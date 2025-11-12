"पैशाचा वापर न करता निवडणूक जिंकून दाखवा", रंजनकुमार तावरे यांचं अजित पवारांना आव्हान
भाजपा पुरस्कृत विकास आघाडी विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांमध्ये ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार असल्याचं चित्र आहे.
Published : November 12, 2025 at 3:35 PM IST
बारामती : बारामती तालुक्यातील माळेगाव ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर येथील पहिल्याच निवडणुकीत जोरदार राजकीय लढत रंगणार आहे. भाजपा पुरस्कृत विकास आघाडी विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांमध्ये ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार असल्याचं चित्र आहे.
राजकीय समीकरणाला नवी दिशा मिळणार : माळेगाव ग्रामपंचायत असताना अनेक वर्षे भाजपा नेते रंजनकुमार तावरे यांच्या ताब्यात सत्ता होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार आणि अजित पवार हे एकत्र असताना देखील रंजनकुमार तावरे यांनी आपला प्रभाव कायम ठेवला होता. आता नगरपंचायतीच्या स्थापनेनंतर 17 प्रभाग आणि एक नगराध्यक्ष पदासाठी ही निवडणूक होत असून, बारामती तालुक्याच्या राजकीय समीकरणाला नवी दिशा मिळणार आहे.
...तर निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावरच लढवा : दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट आव्हान रंजनकुमार तावरे यांनी दिलं आहे. "पैशाचा वापर न करता निवडणूक जिंकून दाखवा," असं रंजनकुमार तावरे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, "बारामतीचा विकास केला म्हणता माळेगावाचा विकास केला म्हणता, तर निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावरच लढवा," असं रंजनकुमार तावरे यांनी अजित पवार यांना उद्देशून म्हटलं आहे. दरम्यान, रंजनकुमार तावरे यांचं हे आव्हान राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. स्थानिक पातळीवर अजित पवारांच्या कार्यशैलीला आणि त्यांच्या पक्षाला आव्हान देणारं, हे विधान मानलं जात आहे.
एकत्र लढण्यासही अनुकूलता : नगरपंचायत निवडणूक केवळ स्थानिक सत्तासंघर्षापुरती मर्यादित न राहता बारामतीच्या राजकीय प्रभावाची दिशा ठरणार आहे. दोन्ही बाजूंकडून प्रचाराची जोरदार तयारी सुरू असून, माळेगावात विकास, कामगिरी आणि प्रभाव या तीन मुद्यांवरच मतदारांचं मन वळवण्याची रणनीती आखली जात आहे. दरम्यान, रंजनकुमार तावरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याचबरोबर पक्षादेश जो असेल तो पाळणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यासाठी त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचा दाखला देत सन्मानपूर्ण वागणूक मिळणार असेल तर एकत्र लढण्यासही अनुकूलता दर्शवली आहे.
17 नगरसेवक निवडले जाणार : माळेगाव ग्रामपंचायतीचे पाच वर्षांपूर्वी माळेगाव नगरपंचायतमध्ये रूपांतरण करण्यात आले. ग्रामपंचायत होती, त्यावेळी 17 सदस्य आणि त्यातून सरपंच निवडला जायचा. आता नगरपंचायत झाल्यावर देखील 17 प्रभागामधून 17 नगरसेवक निवडले जाणार असून एक नगराध्यक्ष असणार आहे. माळेगाव नगरपंचायतीच्या या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे. दरम्यान, या निवडणुकीसाठी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रसेकडून उद्या संभाव्य उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा :