बेळगाव कारवारचा प्रश्न सुटेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार, अरविंद सावंत यांचा सरकारला इशारा
सीमावाद अजूनही संपलेला नाही. त्यामुळे बेळगाव कारवारचा प्रश्न सुटेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार, असं शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटलय. रेल्वे स्थानकांच्या नामांतरावरूनही भाजपाला लक्ष्य केलं.
Published : November 21, 2026 at 8:12 PM IST
मुंबई - बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकीसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. आमच्या धमण्यात रक्त आहे तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, असा ठाम इशारा शिवसेना (ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी दिला. हुतात्मा दिनानिमित्त हुतात्मा चौकात अभिवादन केल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. हुतात्मा दिनानिमित्त शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हुतात्मा स्मारकाला पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन केलं. यावेळी खासदार अरविंद सावंत, खासदार अनिल देसाई, आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्यासह पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात हुतात्म्यांनी दिलेलं बलिदान आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा प्रश्न यांची आठवण करून देताना सावंत यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली. कोविड काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर हा विषय पुन्हा बाजूला पडला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. बेळगाव कारवारचा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्याय मिळण्यास होणारा विलंब म्हणजे न्याय नाकारणेच, असं सांगत त्यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्नाटकात मतदार नोंदणीचे अर्ज केवळ कन्नड भाषेत उपलब्ध करून दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेत सुविधा मिळत नसल्याने त्यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका त्यांनी केली.
रेल्वे स्थानकांच्या नावांवरून भाजपावर निशाणा - मुंबईतील रेल्वे स्थानकांना स्थानिक भागांचा आणि मराठी अस्मितेचा इतिहास सांगणारी नावे देण्याची मागणीही सावंत यांनी केली. मरीन लाइन्सला मुंबई, चर्नी रोडला गिरगाव आणि ग्रँट रोडला मुंबादेवीचं नाव देण्याची मागणी आपण लोकसभेत केली होती, असं त्यांनी सांगितलं. मुंबई सेंट्रल स्थानकाला समाजसुधारक नाना शंकरशेठ यांचं नाव देण्याची मागणीही त्यांनी केली. नाना शंकरशेठ यांनी रेल्वेच्या उभारणीत मोठं योगदान दिलं. त्यांनी स्वतःची संपत्ती आणि जमीन सार्वजनिक कामांसाठी दिली. असं योगदान असतानाही त्यांच्या नावासाठी मागणी करावी लागते, ही दुर्दैवाची बाब आहे, असं सावंत म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे महाराजांचा सिंहासनाधिष्ठित पुतळा मेघडंबरीत उभारण्याची मागणीही त्यांनी केली. स्थानकांच्या नामांतराच्या घोषणा करून केवळ फलक लावण्यात आले; प्रत्यक्षात कामे पूर्ण झालेली नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. सँडहर्स्ट रोड, करी रोड यांसारख्या स्थानकांना डोंगरी आणि लालबागसारखी स्थानिक ओळख देणारी नावे देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. मराठी अस्मिता जपण्याच्या घोषणा करणाऱ्या भाजपाने प्रत्यक्षात मराठी माणसांच्या मागण्यांची पूर्तता करून दाखवावं, असं आव्हानही त्यांनी दिलं.