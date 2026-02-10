ETV Bharat / state

अमोल कोल्हे यांच्यासोबत मनोमिलन होणार का? आढळराव पाटलांनी दिलं उत्तर

जिल्हा परिषद निवडणुकीत दत्तात्रय भरणे आणि हर्षवर्धन पाटील एकत्र आले. आता लवकरच शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि अमोल कोल्हे एकत्र येणार का? अशी चर्चा सुरू झालीय.

पुणे : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून जिल्हा परिषद निवडणुकीत इंदापूर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना एकत्र आणण्यात आलं. या दोघांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठं यश मिळालं.

या दोन नेत्यांच्या मनोमिलनानंतर आता जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आढळराव पाटील आणि खासदार अमोल कोल्हे हे देखील एकत्र येणार का? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात आढळराव पाटील यांना विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.

आढळराव पाटील काय म्हणाले? : "अमोल कोल्हे यांच्याबाबत मला काहीही माहिती नाही. ते मतदानालाही आले नव्हते. आम्ही दोघे एकत्र येणार का? याबाबत मला माहिती नाही. मात्र मी तरी एकत्र येणार नाही," असं आढळराव पाटील यांनी सांगितलं.

पुण्यात आज मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) म्हाडाच्या 4,186 घरांची सोडत काढण्यात आली. यावेळी आढळराव पाटलांना यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली असता, त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

'हा निकाल म्हणजे अजितदादांना लोकांकडून श्रद्धांजली' : तसेच, काल (9 फेब्रुवारी) जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालाबाबत प्रतिक्रिया देताना आढळराव पाटील म्हणाले की, "काल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळालेलं यश म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लोकांनी वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जिल्हा परिषदेत एकहाती सत्ता असून यंदाही पक्षाला एकहाती सत्ता मिळाली आहे."

ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात काही ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढल्या, तर काही ठिकाणी वेगवेगळ्या लढल्या आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर पक्षाचे वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील. याबाबत मला कोणतीही माहिती नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांसंदर्भात आढळराव पाटलांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की, लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांनी पक्षात प्रवेश केला होता. पक्षातील अंतर्गत बाबींचा आपल्याला कोणताही अभ्यास नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या विषयावर पवार कुटुंबीयांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला पाहिजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

