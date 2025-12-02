ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीतून बाहेर पडणार का? आमदार शरद सोनवणेंनी स्पष्टच सांगितलं...

मागील काही दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असून महायुतीमधून बाहेर पडणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबत आमदार शरद सोनवणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पुणे : राज्यात मंगळवारी (2 डिसेंबर) नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान पार पडलं. पुणे जिल्ह्यातील 12 नगरपालिका आणि 3 नगरपंचायतीसाठी मतदान झालं. पुणे जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी महायुती आमने-सामने आहे. मागील काही दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असून महायुतीमधून बाहेर पडणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबत आमदार शरद सोनवणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

आमदार सोनवणे यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका : जुन्नर नगरपालिका निवडणुकीसाठी सकाळपासून मतदानाला सुरूवात झाली. जुन्नरमध्ये शिवसेनेचे आमदार शरद सोनवणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार अतुल बेनके यांच्यातच लढत होती. अशातच मंगळवारी आमदार शरद सोनवणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली. "स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची आहे. या निवडणुकीकडं कोणीही पक्षीय तसंच जातीय लढत म्हणून पाहू नये. ही लढत कार्यकर्त्यांची लढत आहे. ज्या-ज्या गटाशी स्थानिक पातळीवर युती होईल. त्यानुसार आघाडी आणि युती जिल्ह्यात होताना पाहायला मिळतेय. ही लढत पक्षाची नसून कार्यकर्त्यांची आहे," असं आमदार शरद सोनवणे म्हणाले.

महायुतीबाबत वरच्या पातळीवर निर्णय : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीतून बाहेर पडणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत आमदार शरद सोनवणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "मी माणसावर नव्हे तर कामावर टीका करणारा माणूस आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांचं काम चांगलं नाही, म्हणून ते आज निवडणुकीत 3 नंबरवर गेलेत. त्यांच्या पक्षातील अनेक नेत्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे. नैसर्गिक युतीही बाळासाहेब ठाकरे आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांची होती. म्हणजेच शिवसेना आणि भाजपाची होती. युतीमध्ये कोणाला घ्यावं आणि घेऊ नये हा वरिष्ठांचा निर्णय आहे. महायुतीबाबत वरच्या पातळीवर निर्णय होतात. आम्ही फक्त कार्यकर्ते म्हणून वरिष्ठांच्या आदेशाचं पालन करतो," असं आमदार शरद सोनवणे यांनी सांगितलं.

जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायला पाहिजे होता : याचबरोबर "खरंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा निकाल उद्या लागला पाहिजे होता. न्यायालयानं अशा पद्धतीनं निर्णय का घेतला. हा आमच्यासाठी सुद्धा प्रश्न आहे. आयोगानं आणि न्यायालयानं जनतेच्या जनभावना लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. मात्र असं दिसत नाही," असंही आमदार सोनवणे म्हणाले.

