सत्तेत राहणं, या अपरिहार्यतेमुळं एकनाथ शिंदेंचा कडेलोट होणार? राजकीय विश्लेषकांचं मत काय?

एकनाथ शिंदे यांना सत्तेत राहण्यासाठी अपरिहार्यता आहे का? याबद्दल जाणून घ्या...

Eknath Shinde
एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 6:12 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी मूळ शिवसेनेतून 2022 मध्ये बंड करत भाजपासोबत सरकार स्थापन केलं. यावेळी एकनाथ शिंदे यांना राज्याचं मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं होतं. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षानं चांगलं यश मिळवलं. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले. तर एकनाथ शिंदेंचे देखील बऱ्यापैकी आमदार निवडून आले. त्यामुळं एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाकडून मुख्यमंत्री पदावर दावा करत भाजपावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अखेर महायुतीच्या सरकारमध्ये भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. आता पुढील महिन्यात राज्यातील या महायुतीच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. परंतु या वर्षभरात अनेक कारणावरून शिंदे गटामध्ये नाराजी दिसून येत आहे. कधी शिवसेनेचे मंत्री अर्थमंत्री अजित पवारांच्या निधी वाटपावरुन नाराज असतात. तर एकनाथ शिंदेंना महायुतीत मान-सन्मान किंवा अन्य कारणावरून महायुती सरकारमधील शिवेसनेत नाराजी असल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे हे नाराज झाले की, आपल्या दरे या गावी जातात. तर कधी दिल्लीवारी करतात. नुकतीच त्यांनी दिल्लीवारी करत महायुतीतील नाराजीचा पाढा भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर वाचल्याचं म्हटलं जातं. पण एकनाथ शिंदे यांना मूळ शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर सत्तेत राहण्यासाठी अपरिहार्यता आहे का? आणि या अपरिहार्यतेचा कडेलोट काय होईल? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं समोर येत आहेत. तर याबद्दल जाणून घ्या...


अनेक कारणावरुन नाराजी : गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर महायुतीत भाजपाचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले. दोन नंबरला शिवसेनेचे आमदार निवडून आले. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्रीपद मिळावं आणि राज्यात बिहार पॅटर्न राबवावा, असं शिवसेनेतील पदाधिकारी, नेते आणि कार्यकर्त्यांची मागणी होती. त्यावेळी शिवसेनेकडून शपथविधीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजपावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण, देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. तर एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावं लागलं. यानंतर शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या विभागातील निधी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या योजनेसाठी वळविण्यात आला होता. तसंच शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निधी डावलेला जातो, असा नाराजीचा सूर शिवसेनेतील मंत्री आवळतायेत. दरम्यान, एकनाथ शिंदे हे नाराज झाले की, साताऱ्यातील आपल्या दरे गावी जाऊन मुक्काम करतात, अशीही राजकीय वर्तुळात चर्चा असते. तर आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेतील नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना भाजपामध्ये सामील करून घेतलं जात आहे. त्यामुळं महायुतीत शिवसेनेची मोठी नाराजी असल्याचं म्हटलं जातं.



बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागणार : "एकनाथ शिंदे आणि मूळ शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर अडीच वर्षे ते मुख्यमंत्री होते. या अडीच वर्षात एक वर्षानंतर अजित पवार यांनीही मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बंड करत महायुतीत सहभागी झाले. पण अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यापासून शिवसेनेची नाराजी वाढताना दिसत आहे. त्यामुळं शिवसेनेला सत्तेत राहण्यासाठी अपरिहार्यता असल्याचेच दिसून येत आहे. एकनाथ शिंदेंची अवस्था म्हणजे तोंड मारून दाबून बुक्क्यांचा मार देण्यासारखा आहे. यात काही वाद नाही. पण त्यांना जर सत्तेत राहायचे असेल तर राजकीय अपमान आणि तोंड बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागणार आहे. त्याशिवाय त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय नाही," असं राजकीय विश्लेषक जयंत माईनकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

अरुण सावंत आणि नवनाथ बन यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)


शेवटी एक दिवस कडलोटची शक्यता : "एकनाथ शिंदे यांचा सतत राजकीय अपमान आणि तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ही वागणूक भाजपाकडून त्यांना मिळत आहे. त्यामुळं शिंदेंची सातत्यानं नाराजी समोर येत आहे. त्यामुळं आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणूकपर्यंत एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्ष म्हणून राहतील. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांचा परफॉर्मन्स कसा राहतोय... त्यांचे किती नगरसेवक निवडून येतात. यावरती त्यांचं भवितव्य आणि अस्तित्व अवलंबून आहे. दुसरीकडे दोन ठाकरे बंधू म्हणजे उद्धव-राज एकत्र आल्यामुळं पूर्वी जी मतांची विभागणी व्हायची, ती आता होणार नाही. दोन ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळं शिवसेनेच्या मतांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर काय शिवसेनेच्या कमी जागा आल्या तर भाजपाकडून त्यांना आमच्या पक्षात विलीन व्हा, असं सागंण्यात येईल. भाजपाकडून शिवसेना संपवली जाईल. परिणामी शिंदे यांच्याकडे भाजपात जाण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसेल. अपरिहार्यतेचा शेवट हा शिंदेंचा कडेलोट होईल. आगामी पालिका निवडणुकीनंतर शिंदेंच्या नाराजीचा कडलोट दिसून येईल," असं राजकीय विश्लेषक जयंत माईनकर यांनी सांगितलं.

विरोधक जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करतायेत : "एकनाथ शिंदे कुठंही नाराज नाहीत. उलट दिल्लीत त्यांनी विकासकामांबाबत अमित शाहांची भेट घेतली आहे. पण महायुतीत आमची कुठंही गोची होत नाही. आम्ही नाराज नाही आहोत, विरोधक काहीही जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे. पण जनतेचा आमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे," अशी प्रतिक्रिया नाराजीवरुन शिवसेनेचे प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे भाजपाचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "महायुतीमध्ये आमच्यात कुठंही मतभेद नाहीत. असलेच तर मनभेद असतील. पण तिन्ही पक्षांचा महायुतीत समन्वय आहे. एकनाथ शिंदे हे नाराज नाहीत. एकनाथ शिंदे हे दिल्लीला जाण्याआधी त्यांनी काय म्हटलंय ते एकदा विरोधकांनी ऐकायला हवं होतं," असं नवनाथ बन यांनी म्हटलं आहे.

Last Updated : November 22, 2025 at 7:56 PM IST

एकनाथ शिंदे
शिवसेना
भाजपा
राजकीय विश्लेषक
EKNATH SHINDE

