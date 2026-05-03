नाशिक : नांदूरमध्यमेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात सोनेरी कोल्ह्याचं दर्शन; प्राणी गणनेत 289 वन्यजीवांची नोंद

Wildlife Census at Nandur Madhyameshwar and Kalsubai Harishchandragad
नांदूरमध्यमेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात सोनेरी कोल्ह्याचं दर्शन (ETV Bharat)
Published : May 3, 2026 at 12:57 PM IST

नाशिक : महाराष्ट्रातील पहिलं रामसर स्थळ आणि पक्षीप्रेमींचं नंदनवन असलेल्या नांदूरमध्यमेश्वर इथं नाशिक वन्यजीव विभागानं 1 मे ते 2 मे दरम्यान प्राणी गणनेचं आयोजन केलं होतं. या गणनेत सोनेरी कोल्हा आणि कळसुबाई हरिश्चंद्रगड इथं सांबराचं दर्शन झालं.

मानवी हस्तक्षेपामुळे वन्यजीवांच्या संख्येत होणारा चढ-उतार आणि नव्यानं आढळणाऱ्या प्रजातींचा अभ्यास करण्यासाठी वन्यजीव विभागाच्या वतीनं नांदूरमध्यमेश्वर आणि कळसुबाई हरिश्चंद्रगड येथे प्राण्यांची गणना करण्यात आली. या गणनेत एकूण 289 वन्यजीवांची नोंद करण्यात आली.

गणनेद्वारे मिळालेल्या आकडेवारीवरून वन्यजीवांची संख्या निश्चित करण्यात आली. ही संख्या 100 टक्के अचूक नसली तरी वन्यक्षेत्रातील जैवविविधतेचा अभ्यास करण्यासाठी ती उपयुक्त आहे, असं सहाय्यक वनसंरक्षक हेमंत उबाळे यांनी म्हटलं आहे.

कोणकोणते वन्यजीव आढळले? : नांदूरमध्यमेश्वर मोहिमेदरम्यान एकूण 15 वन्यजीवांची नोंद करण्यात आली. यामध्ये सोनेरी कोल्हा 08, रान मांजर 03, तरस 01, मुंगूस 01, रानससे 02 यांचा समावेश आहे.

कळसुबाई-हरिश्चंद्रगड इथं 274 वन्यजीवांची नोंद झाली. यामध्ये बिबट 11, तरस 14, कोल्हा 17, माकड 43, सांबर 32, भेकर 17, रान डुक्कर 25, वानर 47, घुबड 7, चिमणी 9, होला 12, मोर 6, भारद्वाज 7, सातभाई 27 यांचा समावेश आहे.

जैवविविधतेच्या आढावा घेण्यासाठी गणना महत्त्वाची : वन्यजीव संवर्धन आणि अभयारण्यातील जैवविविधतेचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीनं ही प्राणी गणना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात वन्यजीवांच्या अधिवासाची माहिती संकलित करण्यासाठी या मोहिमेला यश आलं आहे. तसेच, वनं व वन्यजीवांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती व्हावी आणि वन्यजीवांना जवळून बघता यावं हा या मोहिमेचा उद्देश आहे, असं वनपरिक्षेत्र अधिकारी हिरालाल चौधरी यांनी सांगितलं.

फ्लेमिंगोचं आगमन : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य हे राज्यातील पहिलं रामसर स्थळ आहे. या अभयारण्याच्या विकासाकरिता आणि पक्षांच्या अधिवास समृद्धतेसाठी नाशिक वन्यजीव विभागाकडून ठोस पावलं उचलण्यात आली आहेत. पानवेली आणि टायफांचे नियंत्रण करून विविध उपयोजना राबवली जात आहेत. त्यामुळे मागील वर्षापासून फ्लेमिंगो पक्षांकडून परतीच्या प्रवासात विश्रांती स्थळ म्हणून नांदूरमधमेश्वर अभयारण्याला पसंती दिली जात आहे.

गेल्या वर्षी 28 मे रोजी फ्लेमिंगोचा थवा नांदूरमधमेश्वरमध्ये दाखल झाला होता, आणि त्यावेळी 10 वर्षांनी फ्लेमिंगो पक्षाच्या आगमनाची नोंद वन्यजीव विभागाकडून करण्यात आली होती. यावर्षी मात्र महिन्याभर आधीच फ्लेमिंगो पक्षांनी मोठ्या संख्येनं जलाशयावर हजेरी लावली आहे. गुजरातच्या कच्छच्या रणातून किंवा सुदूर परदेशातून आलेल्या या पक्ष्यांना नांदूरमधमेश्वरमधील उथळ पाणी आणि मुबलक ‘शेवाळ’ भुरळ घालत आहे. विशेष म्हणजे, या उन्हाळ्यात जलाशयाची पाणीपातळी आणि तेथील खाद्य या पक्ष्यांसाठी पोषक ठरलं आहे.

या पाहुण्यांचा थवा जेव्हा एका लयीत आकाशात झेप घेतो, तेव्हा त्यांच्या पंखांखालील गडद गुलाबी आणि काळा रंग आकाशात रंगांची उधळण करतो, अशी अनुभूती मिळते. हे अभयारण्याच्या मागील काही महिन्यांतील अधिवास विकास व संवर्धनाचं फलित मानलं जात आहे.

नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यातील पक्षी अधिवास सुरक्षित आहे. अधिवास विकासासाठी पूरक अशी कामे वन्यजीव विभागाकडून गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने सुरू आहेत. सलग दुसऱ्या वर्षी फ्लेमिंगोचे आगमन झाले असून, हे अभयारण्याच्या जैवविविधतेसाठी आणि पक्षीप्रेमींसाठी आनंदाची बाब आहे, अशी माहिती सहाय्यक वनरक्षक हेमंत उबाळे यांनी दिली.

रिफ्रेशिंग अनुभव : पहाटेच्या वेळी धुक्याच्या वलयातून दिसणारे फ्लेमिंगोचे 'रोहित' किंवा सायंकाळच्या मावळत्या सूर्याच्या प्रकाशात न्हालेल्या त्यांचे थवे पाहणे, हा एक आध्यात्मिक आणि रिफ्रेशिंग अनुभव ठरतो. त्यामुळे सर्व निसर्गप्रेमींनी या गुलाबी पाहुण्यांना बघायला नक्की यावे, असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी हिरालाल चौधरी यांनी म्हटलं आहे.

फ्लेमिंगोच्या प्रवासाचा मार्ग : परतीच्या प्रवासात मुक्काम ठाणे, मुंबई, उजनी, जायकवाडी या परिसरातून प्रजननस्थळ गुजरातच्या 'लिटिल रण ऑफ कच्छ'च्या दिशेने फ्लेमिंगो पक्षांचा मोठा थवा नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यात मुक्कामी थांबला आहे. पक्षांच्या मध्य आशियाई उड्डाण मार्गांमधील नांदूरमध्यमेश्वर हे विश्रांतीचे महत्त्वाचे स्थळ मानलं जात आहे.

