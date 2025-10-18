मतदार याद्यांमधील घोळ तपासणार; मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मतदारयादीतील त्रुटींची चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले. मतदारसंघात एकाच व्यक्तीचे नाव दोन ठिकाणी नोंदले गेले आहे का, याची तपासणी होणार आहे.
Published : October 18, 2025 at 2:42 PM IST
मुंबई : राज आणि उद्धव ठाकरेंसह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मतदार यादीतील अनियमिततेबाबत सातत्याने आवाज उठवल्यानंतर अखेर मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील मतदार यादीतील घोळ सातत्याने समोर येत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील मतदार यादीतील त्रुटींवर वारंवार बोट ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विरोधी नेत्यांनी राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची दोनवेळा भेट घेऊन पुराव्यासह तक्रारी मांडल्या होत्या.
आदेशात काय? : मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मतदार यादीतील त्रुटींची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये एकाच मतदारसंघात एकाच व्यक्तीचे नाव दोन ठिकाणी नोंदले गेले आहे का, याची तपासणी होईल. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिवाळीमुळे हा अहवाल पुढील आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने नोंदवलेले आक्षेप
1. मतदार यादीतील नावे वगळण्याचा तपशील का दिला नाही? :2024 च्या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात नवीन मतदारांची नोंदणी झाली, तर काही नावे मतदार यादीतून वगळली गेली. मात्र, ही नावे का वगळली गेली, याची कारणे आणि तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदारांना उपलब्ध का करून दिले नाहीत? निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे की, वगळलेल्या नावांची यादी आणि त्याची कारणे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावीत, कारण हा प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.
2. नवीन मतदार यादी का लपवली? : 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीत ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 दरम्यान समाविष्ट झालेल्या नवीन नावांचा तपशील अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. ही यादी का लपवली जात आहे? यामागे कोणते राजकीय हेतू किंवा दबाव आहे का? ही यादी तातडीने प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिकांना त्यावर अभ्यास करता येईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
3. 18 वर्षांवरील प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क मिळायलाच हवा : निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. यामुळे जुलै 2025 नंतर 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळणार नाही. शिष्टमंडळाने मागणी केली आहे की, निवडणुकीच्या घोषणेपर्यंत 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे.
4. दुबार नोंदणीचे काय? : मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये परराज्यातून आलेले अनेक मतदार आपली नोंदणी दोन ठिकाणी करतात, जे कायद्याने गुन्हा आहे. निवेदनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोग दुबार नोंदणी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करत आहे? बिहारमध्ये यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली, मग महाराष्ट्रात असा प्रयत्न का होत नाही? डी-डुप्लिकेशन पद्धतीचा वापर करून दुबार नोंदणी काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
5. व्हीव्हीपॅटचा वापर का नाही? : निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट (VVPAT) वापरणार नसल्याचे सांगितले आहे, कारण त्यांच्याकडे पुरेशा ईव्हीएम मशिन्स नाहीत. शिष्टमंडळाने यावर आक्षेप घेत प्रश्न केला आहे की, 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुका आता 2026 मध्ये होत असताना, चार वर्षांत आयोगाने कोणती तयारी केली? हजारो कोटी रुपये खर्च करून मागवलेले व्हीव्हीपॅट कुठे आहेत? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही, आणि व्हीव्हीपॅट हा त्यांच्या विश्वासाचा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे व्हीव्हीपॅटचा वापर अनिवार्य असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
6. मुंबई महापालिकेची निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्या : प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा. खर तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्याचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचं? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये. मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधायींच्या सोयीसाठी का? मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बॅलेट पेपरवरच घ्या.
