शरद पवार राजकारणातून निवृत्त होणार की पुन्हा राज्यसभेवर जाणार?
बदलत्या राजकीय परिस्थितीत 85 वर्षीय शरद पवार पुन्हा राज्यसभेच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा महत्त्वाचं वळण येण्याची चिन्हं दिसत आहेत. राज्यसभेवर जाण्याची विशेष इच्छा नसल्याचे शरद पवार यांनी यापूर्वी स्पष्ट केलं होतं. मात्र बदलत्या राजकीय परिस्थितीत 85 वर्षीय शरद पवार पुन्हा राज्यसभेच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं भविष्य आणि इतर राजकीय गणितं बदलली आहेत. त्यामुळं शरद पवार यांच्या पुढील राजकीय निर्णयांकडे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक प्रवासाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर राज्यातील विरोधी राजकारणाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनंही विशेष पाहिलं जात आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ सक्रिय राजकारणात असलेले शरद पवार 1960 च्या दशकापासून महाराष्ट्र विधानमंडळ किंवा संसदेत सातत्याने प्रतिनिधित्व करत आले आहेत. त्यामुळं आगामी राज्यसभा निवडणूक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील घडामोडी या दोन्ही गोष्टींचा त्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होणार आहे.
राज्यसभा निवडणुकीचं गणित आणि शरद पवारांची शक्यता : राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीचं गणित पाहता सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ताकदीचं संतुलन स्पष्ट होतं. राज्यात एकूण 288 आमदार असून राज्यसभेच्या निवडणुकीत विजयासाठी उमेदवाराला किमान 37 मतांची आवश्यकता असते. सध्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासह महाविकास आघाडीत आहे. मात्र, आघाडीचं संख्याबळ मर्यादित असल्यामुळं राज्यसभेच्या सात जागांपैकी केवळ एकच जागा जिंकण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. शरद पवारांच्या पक्षाकडे विधानसभेत सध्या केवळ 10 आमदार आहेत. महाविकास आघाडीने एकमताने एकच उमेदवार उभा केल्यास त्या उमेदवाराचा विजय निश्चित मानला जातो. राज्याच्या राजकारणातील शरद पवारांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि व्यापक संपर्क पाहता आघाडीकडून त्यांचं नाव पुढं येणं स्वाभाविक मानलं जात आहे.
काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे? : दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडी एक जागा निश्चित जिंकणार असल्याचा दावा करत त्या जागेसाठी शरद पवार यांच्या नावाबाबत सूचक वक्तव्य केले होते. "शरद पवारांशी माझं बोलणं झालं आहे. ते निवडणूक लढवण्यास सकारात्मक असल्याचं त्यांनी मला सांगितलं आहे," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या भविष्यातील भूमिकेबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्या पक्षाचं पुढील नेतृत्व स्वीकारतील का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. शरद पवार यांच्या राज्यसभा खासदारकीबाबत "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून ही निवडणूक लढवणार आहोत. येत्या आठ-दहा दिवसांत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक होणार असून त्यात राज्यसभा उमेदवारीबाबत चर्चा होईल आणि सर्व मिळून अंतिम निर्णय घेतला जाईल." दरम्यान, हे सांगताना शरद पवारांच्या राज्यसभेत पुन्हा निवडणूक जाण्याबाबतची शक्यता सुप्रिया सुळे यांनी नाकारली नाही.
विरोधी राजकारणाचा चेहरा : सध्या 85 वर्षांचे असलेले शरद पवार यांनी यापूर्वी राज्यसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचे संकेत दिले होते. तरीही राज्याच्या राजकारणात ते सक्रिय आहेत. गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळात त्यांनी एकूण 14 निवडणुका लढवल्या असून एकदाही पराभव स्वीकारावा लागलेला नाही. त्यामुळं त्यांनी पुन्हा राज्यसभेत जावं, अशी पक्षांतर्गत आणि राजकीय वर्तुळातील अनेकांची इच्छा आहे. सध्याच्या समीकरणांनुसार शरद पवार हे भाजपासोबत जाण्याची शक्यता कमी मानली जाते. त्यामुळं विरोधी राजकारणाचा चेहरा म्हणून त्यांनी राज्यसभेत जावं, अशी अपेक्षा महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाचा प्रश्न : दरम्यान, राज्यातील दुसरा मोठा राजकीय मुद्दा म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांचं संभाव्य एकत्रीकरण. 28 जानेवारी रोजी बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतर या चर्चांना वेग आला. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यापूर्वी अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यात प्राथमिक स्तरावर एकत्रीकरणाबाबत चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, सध्या कोणताही राजकीय निर्णय प्राधान्यक्रमावर नसल्याचं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं शरद पवार पुन्हा राज्यसभेची निवडणूक लढवतील का? राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकत्रीकरण घडवून आणतील का? किंवा पुढील पिढीकडे नेतृत्व सोपवतील का? या सर्व निर्णयांचा महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या शरद पवारांच्या पुढील राजकीय पावलांकडे राज्यासह राष्ट्रीय पातळीवरही लक्ष लागलं आहे.
काँग्रेसचा शरद पवारांच्या उमेदवारीला विरोध? : गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यातील वाढती जवळीक राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचे भविष्यात भाजपामध्ये विलीनीकरण होऊ शकते, अशी भीती काँग्रेसमधील एका गटाने व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जर शरद पवारांनी ही राज्यसभेची जागा सोडली आणि भविष्यात वेगळी राजकीय भूमिका घेतली, तर महाविकास आघाडी कडे असलेली ही एकमेव जागाही महायुतीकडे जाऊ शकते, असा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे जुन्या नेत्यांवर अवलंबून न राहता महाविकास आघाडीने आता एखाद्या 'नव्या चेहऱ्याला' संधी द्यावी, असा सूर काँग्रेसच्या गोटातून लावून धरला जात आहे.
आजोबा आणि नातू एकाच वेळी राज्यसभेवर? : शरद पवार यांच्यासोबत पार्थ पवार यांचीही राज्यसभेवर वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांच्या राज्यसभेवरील जागेवर कोणाची निवड होणार? याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता या जागेसाठी पार्थ पवार यांचे नाव जवळपास निश्चित झाल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी कोअर कमिटीच्या बैठकीत चर्चा करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. मात्र, राष्ट्रवादीची कोअर कमिटी तसेच मित्रपक्ष असलेल्या भाजपा आणि शिवसेना यांनी पार्थ पवार यांच्या नावास सहमती दर्शवली आहे. या तिन्ही घटकांच्या पाठिंब्यामुळं पार्थ पवार यांची राज्यसभेवर वर्णी लागण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. सुरुवातीला या जागेसाठी जय पवार यांचे नाव चर्चेत होते; मात्र पार्थ पवार यांनी दाखवलेल्या आग्रही भूमिकेनंतर समीकरणे बदलल्याचे सांगितले जाते.
कसा आहे निवडणूक कार्यक्रम? : देशभरातील राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील सात जागांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातून राज्यसभेचा कार्यकाळ संपत आलेल्या सदस्यांमध्ये शरद पवार, फौजिया खान, रजनी पाटील, रामदास आठवले, प्रियांका चतुर्वेदी आणि भागवत कराड यांचा समावेश आहे. या सात जागांसाठीची निवडणूक 16 मार्च 2026 रोजी होणार असून त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळं राज्यातील राजकीय समीकरणांना नवं वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, राज्यसभा निवडणुकीसाठी 26 फेब्रुवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. 5 मार्च ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख असेल, तर 6 मार्च रोजी अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी 9 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 16 मार्च रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणीला सुरुवात होऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सात जागांसाठीची ही निवडणूक राज्याच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
