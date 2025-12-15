मुंबई–गोवा महामार्गावरील कोंडी सुटणार?, भरत गोगावलेंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना पत्र
भरत गोगावले यांनी थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे धाव घेत 'मिशन हायवे'ला गती देण्यासाठी ठोस आणि तातडीच्या मागण्या केल्या आहेत.
Published : December 15, 2025 at 2:05 PM IST
रायगड : कोकणची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई–गोवा महामार्गावरील रखडलेली, अपूर्ण आणि अपघातप्रवण कामं अखेर मार्गी लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. रायगडसह संपूर्ण कोकणवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनलेल्या या महामार्गासाठी राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे धाव घेत 'मिशन हायवे'ला गती देण्यासाठी ठोस आणि तातडीच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामुळं अनेक वर्षांपासून त्रासदायक ठरलेला मुंबई–गोवा महामार्गावरील प्रवास लवकरच सुरक्षित आणि सुखकर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
तातडीनं निर्णय घेण्याची मागणी : मुंबई–गोवा महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66) हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा रस्ता नसून, तो कोकणच्या पर्यटन, उद्योग, शेती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली संथ गतीची कामं, अपूर्ण सर्व्हिस रोड, धोकादायक कट, अंडरपासचा अभाव आणि अपघातांची वाढती संख्या यामुळं हा महामार्ग प्रवाशांसाठी तसंच स्थानिक नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. याचबरोबर, रायगड जिल्ह्यातील कोलाड, महाड, वीर, माणगाव या परिसरांमध्ये महामार्गाचं काम अपूर्ण अवस्थेत असल्यानं दररोज अपघात होत असून नागरिकांचे हाल होत आहेत. ही गंभीर बाब लक्षात घेत भरत गोगावले यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना सविस्तर पत्र पाठवून तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. तसंच या पत्राद्वारे 'मिशन हायवे' अंतर्गत चार अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या केंद्र सरकारपुढं मांडण्यात आल्या आहेत.
कोणत्या प्रमुख मागण्या? :
1) कोलाड येथे सुरक्षित अंडरपासची उभारणी : रोहा तालुक्यातील कोलाड परिसरात महामार्ग ओलांडताना नागरिकांना आजही प्रचंड धोका पत्करावा लागत आहे. औद्योगिक वसाहत, स्थानिक वाहतूक आणि महामार्गावरील वेगवान वाहनांची वर्दळ पाहता याठिकाणी तातडीनं स्वतंत्र वाहनांसाठी अंडरपास उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळं अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
2) महाड शहरासाठी स्वतंत्र सेवा रस्ता : महाड शहरातील गांधारपाळे ते साहिलनगर यादरम्यान महामार्गालगत सेवा रस्त्याचा अभाव आहे. त्यामुळं स्थानिक वाहने थेट महामार्गावर येतात आणि वेगवान वाहनांशी संघर्ष होतो. यावर उपाय म्हणून या संपूर्ण पट्ट्यात स्वतंत्र सर्व्हिस रोड विकसित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामुळं महाडकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
3) वीर गाव व टोल नाका परिसरात सर्व्हिस रोड : वीर गाव आणि टोल नाका परिसरात नेहमीच प्रचंड वर्दळ असते. दुकानं, स्थानिक वाहतूक आणि महामार्गावरील वाहनांमुळं इथं अपघातांचा धोका अधिक आहे. त्यामुळं याठिकाणी स्वतंत्र सेवा रस्ता केल्यास वाहतूक सुरळीत होऊन नागरिकांची सुरक्षितता वाढेल, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
4) माणगाव तालुक्यातील गावांसाठी सलग सेवा रस्ता : माणगाव तालुक्यातील पहेल, खांडपाळे, लाखपाळे ते वडपाळे या गावांदरम्यान सलग सेवा रस्ता नसल्याने स्थानिक नागरिकांना महामार्गावर उतरावे लागते. हा धोका लक्षात घेऊन या संपूर्ण भागात सलग सर्व्हिस रोड विकसित करण्याची मागणी भरत गोगावले यांनी केली आहे.
सर्व कामं लवकरच मार्गी लागतील : दरम्यान, या संदर्भात भरत गोगावले म्हणाले, "मुंबई–गोवा महामार्ग हा कोकणच्या विकासाचा मार्ग आहे. नागरिकांचा जीव वाचवणं आणि प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित करणं ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सहकार्यानं ही सर्व कामं लवकरच मार्गी लागतील आणि कोकणवासीयांचा प्रवास खऱ्या अर्थानं सुखकर व सुरक्षित होईल." दरम्यान, या निर्णायक पुढाकारामुळं मुंबई–गोवा महामार्गावरील रखडलेली कामं वेग घेणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कोकणवासीयांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न अखेर सुटण्याच्या मार्गावर असून, येत्या काळात हा महामार्ग अपघातमुक्त, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
