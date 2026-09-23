ओंकार हत्तीचं सिंधुदुर्ग-गोव्यात येणं-जाणं सुरूच, नागरिकांना दर्शन
सिंधुदुर्ग-गोवा सीमाभागात भ्रमंती करणारा ओंकार हत्ती तेरेखोल नदी पार करून बांदा शहराच्या हद्दीत आणि पत्रादेवी येथील जुन्या महामार्गावर दाखल झाला आहे.
Published : September 23, 2026 at 3:18 PM IST
सिंधुदुर्ग : गेल्या काही दिवसांपासून सिंधुदुर्ग आणि गोव्याच्या विविध भागांत भ्रमंती करणाऱ्या ओंकार हत्तीनं दोन दिवसांपूर्वी बांदा शहराच्या हद्दीत प्रवेश केला. कास, मडुरा, शेर्ले, आरोसबाग आणि मीठगुळी असा प्रवास करत त्यानं तेरेखोल नदी पार केली. सकाळच्या सुमारास बांदा येथील आळवाडी परिसरात नदीकाठी त्याचा वावर होता. त्यानंतर पुन्हा शेर्लेच्या दिशेनं जात त्यानं तेरेखोल नदी पार केली आणि मीठगुळीमार्गे बांदा शहराची सीमा ओलांडली. तेथून पुढे तो महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे दाखल झाला.
पत्रादेवी येथे दाखल झाल्यानंतर, ओंकार हत्तीनं जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गावरून तब्बल दोन किलोमीटर अंतर चालत गोव्याच्या हद्दीत प्रवेश केला. महामार्गालगत हत्तीचा वावर असल्याची माहिती मिळताच त्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. महामार्गाच्या दुतर्फा वाहनं थांबवण्यात आल्यामुळे काही काळ वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवरही परिणाम झाला.
मंगळवारी सकाळी ओंकार हत्ती आळवाडी येथे तेरेखोल नदीच्या किनारी आल्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली. हत्ती नदीकाठी वावरत असल्याचं समजताच त्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. वनविभागाचे पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी हत्तीच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले. नागरिकांनी हत्तीच्या जवळ जाण्याचा किंवा त्याचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न करू नये, असं आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आलं. तो बांदा शहरात दाखल होणार असल्यामुळे वनविभागाच्या पथकानं त्याला हुसकावून लावलं.
आळवाडी परिसरात काही काळ वावरल्यानंतर ओंकारनं पुन्हा शेर्लेच्या दिशेनं मार्गक्रमण केलं. त्यानं तेरेखोल नदी पार करून मीठगुळी येथे बांदा शहराच्या सीमेत प्रवेश केला. तेथून पुढे महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पत्रादेवीच्या दिशेनं त्याची वाटचाल सुरू राहिली. पत्रादेवी येथे पोहोचल्यानंतर त्यानं जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गालगतवरून सुमारे दोन किलोमीटर अंतर कापलं.
ओंकार हत्ती पत्रादेवी येथील जुन्या महामार्गावर आल्याचे समजताच नागरिकांनी त्याला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली. अनेकांनी रस्त्याच्या कडेला वाहने थांबवून हत्तीचं दर्शन घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. हत्ती आणि नागरिक यांच्यात सुरक्षित अंतर राखण्यासाठी वनविभागाच्या पथकाला सतर्क राहावं लागलं. सायंकाळी उशिरापर्यंत ओंकारचा वावर पत्रादेवी येथील तपासणी नाक्याच्या आसपास असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे महाराष्ट्र-गोवा सीमेवर दोन्ही राज्यांच्या वनविभागासह संबंधित यंत्रणांची सतर्कता वाढवण्यात आली. ओंकारच्या पुढील हालचालींवर वनविभागाचं पथक लक्ष ठेवून आहे.
ओंकार हत्ती मानवी वस्तीजवळ तसेच महामार्गालगत दिसत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये उत्सुकता असली, तरी त्याच्या जवळ जाणं, पाठलाग करणं, वाहनांतून त्याचा मार्ग अडवणं किंवा मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करणं टाळावं, असं आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आलं आहे. हत्तीच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचं आवाहनही करण्यात आलं आहे. ओंकार हत्तीचा वावर या परिसरात असल्यामुळे आणि बघ्यांची गर्दी वाढल्यामुळे तिथे पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा -
देवगड पर्यटनाची जागतिक झेप! कुणकेश्वरमध्ये ताज समूहाचं पंचतारांकित हॉटेल; पालकमंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत करार