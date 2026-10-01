राधानगरीचा रुबाबदार गवा; जंगल संवर्धनात बजावतोय महत्त्वाची भूमिका, काय आहेत दीड टन वजनाच्या गव्यांची वैशिष्ट्ये?
राधानगरी-दाजीपूर अभयारण्यातील गवे जैविक परिसंस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांंचा हा विशेष वृत्तांत.
Published : October 1, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 8:42 PM IST
कोल्हापूर : बलदंड शरीरयष्टी, एक टनाहून अधिक वजन आणि तितकाच रुबाबदार असा गवा हा राधानगरी अभयारण्याची शान आहे. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत असलेल्या आणि जगातील अतिसंवेदनशील 34 ठिकाणांपैकी एक असलेल्या दाजीपूर-राधानगरी अभयारण्यातील गवे जैविक परिसंस्थेतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहेत. गव्यांच्या संवर्धनासाठी कोल्हापूर वन विभागाकडून अनेक पावलं उचलली जात आहेत. ‘अधिवास जोडूया, वन्यजीव समृद्ध करूया’ या ब्रीदवाक्यासह 2 ऑक्टोबरपासून वन्यजीव सप्ताहाला (wildlife week 2026) सुरुवात होत आहे. त्यानिमित्त जैविक परिसंस्था भक्कम करणाऱ्या गव्यांचा इतिहास आणि त्यांचे महत्त्व 'ईटीव्ही भारत'च्या या विशेष वृत्तातून जाणून घेऊया.
गव्यांसाठी प्रसिद्ध राधानगरी अभयारण्य : महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील गव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या राधानगरी अभयारण्याची स्थापना 1958 साली झाली. 1985 मध्ये या अभयारण्याला ‘राधानगरी-दाजीपूर वन्यजीव अभयारण्य’ असं नाव मिळालं. विपुल वनसंपदा, सदाहरित आणि निमसदाहरित वनस्पती तसेच बारमाही गवतामुळं हे अभयारण्य ‘बायसन सेंच्युरी’ म्हणूनही देशभर ओळखले जाते. आजच्या घडीला दाजीपूर-राधानगरी अभयारण्यात सुमारे एक हजारांहून अधिक गवे आढळतात. राधानगरी अभयारण्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 351.16 चौ. कि.मी. असून, हे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात सह्याद्री पर्वतरांगांच्या दक्षिण टोकाला वसलेले आहे.
चाऱ्याची आवश्यकता किती? : भोगावती, दूधगंगा, तुळशी, कळम्मा आणि दिर्बा या नद्या अभयारण्यातून वाहतात. त्यामुळं येथील जैविक परिसंस्था अत्यंत समृद्ध आहे. प्रचंड शरीरयष्टी असलेल्या या शाकाहारी प्राण्याला दिवसभरात 30 ते 40 किलो कोरड्या चाऱ्याची आवश्यकता असते. पूर्ण वाढ झालेल्या नर आणि मादी गव्यांना त्यांच्या शरीराच्या वजनाच्या सुमारे दोन ते तीन टक्के इतका अन्नसाठा दररोज आवश्यक असतो. त्यामुळं ते दिवसातील 15 ते 18 तास चरण्यात आणि अन्नाच्या शोधात घालवतात. गवा हा पूर्णपणे शाकाहारी प्राणी असून, तो विविध प्रकारचे गवत, पाने, कोंब आणि जंगलातील फळे खातो. त्याच्या विष्ठेत सेंद्रिय पदार्थ, नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम यांसारखे पोषक घटक असतात. त्यामुळं जंगलातील मातीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते.
