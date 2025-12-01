ETV Bharat / state

महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाचे 25 हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार?

राज्यातील जवळपास 700 हून अधिक मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांना शिक्षक मंजूर नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती निर्माण झालीय. तर अनेक शाळांमध्ये अर्ध्यापेक्षा अधिक शिक्षक कमी झालेत.

महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाचे 25 हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार?
December 1, 2025

मुंबई : शैक्षणिक वर्ष 2024–25 साठी 15 मार्च 2024 रोजी झालेल्या सेवकसंच शासन निर्णयानुसार, शिक्षकांची मान्यता जाहीर झालीय. या निर्णयामुळं राज्यातील जवळपास 700 हून अधिक मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांना शिक्षक मंजूर नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती निर्माण झालीय. तर अनेक शाळांमध्ये अर्ध्यापेक्षा अधिक शिक्षक कमी झालेत. या निर्णयाला दुरुस्ती व्हावी, म्हणून अनेक शाळा व संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु न्यायालयानं त्या फेटाळल्या असून, शिक्षण संचालकांना 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिलेत. मात्र, या शैक्षणिक वर्षात शाळांनी पटसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास आणि पटसंख्या सरकारच्या नियमांनुसार असेल तर अशा शाळांमध्ये शिक्षक समायोजित केले जातील, असं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितलं.



शिक्षक समायोजन प्रक्रिया सुरू : कमी पटसंख्या असल्याचं कारण देत राज्यभरातील 700 मराठी शाळा बंद पडण्याची आणि 25 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीय. विशेषतः पुढील शैक्षणिक वर्षात दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम आणि अभ्यास बिघडण्याचा मोठा धोका आहे. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळानं यापूर्वी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत बैठक घेऊन डोंगराळ आणि आदिवासी भागांमध्ये विद्यार्थी संख्येची अट कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी निकष बदलण्याचे आश्वासन दिले होते, तरीही अद्याप शासन निर्णय न निघाल्यानं शिक्षक समायोजन प्रक्रिया सुरू झाली आहे.



सिंधुदुर्गातील शाळांची स्थिती : दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आधीच 38 शाळा शून्य शिक्षक अवस्थेत असल्याचे आदेश जाहीर झाले असून विद्यार्थी व शिक्षक समायोजन प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्येही याचप्रमाणं अतिरिक्त शिक्षक व रिक्त पदांचे विसंगत चित्र आहे. त्यामुळं शिक्षक समायोजन प्रत्यक्षात कसे होणार, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 38 शाळा शून्य शिक्षकी असून 16 शाळा 1 शिक्षकी आहेत तर 30 शाळा दोन शिक्षकी व तीन शिक्षकी आहेत, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष वामन रामचंद्र तर्फे यांनी दिली.



कोल्हापूरमधील शाळांची परिस्थिती : कोल्हापूरमध्ये सर्वच तालुक्यांच्या ठिकाणी आलेल्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांना सध्या घरघर लागली आहे. आजरा तालुक्यात 10, करवीरमध्ये 4, कागलमध्ये 3 तर गडहिंग्लज तालुक्यात 5 सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. पटसंख्या हे कारण देत या शाळांच्या नरडीला नख लावलं गेल्याची खंत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटना महासंघचे सचिव सुधाकर सावंत यांनी व्यक्त केलीय. तसंच सरकारची अनास्था शाळांच्या शेवटाचं कारण असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.


मुंबईमध्ये मराठी शाळांची दयनीय अवस्था : मुंबईमध्ये मराठी शाळांची संख्या कमी होत असल्याचं चित्र आहे. नुकतीच मुंबई महापालिकेनं केंद्र सरकारशी संलग्नित 'युडीआयएसई' या यंत्रणेकडं महापालिकेच्या शाळांची माहिती दिली होती. त्यानुसार मराठी शाळांची संख्या शंभरानं घटल्याचं आढळलं. 2014-15 या शैक्षणिक वर्षात महानगरपालिकेच्या 368 मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या. त्यांची संख्या 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात घटून 262 वर आली आहे. तर आता राज्यभरात नव्या शाळांच्या प्रस्तावात केवळ 15 शाळाच मराठी आहेत. इंग्रजी-मराठी संयुक्त माध्यमाच्या 4 शाळा मिळून हा आकडा 198 वर जातो. हे प्रमाण जेमतेम 10 टक्क्यांच्या आसपास आहे. यापैकी दोन शाळांचे प्रस्ताव मुंबईत आहेत तर, सर्वाधिक प्रत्येकी 4 शाळांचे प्रस्ताव कोल्हापूर, नाशिक आण‍ि छत्रपती संभाजीनगरात आहेत.


शाळा बंद पडण्यामागं सरकार जबाबदार : मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याचं कारण देताना, "गेल्या पंचवीस वर्षात स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मोठ्या प्रमाणात मान्यता दिल्या गेल्या. या सरकारच्या धोरणामुळं जिल्हा परिषदेच्या, महानगरपालिकेच्या आणि सरकारी अनुदानित शाळांच्या मुळावर उठल्या," असं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटना महासंघचे सचिव सुधाकर सावंत यांचं म्हणणं आहे. तसंच "समाजामध्ये असा भ्रम निर्माण झालाय की, जर मुलं इंग्रजी माध्यमात शिकली. तरंच त्यांना भविष्यात नीट, जेईई अशा परीक्षा देता येतील. त्यामुळं या शाळांमधून विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर परिणाम झाल्याचं दिसत आहे. या पटसंख्येमुळं शिक्षकांचं संयोजन केलं जात नाही आणि शाळा बंद पडतात," असं सुधाकर सावंत सांगतात. दरम्यान, मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि सचिव नंदकुमार सागर यांनी शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण सचिव यांना समायोजन प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावं, अशी मागणी केली आहे. तसंच शैक्षणिक वर्ष 2025–26 चा सेवकसंच जाहीर झाल्यावरच समायोजन करावं, असा आग्रह व्यक्त केलाय. याशिवाय, शिक्षक संघटनांचं असंही मत आहे की, परिस्थिती सुधारली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.


विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही : "कमी पटसंख्या असलेल्या किती शाळांना सरकार विनाकारण चालू ठेवणार?," असा प्रश्न माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनीच विचारला. मात्र, "शाळा जरी बंद होत असतील तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून बंद होत असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे त्या ठिकाणापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येईल. त्याचबरोबर त्या शाळेतील शिक्षकांचं देखील त्या-त्या तालुका किंवा जिल्ह्यांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. तसंच शिक्षक समायोजना याबाबत अजूनही कार्यवाही पूर्ण झाली नाही. कारण यु-डायसचा डेटा अजून भरला गेला नाही. हा डेटा भरला गेला की लगेचच सर्व गोष्टींच्या उपाययोजना केल्या जातील," अशी माहिती डॉ. महेश पालकर यांनी दिली.

