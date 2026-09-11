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जिल्हा परिषद भंडारगृहात घुसला कोल्हा ; पकडताना वनविभागाच्या पथकाची दमछाक

जिल्हा परिषदेच्या आवारात शुक्रवारी सकाळी चक्क कोल्हा घुसल्यानं कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. कोल्हा कर्मचाऱ्यांची चाहूल लागताच दचकला आणि बाजूलाच असलेल्या भांडारगृहात शिरला.

Wild Fox Enters Zilla Parishad
जिल्हा परिषद भंडारगृहात घुसला कोल्हा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 8:35 PM IST

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अमरावती : अमरावती जिल्हा परिषदेच्या आवारात शुक्रवारी सकाळी चक्क कोल्हा घुसल्यानं कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षाकडं बाहेरून धावत आलेला कोल्हा कर्मचाऱ्यांची चाहूल लागताच दचकला आणि बाजूलाच असलेल्या भांडारगृहात शिरला. अखेर वनविभागाच्या बचाव पथकानं तब्बल तासभर प्रयत्न करून या कोल्ह्याला सुरक्षितपणे ताब्यात घेतलं.

Wild Fox Enters Zilla Parishad
जिल्हा परिषद भंडारगृहात घुसला कोल्हा (ETV Bharat)

कर्मचाऱ्यांची चाहूल लागताच भांडारगृहात धाव : शुक्रवारी सकाळी नेहमीप्रमाणं जिल्हा परिषदेच्या विविध भागात साफसफाईची कामं सुरू होती. याच सुमारास सकाळी साडेनऊ वाजता मुख्य कार्यकारी अधिकारांच्या कक्षाच्या दिशेनं कोल्हा बाहेरून धावत येताना काही कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आला. कर्मचाऱ्यांची चाहूल लागताच तो दचकला आणि लगतचे दार खुले असल्यानं थेट भांडारगृहात शिरला.

जिल्हा परिषद भंडारगृहात घुसला कोल्हा ; पकडताना वनविभागाच्या पथकाची दमछाक (ETV Bharat)

वनविभागाला तातडीनं माहिती : जिल्हा परिषदेचे ध्वज रक्षक म्हणून कार्यरत असलेले उत्तम डोंगरे यांनी घटनेची माहिती तत्काळ वनविभागाला दिली. वनरक्षकांमार्फत ही माहिती उपवनसंरक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. त्यानंतर बचाव पथकाचे प्रमुख अमोल गावनेर यांच्या नेतृत्वाखाली पथक जिल्हा परिषदेच्या आवारात दाखल झालं.

Wild Fox Enters Zilla Parishad
जिल्हा परिषद भंडारगृहात घुसला कोल्हा (ETV Bharat)

साहित्य हटवून सुरू झाली शोध मोहीम : कोल्हा ज्या भांडारगृहात शिरला होता, त्या खोलीचं दार बाहेरून बंद करण्यात आलं. त्यानंतर बचाव पथकांना आज प्रवेश करून कोल्ह्याला पकडण्याची मोहीम सुरू केली. भांडारगृहातील साहित्यामुळे कोल्ह्याला लपण्यासाठी अनेक जागा मिळत असल्यानं पथकाला मोठी कसरत करावी लागली. त्यासाठी काही साहित्य बाहेर काढण्यात आलं.

Wild Fox Enters Zilla Parishad
जिल्हा परिषद भंडारगृहात घुसला कोल्हा (ETV Bharat)

दोनदा हुलकावणी अखेर ताब्यात : बचाव मोहिमेदरम्यान कोल्हा दोन वेळा पथकाच्या हातावर तुरी देत निसटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पथकानं संयम राखत शोध सुरूच ठेवला. अखेर सुमारे तासाभराच्या प्रयत्नानंतर कोल्ह्याला सुरक्षितपणे पकडण्यात यश आलं.

कोल्हा आला कुठून : हा कोल्हा जिल्हा परिषद परिसरात नेमका कुठून आला, याची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी अमरावती जिल्ह्यात वाघाच्या हालचालींमुळे खळबळ उडाल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेसारख्या गजबजलेल्या शासकीय कार्यालयाच्या भांडारगृहात कोल्हा शिरल्याने खळबळ उडाली आहे.

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TAGGED:

FOREST DEPARTMENT TEAM
FOX ENTERS ZILLA PARISHAD
जिल्हा परिषद भंडारगृहात कोल्हा
वनविभागाच्या पथकाची दमछाक
WILD FOX ENTERS ZILLA PARISHAD

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