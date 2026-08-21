ETV Bharat / state

नारायण राणे आणि संजय राऊत यांच्यात होणार का हातमिळवणी? जाणून घ्या

भांडुप मानहानी प्रकरण सामोपचारानं मिटवण्यासाठी नारायण राणेंनी संजय राऊतांपुढे एक प्रस्ताव ठेवला आहे.

Mazgaon Court
माझगाव कोर्ट (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भाजपाचे माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याकडे वाद मिटवण्याकरिता प्रस्ताव देण्यात आलाय. वर्ष 2023 मध्ये भांडुप येथील कोकण महोत्सवात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात केलेल्या वक्तव्यावरून सुरू असलेल्या वादाचं प्रकरण आम्हाला आता सामोपचारानं मिटवायचंय, अशी माहिती गुरुवारी नारायण राणेंच्या वतीनं दंडाधिकारी न्यायालयात करण्यात आली. त्यावर राणेंच्या वतीनं लेखी प्रस्ताव आल्यानंतर यावर विचार करू, असं संजय राऊत यांच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. याची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी 10 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

राणेंकडून राऊत यांच्याशी हातमिळवणीकरिता पुढाकार- संजय राऊत यांनी माझगाव दंडाधिकारी कोर्टात दाखल केलेल्या मानहानी खटल्याची सुनावणी सध्या दंडाधिकारी आरती कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. यात भाजपा खासदार नारायण राणे यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील सतीश माने-शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, या प्रकरणात आता नारायण राणे यांना तडजोड करायची असून, त्यांना हे प्रकरण सामोपचारानं मिटवायची इच्छा आहे. यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे वकील सार्थक शेट्टी यांनी तसा कोणताही प्रस्ताव राणेंकडून आलेला नसल्याचं यावेळी न्यायालयाला सांगितलं. मात्र तसा लेखी प्रस्ताव आलाच तर त्यावर आम्ही विचार करू, अशी माहिती त्यांनी यावेळी न्यायालयाला दिली. न्यायालयानं दोन्ही बाजूंच्या या युक्तिवादानंतर या प्रकरणावरील सुनावणी 10 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण? - भांडुप इथं 15 जानेवारी 2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या कोकण महोत्सवात बोलताना भाजपाचे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली होती. "संजय राऊत यांना मी पहिल्यांदा खासदार बनवलं, निवडणूक लढण्यासाठी मी त्यावेळी त्यांना पैसे दिले होते. इतकंच काय तर संजय राऊत यांचं मतदार यादीत नावही नव्हतं. तेही मी टाकायला लावलं," राणेंच्या या वक्तव्याविरोधात संजय राऊत यांनी कोर्टात तक्रार देत मानहानीचा खटला दाखल केलाय.

मुंबई सत्र न्यायालयानं राणेंचा अर्ज फेटाळलाय? - या प्रकरणाची दखल घेत माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयानं बजावलेल्या समन्सविरोधात राणेंनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. दंडाधिकारी कोर्टानं बजावलेलं हे समन्स बेकायदेशीर असून, ते जारी करताना कोणताही तर्क न लावता ते बजावल्याचा दावा नारायण राणेंनी समन्सविरोधात दाखल अर्जातून केला होता. राणेंच्या या अर्जाला जोरदार विरोध करत राणे यांचा हेतू खासदार संजय राऊत यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचाच होता. त्यामुळे नारायण राणेंनी संजय राऊतांची जाणूनबुजून जाहीरपणे बदनामी केलीय, असा युक्तिवाद राऊतांच्या वतीनं केला गेला. तर नारायण राणे यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील सतीश माने-शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना राऊतांच्या वतीनं केलेला दावा फेटाळून लावला होता. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून कोर्टानं नारायण राणेंना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे खटला लढवणे अथवा सामोपचारानं प्रकरण मिटवणं हेच पर्याय आता नारायण राणेंपुढे उपलब्ध असल्याचं समजतंय.

हेही वाचाः

TAGGED:

NARAYAN RANE
EX BJP CENTAL MINISTER
SHIVSENA MP SANJAY RAUT
संजय राऊत
MP SANJAY RAUT DEFEMATION CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.