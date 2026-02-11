विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर भर देणार; नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांची भूमिका
आम्ही सेवक सेवक म्हणून काम करणार असून महापौर म्हणून रस्त्यावर उभे राहून सर्वसामान्य जनतेमध्ये जाऊन काम करेन, असं महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्ट केलं.
Published : February 11, 2026 at 4:43 PM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंबई महापालिकेमध्ये महायुतीचे काम पाहून जनतेनं चांगल्या पद्धतीनं साथ दिली असून महायुतीचे 118 नगरसेवक निवडून आले आहेत. चार वर्षांनंतर निवडून आलेल्या या नगरसेवकांकडून जनतेला मोठ्या अपेक्षा असल्याचं नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांनी सांगितलं. तसंच आम्ही सेवक सेवक म्हणून काम करणार असून महापौर म्हणून रस्त्यावर उभे राहून सर्वसामान्य जनतेमध्ये जाऊन काम करेन, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विरोधी पक्षाच्या चांगल्या सूचनांकडेही लक्ष देणार : सगळ्यांच्या सहकार्यानं सभागृह चालवणार असून गोंधळ न घालता विरोधी पक्षाच्या चांगल्या सूचनांकडेही लक्ष देणार असल्याचं रितू तावडे यांनी सांगितलं. उपनगरात मेडिकल कॉलेज उभारणं, बांगलादेशी आधारकार्ड तपासून कारवाई करणं, तसंच मुंबईच्या प्रदूषित हवामानावर उपाययोजना करणं हे प्राधान्यक्रम असतील, असंही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय, गेली 22 वर्षे समाजसेवेत कार्यरत असल्यानं महिलांकडे जास्तीत जास्त लक्ष देणार असून वचननाम्यात दिलेल्या बाबींवर सतत बैठक घेऊन काम करणार असल्याचं रितू तावडे यांनी सांगितलं.
राजावाडी रुग्णालय एम्सच्या धर्तीवर उभारण्याचा प्रयत्न करणार : महापौर प्रभागांमध्ये भेटी देऊन जनतेपर्यंत जाणार असून महापौर निधीसाठी मुंबईकरांनी सढळ हातानं मदत करावी, त्या माध्यमातून गरीब मुले व रुग्णांना मदत होईल, असं आवाहन रितू तावडे यांनी केलं. डबल इंजिनचे सरकार आता ट्रिपल इंजिन झाले असून एकत्रितपणे चांगले काम करू, असंही त्यांनी म्हटलं. याचबरोबर, फुटपाथवरील बेकायदेशीर बांगलादेशींबाबत पहिली बैठक घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच रुग्णालयांची अवस्था खराब असून राजावाडी रुग्णालय एम्सच्या धर्तीवर उभारण्याचा प्रयत्न करणार, CBSE बोर्डच्या धर्तीवर शाळा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचंही रितू तावडे यांनी सांगितलं.
गोंधळ घालण्यावर विरोधकांचा भर : सभागृह चालवण्यापेक्षा गोंधळ घालण्यावर विरोधकांचा भर असून मुंबईकरांच्या हितापेक्षा राजकारणावर त्यांचा भर आहे, अशी टीकाही रितू तावडे यांनी विरोधकांवर केली. "मी मुंबईच्या विकासाबाबत बोलत असताना मला थांबवलं, तरी मी माझं भाषण पूर्ण केलं," असं त्यांनी सांगितलं. "विरोधकांकडे विकासाचे मुद्दे नसून ते जाती-धर्म-भाषेच्या भूमिका घेतात," असं म्हणत त्यांनी मुंबईत सर्व राज्यांतील लोक शांततेत राहतात, असं सांगितलं. फेरीवाल्यांसाठी हॉकर झोन तयार करण्याचाही निर्णय त्यांनी जाहीर केला. तसंच आपला दवाखाना ही आमचीच संकल्पना असून आमचे नगरसेवक ग्राउंडवर काम करताना दिसतील, असंही रितू तावडे यांनी नमूद केलं.
लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर वचक असणं गरजेचं - संजय घाडी : दरम्यान, गेल्या चार वर्षांत अपेक्षित गतीनं काम झालं नाही, लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर वचक असणं गरजेचं आहे, असं उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितलं. मुंबईतील 88 टक्के रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यामुळे भविष्यात खड्डेमुक्त मुंबई आणि चांगला पाणी निचरा होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केले. तसंच मुंबई महानगरपालिकेच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या असून शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे, पालिका शाळांच्या वास्तू खाजगी शाळांच्या दर्जाच्या कराव्यात. मोठ्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर दर पाच वर्षांत किमान एक मोठं रुग्णालय उभारण्याचं धोरण राबवावं, तसंच भविष्यात पाणीपुरवठा मोठी समस्या होणार असल्यानं नवीन धरणांचा विचार करावा, असं संजय घाडी यांनी नमूद केलं. तर किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित केलेल्या हरकतीला काही अर्थ नसल्याचा दावा करत नियम आधीच बदलले होते, अशी माहिती संजय घाडी यांनी दिली.
हेही वाचा :
- चार दशकांनंतर मुंबईत भाजपाचा महापौर! रितू तावडे मुंबईच्या महापौर, संजय घाडी उपमहापौरपदी विराजमान
- भाजपाच्या विरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या बंडखोरांचं सहा वर्षांसाठी निलंबन, 'ही' आहेत कारवाई झालेल्या बंडखोरांची नावं
- सुनेत्रा पवार अमित शाह यांच्यासह पंतप्रधानांची घेणार भेट; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची होणार चर्चा?