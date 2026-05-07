नांदेडमध्ये नवऱ्याला शॉक देऊन ठार मारणाऱ्या बायकोला जन्मठेपेची शिक्षा
चारित्र्यावर संशय घेतल्याच्या रागातून विजेचा शॉक देऊन पतीची हत्या करणाऱ्या पत्नीस भोकरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : May 7, 2026 at 5:34 PM IST
नांदेड- न्यायालयाने नवऱ्याला शॉक देऊन ठार मारणाऱ्या बायकोला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्याच्या घटनेनं नांदेड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडालीय. नवऱ्याला शॉक देऊन ठार मारणाऱ्या बायकोला जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आलीय.
भोकर जिल्हा सत्र न्यायालयाने आरोपी पत्नीला सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा : चारित्र्यावर संशय घेतल्याच्या रागातून विजेचा शॉक देऊन पतीची हत्या करणाऱ्या पत्नीस भोकरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. उमरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील या घटनेतील तळेगाव इथल्या आरोपी आम्रपाली भीमराव हैबते असे जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तिने पती भीमराव नागोराव हैबते यांची विजेचा शॉक देऊन हत्या केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. 15 जून 2019 रोजी भीमराव हैबते हे नशेत घरी येऊन झोपले होते. त्यावेळी आरोपी आम्रपाली हिने घरातील विद्युत वाहिनीच्या साहाय्याने बाजेवर झोपलेल्या पतीला विजेचा शॉक देत त्यांची हत्या केली. त्यानंतर पतीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचा बनाव केला.
उत्तम मुंडे यांच्याकडून तपास करीत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल : मात्र, नातेवाईकांना संशय आल्याने त्यांनी विचारणा केली असता आरोपीकडून वेगवेगळी उत्तरे मिळाली. त्यामुळे मृत्यूबाबत शंका निर्माण झाली. या प्रकरणी मयताच्या बहिणीने दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी पत्नीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक उत्तम मुंडे यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान 9 साक्षीदारांचे जबाब, घटनास्थळावरील पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि दाम्पत्याच्या मुलाची साक्ष याआधारे आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला. यावरून भोकरचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नासिर मोहम्मद सलीम यांनी आरोपी आम्रपाली हैबते हिला जन्मठेप, दंड तसेच सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. अनुराधा डावकरे यांनी युक्तिवाद केलाय.