जंगलाची घनता वाढण्यास मदत : राधानगरी-दाजीपूर जंगलातील फळे खाताना गव्यांच्या पचनसंस्थेतून न पचलेल्या बिया विष्ठेद्वारे बाहेर पडतात. गव्यांच्या हालचालींमुळं या बिया जंगलात दूरवर पसरतात. त्यामुळं नवीन झाडांची निर्मिती आणि जंगलाची घनता वाढण्यास मदत होते. याबरोबरच गव्यांची विष्ठा जंगलातील विविध प्रकारचे भुंगे, कीटक आणि मातीतील उपयुक्त सूक्ष्मजीवांसाठी अन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरते. हे कीटक विष्ठेचे विघटन करून ती मातीत मिसळतात. त्यामुळं जमिनीची सच्छिद्रता वाढण्यास मदत होते. यामुळंच राधानगरीची शान असलेला गवा जैविक परिसंस्थेतील महत्त्वाचा घटक ठरत असल्याचं वन्यजीव अभ्यासक डॉ. अनिरुद्ध पाटील यांनी सांगितलं.
सह्याद्री आणि काली व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा दुवा : पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि कर्नाटकातील काली व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा दुवा म्हणून राधानगरी-दाजीपूर अभयारण्य सध्या उदयास येत आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वन विभागाकडून वाघांचे संवर्धन केलं जात आहे. हा पट्टा पुढे राधानगरी-दाजीपूर अभयारण्याशी नैसर्गिकरित्या जोडला गेला आहे. कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काली नदीच्या काठावर काली व्याघ्र प्रकल्प आहे. त्यामुळं चांदोली ते काली व्याघ्र प्रकल्प असा पश्चिम घाटातील मोठा भाग भविष्यात वाघांच्या जैविक परिसंस्थेसाठी आशेचा किरण ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूर वन विभागाचे उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी दिली.
मानव वन्यजीव संघर्ष कमी व्हायला हवा : पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट असलेल्या दाजीपूर-राधानगरी अभयारण्यात काही गवे उन्हाळ्यात मानवी वस्तीजवळ आढळतात. उन्हाळ्यात जंगलातील झाडे, झुडपे आणि गवताचं प्रमाण कमी होतं. त्यातच पश्चिम महाराष्ट्र हा साखरपट्टा असल्यानं उसाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. उसाच्या मळ्यांमध्ये सहज उपलब्ध होणारे गोड चवदा अन्न गव्यांना आकर्षित करते. त्यामुळं जंगल सोडून मानवी वस्तीजवळ गव्यांचा वावर वाढतो. नागरिकांनी याबाबत सतर्कता बाळगण्याचं आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आलं आहे. गवा हा लाजाळू प्राणी मानला जातो. मात्र, माणसाची चाहूल लागल्यास तो आक्रमक होऊ शकतो. त्यामुळं गव्यांचा पाठलाग किंवा त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न न करता तातडीनं वन विभागाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन वन विभागाकडू करण्यात आलं आहे.
असा साजरा होणार वन्यजीव सप्ताह : वनविभागाकडून 2 ऑक्टोबर ते 8 ऑक्टोबर या कालावधीत वन्यजीव सप्ताह साजरा केला जाणार आहे. प्रामुख्याने शालेय विद्यार्थी अल्फा जनरेशनला आपल्याकडील वन्यजीवांचं महत्व समजावं यासाठी शाळांमध्ये प्रबोधन चित्ररथ साकारलं जाणार आहेत. 'अधिवास जोडूया, वन्यजीव समृद्ध करूया' असं ब्रीद घेऊन नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वन्य जीवन बाबत जागृती केली जाणार आहे, वन्यजीवांचे संवर्धन, अधिवासांमधील नैसर्गिक संपर्क टिकवणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जागृती करणे असा उद्देश या सप्ताहात ठेवण्यात आला असल्याचं उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी सांगितलं.
गव्यांची वैशिष्ट्ये
1) नर गव्याचे साधारण वजन 1 ते 1.5 टन, मादी 700 ते 1 हजार किलो.
2) गव्यांची सर्वसाधारण उंची 165 ते 220 सेंटीमीटर.
3) इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचरच्या यादीत संकटग्रस्त प्राणी म्हणून नोंद.
4) गव्यांमधील मादीचा प्रजनन काळ गायींसारखाच नऊ महिन्यांचा असतो.
5) जन्मावेळी पिलाचा रंग सोनेरी आणि वजन 23 ते 25 किलो दरम्यान असतं.
6) राधानगरी-दाजीपूर अभयारण्याची 'बायसन सेंचुरी' म्हणून ही ओळख.
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