मधमाशी दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी जमा केल्या मधाच्या पेट्या: अस्वलांनी धुमाकूळ घालत केलं मध फस्त, मेळघातील प्रकल्प उद्ध्वस्त
मधमाशी दिवसाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करुन मधपेट्या संकलीत करण्यात आल्या होत्या. मात्र अस्वलांनी या पेट्यांवर डल्ला मारुन प्रकल्प उद्ध्वस्त केल्यानं खळबळ उडाली.
Published : May 21, 2026 at 8:05 AM IST
अमरावती : मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना अंतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या मधमाशी पालन प्रकल्पाला मोठा धक्का बसला आहे. चिखलदरा तालुक्यातील चिंचखेड इथं ठेवण्यात आलेल्या मधमाशांच्या पेट्यांवर मंगळवारी रात्री अस्वलांनी हल्ला चढवत मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलं. या घटनेमुळं प्रशिक्षण घेतलेल्या महिला आणि तरुणांमध्ये मोठी दहशत पसरली आहे. विशेष म्हणजे मधमाशी दिवसाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करुन या मधपेट्या प्रकल्पात ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र अस्वलांनी धुमाकूळ घालून मधपेट्यांवर डल्ला मारला. त्यामुळे प्रकल्पाचं मोठं नुकसान झालं.
बारामती कृषी केंद्राकडून विशेष प्रशिक्षण : शासनाच्या योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील बारामती कृषी केंद्राच्या माध्यमातून फेब्रुवारी महिन्यात मेळघाटातील सुमारे 30 गावातील महिला आणि तरुणांना मधमाशी पालनाचं विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. या प्रशिक्षणातून प्रशिक्षणार्थ्यांना मधमाशी पेट्या देऊन मध उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं. चिंचखेड परिसरातील घनदाट जंगल भागात या मधपेट्या ठेवण्यात आल्या. विविध फुलांवरून परागकण गोळा करून मधमाशांनी मोठ्या प्रमाणात मध साठवलं. बुधवारी मधमाशी दिवसानिमित्त इथं छोटेखानी कार्यक्रमाचंही आयोजन करण्यात येणार होतं. तत्पूर्वीच अस्वलांनी संपूर्ण मधपेट्या उद्ध्वस्त केल्या.
रात्रीच्या अंधारात अस्वलांचा मधपेट्यांवर डल्ला : मंगळवारी रात्री अचानक अस्वलांनी या परिसरात धुमाकूळ घालत मधपेट्या फोडल्या. अनेक पेट्या अस्तव्यस्त झाल्या असून काहींमधील मध अस्वलांनी खाऊन टाकलं. या घटनेत अंदाजे हे 15 ते 20 किलो मधाचं नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मेहनतीवर फेरलं पाणी : "शासनाच्या माध्यमातून आणि बारामती अग्रिकल्चर ट्रस्टकडून डॉ. मिलिंद जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'बी कीपिंगचं' प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. त्यानंतर शेतकरी महिलांना मधमाशी पेट्यांचं वाटप करण्यात आलं. आमच्या पेट्या आतापर्यंत सुरक्षित होत्या आणि त्यामध्ये चांगल्या प्रमाणात मध जमा झालं होतं. मात्र अचानक अस्वलांनी पेट्या उद्ध्वस्त केल्यानं मोठ्या नुकसान झालं. काही पेट्या ओढून नेण्यात आल्या असून अनेक पेट्या फोडण्यात आल्या," असं शासनाकडून मधुसखी घोषित करण्यात आलेल्या प्रमिला कंदीलवार यांनी सांगितलं.
युवकांनी घटनास्थळी धाव घेत केली मदत : घटनेची माहिती मिळताच खोंगडा इथल्या रहिवासी आणि मधमाशी पालनाचं प्रशिक्षण घेणारे युवक गजानन सावरकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी अस्तव्यस्त झालेल्या मधपेट्या पुन्हा सुरळीत करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. "मेळघाटातील जवळपास 30 गावातील शेतकऱ्यांना मधमाशी पेट्या देण्यात आल्या होत्या. चिंचखेड परिसरात सुमारे 30 जणांच्या पेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. अस्वलांनी जवळपास सर्वच पेट्यांचं नुकसान केलं," असं गजानन सावरकर यांनी सांगितलं.
अस्वलांनी केलेला हल्ला ही दुर्दैवी घटना : बारामती कृषी केंद्राचे तज्ज्ञ डॉ. मिलिंद जोशी यांनी या घटनेबद्दल 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दुःख व्यक्त केलं. "महिलांना प्रशिक्षण देऊन मोठ्या प्रमाणात मदत उत्पादन सुरू झालं होतं. बऱ्यापैकी मध साठाही जमा झाला होता. मात्र अस्वलांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पाचं नुकसान झालं ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे," असं देखील डॉ. मिलिंद जोशी म्हणाले.
