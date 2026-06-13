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मेळघाटात बिबट्याच्या कातडीसह तिघं जेरबंद; चौराकुंड शिकार प्रकरणानंतर वनविभागाची धडक मोहीम

मेळघाटात बिबट्याची कातडी बाळगणाऱ्यांना वन विभागानं अटक केलं आहे. वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण कक्षानं शुक्रवारी हरीसाल वनपरिक्षेत्रात ही कारवाई केली.

Melghat Wildlife Crime Cell Action
बिबट्याची कातडी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 7:44 PM IST

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अमरावती : काही दिवसांपूर्वी मेळघाटातील चौराकुंड परिसरात वन्य प्राण्यांच्या शिकारीचं प्रकरण उघडकीस झाल्यानंतर संपूर्ण मेळघाटात खळबळ उडाली. या घटनेमुळं वन्यजीवांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर गुगामल वन्यजीव विभागांना संपूर्ण परिसरात गस्त, गुप्त माहिती संकलन आणि विशेष तपास मोहीम अधिक तीव्र केली. या सतर्कतेचं फलित म्हणून शुक्रवारी हरिसाल परिसरात बिबट्याच्या कातडीचा बेकायदेशीरित्या तुकडा बाळगणाऱ्या तिघांना अटक करण्यात वनविभागाला यश आलं.

Melghat Wildlife Crime Cell Action
बिबट्याची कातडी (ETV Bharat Reporter)

वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण कक्षाची संयुक्त कारवाई : गुगामल वन्यजीव विभागाच्या वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण कक्षानं शुक्रवारी हरीसाल वनपरिक्षेत्रातील वन कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्यानं संयुक्त कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान आरोपींकडून बिबट्याच्या कातडीचा एक तुकडा जप्त करण्यात आला. प्राथमिक चौकशीत हा हा वन्यजीव अवयव बेकायदेशीर रित्या बाळगण्यात आल्याचं समोर आलं.

मध्य प्रदेशातील तिघांना अटक : या प्रकरणात मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यात येणाऱ्या चिरा येथील रहिवासी किशोरी इरणे (वय 45), खंडवा जिल्ह्यातील हालगाव इथं राहणारा दीपक बाबुलाल उडे ( वय, 25) आणि धाना गोलाई इथली रहिवासी कमल रतन ठाकूर ( वय 31) या तिघांना शुक्रवारी सायंकाळी अटक करण्यात आली आहे. तिन्ही आरोपी हे मध्य प्रदेशातील रहिवासी असून त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कातडीचा उगम आणि त्यामागील नेटवर्कचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल : या तीनही आरोपींविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. जप्त करण्यात आलेल्या बिबट्याच्या कातडीचा उगम , त्यामागील संभाव्य वन्यजीव तस्करीची साखळी, तसेच या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी वनविभागाकडून सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती गुगामल वन्यजीव विभागाच्या उपवनसंरक्षक कीर्ती जमदाडे -कोकाटे यांनी दिली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी शुभांगी राजूत, दिनेश केंद्रे, स्वप्निल राजूत, मुकेश जावरकर, अनंता नायसे, हरीसाल वनपरिक्षेत्रातील राजेश धुमाळे, मनीषा भूसूम, वनरक्षक ज्योती अधिकार तसेच वन संशोधन हरिसालचे कर्मचारी आणि वन्यजीव प्रेमी चेतन भारती यांनी या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचं देखील कीर्ती जमदाडे - कोकाटे यांनी सांगितलं.

संशयास्पद हालचालींची माहिती देण्याचं आवाहन : "वन्यजीवांची अवैध शिकार, वाहतूक, व्यापार किंवा वन्यजीवांच्या अवयवांचा बेकायदेशीर ताबा हा गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही संशयास्पद हालचालींची माहिती नागरिकांनी तत्काळ वनविभागाला द्यावी," असं आवाहन गुगामल वन्यजीव विभागाच्या उपवनसंरक्षक कीर्ती जमदाडे कोकाटे यांनी केलंय.

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TAGGED:

WILDLIFE CRIME CELL OF MELGHAT
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बिबट्याच्या कातडीसह तिघं जेरबंद
वनविभागाची धडक मोहीम
MELGHAT WILDLIFE CRIME CELL ACTION

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