भुजबळांना भेटून गैरसमज दूर करणार; ओबीसी नेत्यांनी तेढ निर्माण करू नये - राधाकृष्ण विखे पाटील
भुजबळांची भेट घेऊन त्यांचे गैरसमज दूर करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. काही ओबीसी नेत्यांकडून मराठा-ओबीसीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय, असंही विखे पाटील म्हणाले.
Published : October 18, 2025 at 1:43 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय वातावरण तापले आहे. बीडमधील ओबीसींच्या एल्गार सभेत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर "महाराष्ट्रात विखार पसरवल्याचा" गंभीर आरोप केला होता. यावर विखे पाटील यांनी शनिवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत सडेतोड प्रत्युत्तर देत भुजबळांचे आरोप खोडून काढले. त्यांनी स्पष्ट केले की, "मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या हक्कांना कोणताही धक्का लागणार नाही. भुजबळ यांची भेट घेऊन त्यांचे गैरसमज दूर करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. मात्र, काही ओबीसी नेत्यांकडून मराठा-ओबीसीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, तो थांबवावा", असे आवाहन त्यांनी केले.
राईचा पर्वत करू नका - विखे : 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी जीआर जारी केला. मात्र, याला छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेत हा जीआर मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, ही प्रक्रिया ओबीसींच्या आरक्षण कोट्यावर अतिक्रमण करेल आणि अवघ्या 24 तासांत कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याने ओबीसींचे हक्क धोक्यात येतील. विखे पाटील यांनी यावर स्पष्टता आणत सांगितले की, "मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीतून मराठवाड्यातील लोकांच्या दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण होत आहेत. ओबीसी आरक्षण कमी होत आहे, याचा कोणताही पुरावा आहे का? राईचा पर्वत करू नका", असे देखील विखे म्हणाले.
जरांगे यांनी निस्वार्थपणे आंदोलन केले! : भुजबळांच्या आक्रमक भूमिकेवर विखे पाटील म्हणाले, "भुजबळांचे बोलणे गैरसमजातून असावे. मी त्यांना भेटून हा विसंवाद दूर करेन. न्यायमूर्ती शिंदे, भुजबळ आणि मी मिळून हा प्रश्न सोडवू." 24 तासांत प्रमाणपत्र देण्याच्या आरोपावर त्यांनी खुलासा केला, "प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच आहे. गावस्तरीय समितीकडून अर्ज, नायब तहसीलदाराकडून पडताळणी आणि जात पडताळणी होते. यात कोणताही बदल झालेला नाही." "पुरोगामी महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी एकत्र राहतात, निवडणुका लढवतात, सण साजरे करतात. ही ओबीसींची दिवाळी आणि ती मराठ्यांची दिवाळी असे कधीच नसते. काही नेते प्रसिद्धीसाठी समाजात तेढ निर्माण करतात. शहाणपणा भडकावण्यासाठी नव्हे, तर एकता वाढवण्यासाठी वापरावा," असा सल्लाही त्यांनी दिला.
'चौथी शिकले' म्हणून टीका करणाऱ्यांनी शिक्षणावर बोलू नये : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यावरील टीकेचा समाचार घेताना ते म्हणाले, "जरांगे यांनी निस्वार्थपणे आंदोलन केले. सरकारने शिंदे समिती नेमून त्यांच्या मागण्यांवर विचार केला. त्यांना 'चौथी शिकले' म्हणून टीका करणाऱ्यांनी शिक्षणावर बोलू नये." या प्रकरणात सध्या कोर्टात पाच याचिका दाखल असून, काही सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. विखे पाटील यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहील, असे सांगितले. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
