्रकल्प आहेत. तसंच सुजलोन एनर्जी आणि आयनॉक्स सारख्या कंपन्या टर्बाइन उभारणी आणि व्यवस्थापनात सक्रिय आहेत. यामुळं सातपुडा परिसरात पवन ऊर्जा क्षेत्राचा वेगानं विस्तार होत आहे," असं प्रवीण कुमार गायकी यांनी सांगितलं.

पर्यावरणपूरक ऊर्जा, प्रदूषण मुक्त निर्मिती : पवन ऊर्जेमुळं कोणतंही इंधन लागत नाही. धूर किंवा प्रदूषण होत नाही. त्यामुळं ही ऊर्जा पूर्णपणे स्वच्छ आणि पर्यावरण पूरक आहे. दोन मेगावॅट टर्बाइन साधारणतः 300 ते 400 घरांना वीज पुरवू शकते. मेळघाट परिसर हा घनदाट जंगलांनी व्यापलेला असल्यानं प्रकल्प उभारताना पर्यावरणीय नियमांचं काटेकोर पालन करण्यात येतं. वन्य जीवांवर परिणाम होणार नाही पक्षांच्या उड्डाण मार्गात अडथळा येणार नाही. यासाठी अभ्यास करूनच टर्बाइन उभारले आहेत," असं प्रवीण कुमार गायकी यांनी स्पष्ट केलं.

वाऱ्यावर अवलंबून उत्पादन : "चिखलदरा आणि मोथा प्रमाणेच कुकरू हे उंच भागातील थंड हवेचं ठिकाण आहे. या भागांमध्ये सप्टेंबर ते मार्च दरम्यान वाऱ्याचा वेग अधिक असल्यानं या काळात मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती होते. एप्रिल ते जुलै दरम्यान काही प्रकल्पांमध्ये उत्पादनात चढ उतार राहतो," असं प्रवीण कुमार गायकी यांनी सांगितलं.

चिखलदरा लगत सातत्यानं उत्पादन : "चिखलदरापासून अवघ्या सहा ते सात किलोमीटर अंतरावर मोथा इथं चार पवन ऊर्जा संयंत्रं आहेत. त्यामध्ये दोन मेडा आणि दोन विन विंड या कंपन्यांचे प्रकल्प आहेत. विन विंड प्रकल्पातून 2024, 25 मध्ये 16 लाख 31 हजार युनिट वीज निर्मिती झाली. 2025 ते फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 12 लाख 20 हजार युनिट वीज निर्मिती झाली," अशी माहिती अचलपूर येथील महावितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप अंधारे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

हेही वाचा :

  1. 'रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार प्रकरणात 13 पैकी 12 आरोपी अटकेत- विधानपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांची माहिती
  2. मंत्र्यांचे भविष्य सांगणाऱ्या स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरातला बलात्कारप्रकरणी अटक, 58 व्हिडिओ जप्त
  3. संगमनेर ॲसिड हल्ला प्रकरण : आरोपी अद्यापही फरार, राज्यात पोलिसांचा धाक उरलाय का? विजय वडेट्टीवार यांचा संतप्त सवाल

