बारामती रुग्णालयाच्या अहिल्यादेवी होळकर नावात छेडछाड सहन करणार नाही – ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा इशारा
बारामती रुग्णालयाच्या अहिल्यादेवी होळकर नावात छेडछाड सहन करणार नाही असा इशारा ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी दिलाय.
Published : March 9, 2026 at 7:40 PM IST
बारामती - महाराष्ट्राचे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यभर शोकाची भावना असताना बारामतीतील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या नामकरणाच्या मुद्द्यावर नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावामध्ये छेडछाड बारामतीत चालणार नाही” असा इशारा दिला आहे.
बारामतीमध्ये आज अहिल्याबाई होळकर यांचं नाव रुग्णालयावरुन न हटवण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी आपल्या भाषणातून पवार कुटुंबीयांवरही जोरदार आसूड ओढले. सुप्रिया सुळे दुसऱ्याच दिवशी अधिवेशनाला गेल्या, त्यांच्या मुलीचं लग्न ठरलं ते जाहीर ही झालं असं म्हणत पवार कुटुंबीयांवर देखील त्यांनी निशाणा साधला प्रा. हाके म्हणाले की, 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशतकोत्तर जयंतीनिमित्त बारामतीतील शासकीय महाविद्यालयाला ‘मातोश्री अहिल्यादेवी होळकर’ असं नाव दिलं होतं. त्या निर्णयाबद्दल सर्वांनी आभार मानले पाहिजेत. मात्र आता महाविद्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या रुग्णालयाला अजित पवार यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव पुढे येत असल्यानं प्रश्न निर्माण होत आहे.
त्यांनी स्पष्ट केलं की, अजित पवार यांच्या नावाला आमचा विरोध नाही, पण आधीच अहिल्यादेवी होळकर यांचं नाव असताना ते हटवून दुसरं नाव देण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तो योग्य नाही. “अहिल्यादेवींचं नाव उतरवून दादांचं नाव लावायचं आहे का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. प्रा. हाके यांनी सांगितलं की, 2012 मध्ये साताऱ्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय असं नाव देण्यात आलं होतं. त्याच धर्तीवर बारामतीतही नामकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच अजित पवार यांच्या नावानं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालय, बारामती असं नामकरण करण्यासही मान्यता दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
ते म्हणाले की, अजित पवार यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यासाठी इतर अनेक संस्थांना त्यांचं नाव देता येऊ शकते. कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती ऍग्रो, विमानतळ, गोविंदबाग, विद्या प्रतिष्ठान, सहयोग सोसायटी यांसारख्या ठिकाणी त्यांच्या नावाचा विचार करता येईल. दरम्यान, बारामती सध्या अजित पवार यांच्या निधनामुळे दुःखात असल्याचं सांगत प्रा. हाके यांनी राजकीय हालचालींवरही टीका केली. “आम्ही सर्वसामान्य लोकांनी दुःख पाळायचे, पण दुसरीकडे लगेच राजकीय पदांची शपथ आणि कार्यक्रम सुरू होतात,” असंही त्यांनी म्हटलं.
अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झाल्यास महाराष्ट्रात गावोगावी आंदोलन उभं केलं जाईल, असा इशारा हाके यांनी दिला आहे. “आम्ही शांत आहोत कारण दादांच्या निधनाचं दुःख आहे; पण नावात बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तर तीव्र आंदोलन करू,” असं प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट केलं.
