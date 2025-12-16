दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार का? श्रीनिवास पाटलांनी जोडले हात, नेमकं काय घडलं?
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते श्रीनिवास पाटील यांनी आज अजित पवारांची भेट घेतली. यानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार, अशी चर्चा रंगली आहे.
Published : December 16, 2025 at 1:39 PM IST
पुणे : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. अशातच सोमवारी (15 डिसेंबर) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती संदर्भात मोठं विधान केलं. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
दोन्ही पवार एकत्र येण्याची चर्चा : यानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येतील, अशा चर्चांना उधाण आलं आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते श्रीनिवास पाटील यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचं टाळत केवळ हात जोडले.
नातीच्या लग्नाची पत्रिका देण्यासाठी अजित पवारांची भेट : वास्तविक, श्रीनिवास पाटील हे बारामतीत आले होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बारामती हॉस्टेल इथं आगामी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची तसंच, पदाधिकांऱ्याची बैठक घेत होते. यावेळी श्रीनिवास पाटील यांनी अजित पवारांची भेट घेतली. या भेटीनंतर पत्रकारांनी श्रीनिवास पाटील यांना दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? याबाबत प्रश्न विचारला. यावर श्रीनिवास पाटील यांनी 'नातीच्या लग्नाची पत्रिका देण्यासाठी आलो होतो', असं सांगितलं. यावेळी श्रीनिवास पाटील यांना दोन्ही पवारांनी एकत्र यावं का? असा प्रश्न विचारल असता, त्यांनी हात जोडत त्यावर बोलणं टाळलं.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते? : पुण्यात सोमवारी (15 डिसेंबर) तीन हजार कोटींच्या विकासकामांचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका स्वबळावर लढणार असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीसोबत मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे, तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादीशी युती देखील होणार आहे."
15 जानेवारीला मतदान तर 16 जानेवारीला मतमोजणी : राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी पुढील महिन्यात म्हणजेच 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. तर मतमोजणी 16 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. काल सोमवारपासून 29 महानगरपालिकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदान करणार आहेत. राज्यातील 27 महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. तर जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवीन महानगरपालिका आहेत, त्यांचीही निवडणूक होणार आहे.
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक :
- नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणं - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
- अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
- उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी
- चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवार यादी - 3 जानेवारी
- मतदान - 15 जानेवारी
- मतमोजणी/ निकाल - 16 जानेवारी
