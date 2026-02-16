"आम्हाला न्याय मिळणार का?", विद्याविहार अपघातातील पीडित कुटुंबीयांचा सवाल
12 वीतील अल्पवयीन मुलाच्या भरधाव कारनं दोघांना चिरडलेल्या अपघातात पती-पत्नी गंभीर जखमी झालेत. पतीची प्राणज्योत मालवली तर पत्नी अजूनही अत्यवस्थ आहे.
Published : February 16, 2026 at 1:58 PM IST
मुंबई : विद्याविहार परिसरात 5 फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या गंभीर अपघातात जखमी ध्रुवमिल पटेल(33)ची मृत्यूशी झुंज अखेर संपलीय. रविवारी सायंकाळी घाटकोपरच्या झायनोव्हा शाल्बी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या ध्रुवमिलची प्राणज्योत मालवली. या अपघातात ध्रुवमिलसोबत गंभीर जखमी झालेली त्याची पत्नी मीनल पटेल(32) ही अद्यापही अत्यवस्थ असून, तिच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.
आरोपी हा स्टंटबाजी करत असल्याचा पीडित कुटुंबीयांचा दावा - ध्रुवमिलच्या मृत्यूनंतर आता त्याच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणी आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी केलीय. मुंबई पोलिसांनी केवळ मीडियाच्या दाबवानंतर कारवाई न करता आपली जबाबदारी ओळखून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी भावना त्यांनी ई टीव्ही भारतकडे व्यक्त केलीय. तसेच घटनेच्या वेळी त्या गाडीत चार जण बसले होते. अपघातानंतर त्यातले दोघे जण पळून गेले, त्यांना पोलीस शोधणार आहेत का? असा पीडित कुटुंबीयांचा सवाल आहे. तसेच जे दोघं अपघातानंतर पकडले गेले ते प्रत्यक्षदर्शींसोबत अरेरावीतच वागत होते, पोलीस ठाण्यात आणल्यानंतरही त्यांची अशी बडदास्त ठेवण्यात येत होती की ते आरोपी आहेत, असं वाटतच नव्हतं, असा आरोपही कुटुंबीयांनी केलाय.
काय आहे प्रकरण? - एका अल्पवयीन मुलानं भरधाव वेगात चालवलेल्या कारमुळे हा भीषण अपघात घडला होता. विद्याविहार येथील सोमय्या कॉलेज गेट क्रमांक 3 समोर 5 फेब्रुवारीच्या रात्री एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलानं आपल्या भरधाव किया सेलटॉस कारनं स्कूटरला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात दुचाकीवरील मीनल आणि ध्रुवमिल पटेल हे पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले होते. या दोघांना उपस्थित लोकांनी तातडीनं नजीकच्या खासगी राजावाडी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. त्यानंतरत त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं, जिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. अपघात झाल्यापासून ध्रुवमिल पटेल हा व्हेंटिलेटरवर होता, तर ध्रुवमिलची पत्नी मीनल यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत आणि त्यांचीही प्रकृती अतिशय चिंताजनक आहे.
अल्पवयीन मुलाची 12 वीची परीक्षा असल्यानं जामीन मंजूर - या अपघातास कारणीभूत ठरलेला चालक हा 17 वर्षीय अल्पवयीन आहे. त्यामुळे त्याच्यासह मुलाचे वडील वालजी राजा भूषण(43) यांच्याविरुद्ध टिळकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. टिळक नगर पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 184 आणि 199 आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 125, 125(अ), 125(ब) आणि 281 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मात्र अल्पवयीन आरोपी हा 12 वीच्या विद्यार्थी असल्यानं त्याची परीक्षा सुरू असल्याच्या कारणावरून त्याला कोर्टानं जामीन मंजूर केलाय. आरोपी अत्यंत वेगात गाडी चालवत होता, असं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. त्यामुळे अल्पवयीन मुलाला वाहन चालवण्यासाठी देणं आणि त्यातून झालेला अपघात याची पोलिसांनी गंभीर दखल घेतलीय. मुंबई पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केलीय. अपघाताची नेमकी कारणं, निष्काळजीपणा यांसह इतर बाबींचा सखोल तपास सध्या सुरू आहे. अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं या घटनेमुळे पालकांच्या जबाबदारीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय.
