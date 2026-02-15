साखर कारखान्यांवरील काटामारीला खरंच लगाम लागणार का? साखरतज्ज्ञ म्हणतात...
चालू गळीत हंगामात सरासरी 10 टक्के काटामारीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झालंय. यापुढे प्रत्येक वजनाची नोंद शासनाकडे राहील, ज्यामुळे कारखानदारांच्या मनमानीला पूर्णपणे आवर बसेल.
Published : February 15, 2026 at 11:29 AM IST
कोल्हापूर- राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून दीर्घकाळ चालत आलेल्या मागणीला अखेर यश मिळालंय. साखर कारखान्यांतील उसाच्या वजनात होणाऱ्या काटामारीवर आळा घालण्यासाठी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी वैधमापनशास्त्र विभागाला महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्यात. कारखान्यांचे वजनकाटे डिजिटल पद्धतीने राज्य शासनाच्या मुख्य सर्व्हरला जोडण्याचे आणि तक्रारी असलेल्या ठिकाणी स्वतंत्र सरकारी काटे उभारण्याचे निर्देश दिलेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाचे अचूक वजन होणार आहे आणि आर्थिक लुबाडणुकीला पूर्णविराम मिळेल, असा विश्वास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलाय. चालू गळीत हंगामात सरासरी 10 टक्के काटामारीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झालंय. यापुढे प्रत्येक वजनाची नोंद शासनाकडे राहील, ज्यामुळे कारखानदारांच्या मनमानीला पूर्णपणे आवर बसेल. मात्र हा निर्णय किती आणि कशा प्रमाणात अंमलात आणला जातो, यावरदेखील साखरतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केलाय.
काटामारीचा इतिहास : महाराष्ट्रातील साखर कारखाने ऊस उत्पादनाचे केंद्रबिंदू आहेत. राज्यात 190 हून अधिक कारखाने कार्यरत असून, कोल्हापूर विभागात 39 कारखान्यांनी 78.59 लाख टन उसाचे गाळप केलंय. मात्र, शेतकऱ्यांच्या उसाचे वजन कमी दाखवून किंवा रिकव्हरी चोरी करून त्यांची लूट केली जाते. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याने 100 टन ऊस पुरवला तरी कारखान्याचे काटे फक्त 80 ते 90 टन दाखवतात, ज्यामुळे प्रतिटन सरासरी 400 ते 500 रुपयांचे नुकसान होते, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केलंय.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षीच याबाबत इशारा दिला होता. चालू हंगामात सरासरी गाळपाच्या 10 टक्के वजन कमी दिसल्याची नोंद त्यांनी केलीय. कोल्हापूरसारख्या ऊसप्रधान जिल्ह्यात ही समस्या अधिक गंभीर आहे, जेथे शिरोळ, करवीर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. वाहतूकदार आणि ऊस तोडणी मजुरांनाही या काटामारीचा फटका बसतो, ज्यामुळे संपूर्ण साखर उद्योगाचे चक्र बिघडते.
साखर आयुक्तांचे पत्र : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी 16 डिसेंबर 2025 रोजी साखर आयुक्तालयाला पत्र लिहून काटामारी रोखण्याची मागणी केली होती. त्यात कारखान्यांचे वजनकाटे राज्य सर्व्हरला ऑनलाइन जोडणे, तांत्रिक निकष निश्चित करणे आणि तक्रारी असलेल्या कारखान्यांबाहेर स्वतंत्र डिजिटल काटे उभारण्याचे सुचवले होते. या पत्राला तात्काळ प्रतिसाद देत साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी वैधमापनशास्त्र विभागाला पत्र पाठवले. यात तक्रारी असलेल्या कारखान्यांवर शासननियंत्रित काटे बसवण्याबाबत कायदेशीर तरतुदी तयार करण्याचे आणि अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आहेत. निधीच्या अभावी आमदार-खासदार निधी किंवा शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून नाममात्र कपात करून हे काटे उभारावेत, असेही नमूद केले आहे. शेट्टी म्हणालेत की, "याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्यास कोर्टाचा मार्ग अवलंबू. कारखानदार एकजूट करत असतील, पण शेतकरी देखील गप्प बसणार नाहीत," असंही त्यांनी सांगितलंय.
डिजिटलायझेशन आणि स्वतंत्र काटे : सरकारचा हा निर्णय बहुआयामी आहे. प्रथम, सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे डिजिटल करून मुख्य सर्व्हरला जोडले जातील, ज्यामुळे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनची रिअल-टाइम नोंद शासनाकडे राहील. दुसरे, 500 टनापेक्षा जास्त गाळप करणाऱ्या कारखान्यांवर विशेष लक्ष असेल. तक्रार असल्यास जिल्हाधिकारी, साखर सहसंचालक, उत्पादन शुल्क अधीक्षक आणि वजनमाप नियंत्रकांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र काटे बसवले जातील. निधीसाठी आमदार-खासदार स्थानिक विकास निधी किंवा शेतकऱ्यांच्या संमतीने ऊस बिलातून प्रतिटन 10-20 रुपयांची कपात, असे पर्याय सुचवले आहेत, यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कारखानदारांना मनमानी करता येणार नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ भागात काही शेतकऱ्यांनी सरकारी मान्यताप्राप्त डिजिटल काटे वापरून यश मिळवले आहे, जेथे काटामारीवर नियंत्रण आले आहे.
काटामारीची आव्हाने कमी होतील मात्र.. : कोल्हापुरातील साखरतज्ज्ञ विजय औताडे म्हणतात, "डिजिटल काटे शेतकऱ्यांची शंका दूर करतील, पण कारखान्यांसमोर एकच काटा पुरेसा नाही किमान 3 काटे लागतील. तसेच या काट्यांसाठी खर्च कोण उचलणार हा मोठा प्रश्न आहे? याच सर्व गोष्टींची अंमलबजावणी प्रभावी झाली तरच शेतकऱ्यांच्या समस्येवर यश मिळेल." मात्र, अडचणीही आहेतच. अनेक कारखाने आमदार-खासदारांच्या मालकीचे असल्याने निधी कपातीला विरोध होऊ शकतो. कारखानदारांची एकजूट सरकारला नमते घ्यायला भाग पाडू शकते. राज्यात 190 कारखान्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबवणे मोठे आव्हान आहे. तरीही शिरोळसारख्या भागातील यशस्वी प्रयोग हे प्रेरणादायी आहेत. शेतकऱ्यांनी गावनिहाय 500 टनापेक्षा जास्त गाळपाच्या यादी प्रसिद्ध करण्याची मागणीही केली आहे.
भविष्यातील परिणाम आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास : या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांना न्याय मिळेल आणि साखर उद्योग अधिक पारदर्शक होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. चालू हंगामात 29.15 लाख टन साखर उत्पादन झाले असले तरी काटामारीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 10-15 टक्के कमी झाले. मात्र डिजिटल प्रणालीने हे प्रमाण भविष्यात शून्य होईल. दरम्यान राजू शेट्टी यांनी सरकारला इशारा देखील दिला की, याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, तर आंदोलनाचा बिगुल वाजेल. सरकारने हे पाऊल उचलले असले तरी प्रत्यक्ष काटे उभे राहिल्यानंतरच शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल. तोपर्यंत कोल्हापूरसारख्या ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी दिलासादायक आहे, हे मात्र नक्की, असंही साखरतज्ज्ञ विजय औताडे सांगतात.
