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समृद्धी महामार्गावर पत्नीची हत्या; मृतदेहासह कारने फिरला, आरोपीची अखेर पोलिसांत शरणागती

एका महाभागानं पत्नीचा मृतदेह शेजारी ठेवून रात्रभर प्रवास केला. आधी त्यानंच तिचा खून केला होता. पहाटे पोलीस ठाणे गाठून स्वतःला पोलिसांच्या हवाली केलं.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 3:44 PM IST

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वाशिम : समृद्धी महामार्गावर पत्नीची हत्या करून तिचा मृतदेह कारमध्ये ठेवून अनेक तास फिरत राहिलेल्या पतीनं अखेर कारंजा शहर पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर होत गुन्ह्याची कबुली दिल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी पहाटे उघडकीस आली. या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील गौतमबुद्ध नगर जिल्ह्यातील कलवर्धा येथील सलमान खान नेक मोहम्मद खान (वय 30) हा पत्नी हसीनबानो (वय 28) आणि तीन लहान मुलांसह कारने प्रवासाला निघाला होता. समृद्धी महामार्गावरील कारंजा लाड परिसरात मध्यरात्रीच्या सुमारास पती-पत्नीमध्ये वाद झाला. त्यानंतर आरोपीने कारमधील लोखंडी रॉडने पत्नीच्या डोक्यावर वार केल्याचा संशय आहे. त्यानंतर गळा आवळून तिची हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.

हत्येनंतर आरोपीने पत्नीचा मृतदेह कारमध्येच ठेवून अनेक तास समृद्धी महामार्ग आणि कारंजा परिसरात फिरत राहिल्याचं पोलिसांना सांगितलं. अखेर पहाटे तो थेट कारंजा शहर पोलीस ठाण्यात पोहोचला आणि पत्नीची हत्या केल्याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तत्काळ कारची तपासणी केली असता महिलेचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कारंजा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला.



प्राथमिक चौकशीत आरोपीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय असल्याच्या कारणावरून हत्या केल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, चौकशीदरम्यान तो वारंवार जबाब बदलत असल्यानं पोलिसांना इतरही शक्यता तपासाव्या लागत आहेत. घटनेच्या अनुषंगानं फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळ, कारची तपासणी करून रक्ताचे नमुने, बोटांचे ठसे आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे संकलित केले आहेत.



या प्रकरणात आणखी कोणी सहभागी होते का, तसंच हत्येमागील नेमकं कारण काय, याचा तपास कारंजा शहर पोलीस करीत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासानंतर घटनेचं संपूर्ण सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे.

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TAGGED:

SAMRUDDHI MAHAMARG
समृद्धी महामार्गावर पत्नीची हत्या
सलमान खान नेक मोहम्मद खान
समृद्धी महामार्ग
WIFE MURDERED ON SAMRUDDHI MAHAMARG

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