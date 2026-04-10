माफी मागणार नाही! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील विडंबनावर कुणाल कामरा ठाम

राजकीय व्यंगातून चर्चेत राहणारा कॉमेडियन कुणाल कामरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील कथित वादग्रस्त वक्तव्यावर ठाम राहिलाय. विधानपरिषदेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर माफी मागणार नसल्याचं त्यानं स्पष्ट केलंय.

कुणाल कामरा
कुणाल कामरा (File)
Published : April 10, 2026 at 7:13 PM IST

मुंबई - राजकीय व्यंगातून चर्चेत राहणारा कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद अधिक तीव्र झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील कथित वादग्रस्त वक्तव्यप्रकरणी कामरा गुरुवारी विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर हजर झाला. समितीकडून विचारण्यात आलेल्या 24 प्रश्नांनंतरही कामरा आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. केवळ औपचारिकता म्हणूनही माफी मागणार नसल्याचं त्यानं स्पष्ट केलं.

विशेषाधिकार समितीसमोर काय घडलं? - गेल्यावर्षी मुंबईतील ‘हॅबिटॅट कॉमेडी क्लब’मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात कुणाल कामराने 2022 मधील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडावर भाष्य करत विडंबन केलं होतं. या प्रकारामुळे एकनाथ शिंदे समर्थकांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणी विधानपरिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. हा हक्कभंग प्रस्तावाची नोटीस दिल्यानंतर प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेषाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. याआधीही कुणाल कामराला विशेषाधिकार समितीने हजर राहण्यास सांगितलं होतं. पण कामरानं त्याच्या वकीलांमार्फत उत्तर पाठवलं होतं.


गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत दरेकर आणि कामरा यांची समोरासमोर उलटतपासणी झाली. समितीने कामराला विनाशर्त माफीची संधी दिली होती. मात्र, त्याच्या वकिलांनी यावर लेखी उत्तर सादर करण्यात येईल, असं सांगितलं. सुनावणीदरम्यान विशेषाधिकार समितीनं कुणाल कामराला कथित अपमानास्पद वक्तव्याबाबत विविध प्रश्न विचारले. आपल्या वक्तव्याबद्दल पश्चात्ताप होतो का, तसंच माफी मागण्याची तयारी आहे का, अशा स्वरूपाचे प्रश्न त्याच्यासमोर ठेवण्यात आले.

यासंदर्भात विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी सांगितलं, “कुणाल कामरा यांना सुमारे 24 प्रश्न विचारण्यात आले. यावेळी त्यांना आपल्या वक्तव्याबद्दल पश्चात्ताप होतो का, असा प्रश्नही विचारण्यात आला. यावर कामरा यांनी, “मला माझ्या कोणत्याही वक्तव्याचा पश्चात्ताप नाही,” असं स्पष्टपणे सांगितलं. त्यानंतर त्यांना माफी मागणार का, असं विचारण्यात आलं असता त्यांनी पुन्हा नकार दिला. यावेळी कामरा यांनी असंही नमूद केलं की, जर त्यांनी माफी मागितली तर ती मनापासून नसेल आणि त्यामुळे कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.“


समितीने कामराला सांगितलं की, त्यांनी विनाशर्त माफी मागितल्यास या प्रकरणाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार केला जाऊ शकतो. यानंतर कामराच्या वकिलांनी या विषयावर चर्चा करून लेखी उत्तर ईमेलद्वारे सादर करू, असं सांगितलं. विशेष म्हणजे, ही तक्रार भाजपाचे विधान परिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केली होती.


कामराने काय म्हटले? - सुनावणीनंतर कामराने ‘एक्स’वर प्रतिक्रिया देत समितीने विचारलेल्या शेवटच्या प्रश्नांचा उल्लेख केला. पश्चात्ताप किंवा खेद नसल्याचे स्पष्ट करत, माफी मागितल्यास ती मनापासून नसेल, असे त्याने नमूद केले. तसंच, अशी भूमिका स्वीकारल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, असंही त्यानं म्हटलं. या प्रकरणात एकीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे येत असताना, दुसरीकडे संसदीय विशेषाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा समितीचा दावा आहे. त्यामुळे समितीचा अंतिम अहवाल आणि पुढील कारवाईकडे आता लक्ष लागले आहे.


नेमकं काय घडलं होतं? - कुणाल कामरा यानं 2022 मधील महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर कवितेच्या माध्यमातून टीका केली होती. आपल्या स्टँडअप कार्यक्रमात त्यानं ही विडंबनात्मक कविता सादर करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली होती. ‘दिल तो पागल है’ या चित्रपटातील गाण्याच्या चालीवर सादर करण्यात आलेल्या या कवितेत गुवाहाटी दौऱ्याचा तसंच काही वादग्रस्त उल्लेख करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई आणि ठाणे परिसरात त्याचे पडसाद उमटले. यासोबतच, सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातही या प्रकरणावर जोरदार चर्चा रंगली होती.

