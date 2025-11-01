मतचोरीचे पुरावे घेऊन न्यायालयात जाणार, न्याय मिळाला नाही तर...; उद्धव ठाकरेंनी दिला इशारा
उद्धव ठाकरे यांनी मतचोरीच्या पुराव्यांसह न्यायालयात जाण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. न्याय मिळाला नाही, तर जनतेच्या न्यायालयात मतचोरांचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
Published : November 1, 2025 at 4:46 PM IST
मुंबई : बोगस मतदारयादी, मतदान यादीतील फेरफार आणि निवडणूक आयोगाच्या कथित गैरकारभाराविरुद्ध विरोधी पक्षांनी एकत्र येत 'सत्याचा मोर्चा'मध्ये शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मतचोरीच्या पुराव्यांसह न्यायालयात जाण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. न्याय मिळाला नाही, तर जनतेच्या न्यायालयात मतचोरांचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. या मोर्चात शिवसेना (उबाठा), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शेकाप आणि कम्युनिष्ट नेते सहभागी झाले होते. भाषणाची सुरुवात करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "इथे जमलेल्या माझ्या तमाम जागरूक आणि खऱ्या मतदार बंधू-भगिनींनो, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर आज प्रथमच महाराष्ट्रात सर्व राजकीय पक्षांची एकजूट पहिल्यांदाच झाली असेल. मतचोरी करणाऱ्यांना सांगतो, आज नुसती ठिणगी बघताय, तिचा वणवा कधी होईल हे सांगू शकत नाही. तुमच्या बुडाला आग लावण्याची ताकद या ठिणगीत आहे."
कोण कोण होते उपस्थित? : सत्याच्या मोर्चाला व्यासपीठावर राष्ट्रवादी शरचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार, शिवसेनेचे (उबाठा) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोबार, खा. सुप्रिया सुळे, शिवसेना (उबाठा) नेते दिवाकर रावते, खासदार अरविंद सावंत, चंद्रकांत खैरे, अनिल देसाई, माजी खासदार विनायक राऊत, आमदार अंबादास दानवे, आमदार सुनील प्रभू, अनिल परब, उपनेते सचिन अहिर, खासदार संजय पाटील, शिवसेना सचिव-आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार वरुण सरदेसाई, आमदार मनोज जामसुतकर, बाळा नर, मनसे नेते नितीन सरदेसाई, अमित ठाकरे, काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील, नसीम खान, भाई जगताप, सचिन सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार निलेश लंके, धैर्यशील मोहिते पाटील, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) अध्यक्षा राखी जाधव, कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, मिलिंद रानडे, सुभाष लांडे, शेकाप नेते जयंत पाटील, शर्मिला ठाकरे आदी उपस्थित होते.
उद्धव ठाकरेंनी ऐकवला शोले चित्रपटातील डायलॉग : शोले चित्रपटातील डायलॉगचा दाखला देत ते पुढे म्हणाले की, "शोलेमध्ये एक डायलॉग आहे, सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आयेगा. त्याप्रमाणे आज तुम्हाला सांगतो, जागे राहा, नाहीतर अॅनाकाँडा येईल. या अॅनाकाँडाला आता कोंडावंच लागेल. मी आज मुख्यमंत्र्यांना तुमच्यासमोर आव्हान देतोय, तुम्ही आमचा काय तो पर्दाफाश कराच. मुख्यमंत्री असं बोलताहेत, याचा अर्थ त्यांनी हे मान्य केलंय की मतचोरी झालेली आहे." मतदारांना आवाहन करताना ठाकरे म्हणाले, "मी तुमच्या सगळ्यांवर जबाबदारी टाकतोय. ज्या गोष्टी आम्ही करतो आहोत, तसं मी देशातील मतदारांना आवाहन करतोय की आपापलं नाव मतदार यादीत आहे की नाही हे तपासा. शिवाय आपल्या घरच्या पत्त्यावर आणखी किती अनोळखी व्यक्तींची नावं आहे, हेही तपासा."
