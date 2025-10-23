ETV Bharat / state

काँग्रेसच्या वरिष्ठांशी चर्चा केल्यानंतर भूमिका मांडू; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

आम्ही 1 नोव्हेंबरला सरकारच्या निवडणूक घोटाळ्याला विरोध दर्शवण्यासाठी मोर्चा काढणार आहोत, याची आठवण संजय राऊत यांनी करून दिली.

Will present a position after discussing with Congress seniors
काँग्रेसच्या वरिष्ठांशी चर्चा केल्यानंतर भूमिका मांडू (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 11:19 AM IST

मुंबई : मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासोबत शिवसेनेची (उबाठा) जवळीक वाढल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यावर सवता सुभा मांडण्याची भूमिका घेतली. त्यावर आज बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी काँग्रेस पक्ष हा आमचा मित्रपक्ष आहे, पण मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी कुणी वेगळी भूमिका घेतली असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, असे म्हटले आहे. काँग्रेसबरोबर आमच्यासारखे अनेक पक्ष आहेत. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वेगळी भूमिका हा त्यांचा प्रश्न असून, आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांना अडचणीत आणेल, अशी भूमिका घेणार नाही किंवा वक्तव्य करणार नाही, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. मतचोरीविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत नवीन आघाडी बनवली. त्यातून आम्ही 1 नोव्हेंबरला सरकारच्या निवडणूक घोटाळ्याला विरोध दर्शवण्यासाठी मोर्चा काढणार आहोत, याची आठवण संजय राऊत यांनी करून दिली.

आम्हाला राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करायचंय : आमचं मन मोठं आहे म्हणून आम्हाला राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करायचं आहे. आम्हाला काँग्रेसचाच पंतप्रधान करायचा होता. आम्ही अजूनही बोलतो की, 27 महानगर पालिकेचे महापौर काँग्रेसचे करा, आम्हाला त्याबाबत काही म्हणायचं नाही. मुंबईचा महापौर मराठी माणूस व्हावा हे आमचं मत आहे. गेले 30 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता होती, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. इतकी वर्ष मुंबईला शिवसेनेचा मराठी महापौर लाभला त्याचं श्रेय शिवसेनेला आहे. आता होत असलेल्या चर्चांबाबत रमेश चेन्निथला आणि काँग्रेसच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांबरोबर याबाबत चर्चा झाली नाही, जोपर्यंत ती चर्चा होत नाही तोपर्यंत आम्ही काही वक्तव्य करणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

लोकशाही वाचवण्यासाठी आमची लढाई : मुंबई अदानीच्या घशात घालायची नाही. मुंबई मराठी माणसाच्या हातात राहिली पाहिजे. लोकशाही वाचवण्यासाठी आमची लढाई आहे हे काँग्रेसने लक्षात घेतले पाहिजे. मतभेद विसरून मराठी माणसाच्या हक्कासाठी मुंबई राखली पाहिजे. नाहीतर भाजपावाले अख्खी मुंबई अदानीला आंदण द्यायला तयारच बसलेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. इतर राज्यात राज ठाकरे आहेत का? तरी त्या त्या ठिकाणी जागा वाटपावरून कुरबुरी होतच आहेत. त्यामुळे सध्या होत असलेल्या चर्चांना काँग्रेसच्या वरिष्ठांशी बोलल्यानंतरच पूर्णविराम मिळेल, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

देवेंद्र फडणवीस चोरांचे सरदार आहेत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीच 2029 पर्यंत मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे विधान केले आहे. त्याचबरोबर ते मोठा बॉम्ब फोडत विरोधी पक्षांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार आहेत म्हणे, पण हे तर चोरांचे सरदार आहेत, अशी टीका राऊत यांनी केली. तुमचे घोटाळे आणि फ्रॉड आम्ही आणि राहुल गांधी यांनी पुराव्यासह बाहेर काढलेत. मोदी 2029 पर्यंत पंतप्रधान राहणार का? तरच फडणवीस 2029 पर्यंत मुख्यमंत्री राहतील, असे सांगत बहुमत हे चंचल असतं. महाराष्ट्रातील बहुमत खरं नाही, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. फडणवीसांना स्वयंभू राज्य करायचं आहे, त्यासाठी त्यांना शिंदे आणि अजित पवार यांचे पक्ष फोडायचे आहेत. याचा अर्थ काय तर गुडघ्याला बाशिंग बांधून फिरत आहेत, त्या शिंदेंच्या स्वप्नांवर फडणवीसांनी पाणी फिरवले, असा टोला राऊत यांनी लगावला. शिंदे म्हटले की, मी फडणवीसांना दिल्लीला पाठवेन, पण दिल्लीतच भाजपाची सत्ता राहणार की नाही, अशा घटना घडणार आहेत. भाजपामध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आले आहेत, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.

