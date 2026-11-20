प्रभादेवी येथील कारवाई तूर्तास ठळली, मात्र संपलेली नाही; रेल्वे प्रशासनाची उच्च न्यायालयात माहिती
प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाजवळील अतिक्रमणांवरील पाडकाम मोहीम पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडून राबवण्यात येत होती, मात्र स्थानिक रहिवाशांच्या तीव्र विरोधानंतर आणि राजकीय हस्तक्षेपानंतर ही कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली.
Published : November 20, 2026 at 9:56 PM IST
मुंबई : मुंबईतील प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनजवळील संत रोहिदास चाळीवर तूर्तास हातोडा चालणार नाही. येथील रहिवाशांना नव्यानं नोटीस जारी केली जाईल, अशी ग्वाही पश्चिम रेल्वेनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलीय. न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सायंकाळी सुनावणी झाली. त्यात रेल्वेनं वरील ग्वाही दिल्यानं त्याची नोंद करून घेत उच्च न्यायालयानं ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केलीय.
काय आहे याचिका? : या परिसरातील स्थानिक रहिवासी भारती माने यांनी ॲड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. रेल्वेनं येथील शंभर रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस दिलीय. मात्र आमचं कोणतंही म्हणणं ऐकून न घेताच, थेट घर रिकामी करण्याचे आदेश देताना प्रशासनानं कोणतंही कारण दिलेलं नाही. त्यामुळं रेल्वेनं बजावलेली ही नोटीस रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय. साल 1980 पासून आम्ही इथ राहतोय. येथील वास्तव्याचे सर्व पुरावे आमच्याकडे आहेत. त्यानुसार आमचे पुनर्वसन व्हायला हवं. मात्र पुनर्वसनाची हमी न देता रेल्वे प्रशासन कारवाई करत असून ते अयोग्य आहे. महत्त्वाचं म्हणजे रेल्वेच्या जागेत अतिक्रमण असलं तरी त्यांचं पुनर्वसन करायलाच हवं, असं सर्वोच्च न्यायालयानंही एका निकालात बजावलेलं आहे, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.
राजकीय हस्तक्षेपानंतर रेल्वे प्रशासनानं थांबवली कारवाई : प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाजवळील अतिक्रमणांवरील पाडकाम मोहीम पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडून राबवण्यात येत होती, मात्र स्थानिक रहिवाशांच्या तीव्र विरोधानंतर आणि राजकीय हस्तक्षेपानंतर ही कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली. शुक्रवारी सकाळी प्रभादेवी स्थानकाच्या पश्चिमेकडील रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू असताना रहिवाशांनी रेल्वे प्रशासनाच्या जेसीबीसमोर बसून तीव्र निदर्शने केली. यानंतर ही कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली. या मोहिमेमध्ये दोन चाळी आणि लगतच्या तळमजल्यावरील सुमारे 100 रहिवाशांच्या बांधकामांवर कारवाईचे आदेश आहेत. सकाळी काहीवेळ याठिकाणी तणावाचं वातावरण तयार झालं होतं. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी फोनवरून चर्चा करून कारवाई थांबवण्याची विनंती केल्यानंतर या मोहिमेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती आहे.
रेल्वे कॉलनीसाठी जागा रिकामी करण्याची कारवाई : रेल्वेच्या जागेवर कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानं उभारण्याच्या उद्देशानं, सार्वजनिक जागा निष्कासन (PPE) प्रक्रियेअंतर्गत सुमारे चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या प्रक्रियेनुसार ऑक्टोबर 2026 मध्ये इथल्या लोकांना निष्कासनाचे आदेश देण्यात आले आहेत. याविरोधात कारवाई अवघ्या काही तासांवर येताच गुरुवारी या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. मात्र पुरेशा पोलीस बंदोबस्ताअभावी गुरूवारी पुढे ढकलण्यात आलेली कारवाई शुक्रवारी सकाळी पुन्हा सुरू करण्यात आली होती.
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