माझ्यासह कुटुंबाचं नाव यादीतून हटवण्याचा डाव - ठाकरे : यावेळी उद्धव यांनी एक मतदार पडताळणी अर्ज वाचून दाखवला, ज्यात त्यांचं स्वतःचं नाव लिहिलं होते. ते म्हणाले, "हा अर्ज मतदार पडताळणीसाठी करण्यात आला होता. परंतु आपण अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचा ऑनलाइन अर्ज न करता, खोट्या मोबाईल नंबरच्या आधारे तो करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. हा प्रकार कोण करतंय, हे शोधण्यासाठी मी रितसर तक्रार केली आहे. याचा अर्थ माझ्या खोट्या मोबाईल नंबरने ओटीपी काढण्याचा प्रयत्न झालाय. हॅकिंगचं हे प्रकरण आहे. 23 ऑक्टोबरला हा अर्ज केला गेलाय, माझ्यासह माझ्या कुटुंबातील चारही जणांची नावं बाद करण्यासाठी हा अर्ज केला गेलाय. याचाच अर्थ यांचा सर्व्हर कोणाच्यातरी हातात दिलंय. कोणाची नावं टाकायची, कोणाची ठेवायची, हे सगळं हेच ठरवत आहेत", असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला.
लोकशाही मार्गानं ठोकणार : उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, "आम्हाला निवडणुका नकोत, असं मी कधीच म्हटलेलं नाही. आम्ही यांना लोकशाहीच्या मार्गानं ठोकायला आसुसलेले आहोतच. पण दोषयुक्त मतदारयाद्यांच्या आधारे आणि मतचोरी करून तुम्ही निवडणुकीआधीच निकाल ठरवत असाल तर जनतेनं ठरवायचं आहे की निवडणुका होऊ द्यायच्या की नाही."
निवडणूक आयुक्त लाचार : जनतेला लोकशाही मार्गाने लढण्याचे आवाहन करत ते म्हणाले, "आजपासून प्रत्येक नागरिकानं ही जबाबदारी घेतली पाहिजे, मतचोर जिथं दिसेल, तिथं त्याला फटकवा, लोकशाही मार्गानं फटकवा. आम्हाला कायदा हातात घ्यायचा नाहीये, पण कायद्याचा खोटा दंडुका आमच्या माथी मारला जात असेल, तर त्या कायद्याचं काय करायचं, हे महाराष्ट्रातील जनतेला माहिती आहे. जसजशी निवडणूक जवळ येईल, तसतशी यांची दडपशाही सुरू होईल. आम्ही संवैधानिक मार्गानं लढा लढतो आहोत. येत्या काही दिवसांत हे सगले पुरावे घेऊन आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. बघू तिथे तरी आम्हाला न्याय मिळतो की नाही, याची परीक्षा होईल. निवडणूक आयुक्त लाचार झालेलाच आहे. शिवसेनेची केस तीन वर्षे सुरूच आहे. पण, आता आम्हाला न्याय हवा आहे. तिथं न्याय मिळेल, अशी खात्री आहेच. पण, नाही मिळाला तर जनतेचं न्यायालय या मतचोरांचं काय करायचं, याचा निर्णय घ्यायला सक्षम आहे."
दोन्ही भाऊ मराठी माणसांसाठी, हिंदूंसाठी एकत्र : शेवटी ते म्हणाले, "आम्ही दोन भाऊ एकत्र आलो आहोत, ते मराठी माणसांसाठी, हिंदूंसाठी एकत्र आलेलो आहोत. आम्ही पुढे जात असताना, तुम्ही भक्कमपणे साथ देण्याची गरज आहे. जर कोणी मतचोरी करून तुम्ही निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न कराल, तर जनतेची वज्रमुठ तुमच्या टाळक्यात बसल्याशिवाय राहणार नाही", असंही त्यांनी सांगितलं.
