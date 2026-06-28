प्रेमविवाह केलेल्या पत्नीनंच प्रियकराच्या मदतीनं काढला पतीचा 'काटा' : झोपत मृत्यू झाल्याचा रचला बनाव
देशभरात सध्या सिया आणि चेतन या दोघांनी केलेल्या केतन अग्रवालच्या हत्येनं खळबळ उडाली. मात्र या पेक्षा भयंकर प्रकरण सांगलीमध्ये घडलं आहे.
Published : June 28, 2026 at 11:14 AM IST
सांगली : पत्नीनंचं प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या बापट मळा परिसरात उघडकीस आली. आनंद सर्जे ( वय 28 ) असं मृत पतीचं नाव आहे. पल्लवी सर्जे असं मारेकरी पत्नीचं तर दीपक आजमाने असं तिच्या प्रियकराचं नाव आहे. पती आनंदा हा बेशुद्ध होऊन झोपेत मृत्यू झाल्याचा बनाव करुन पोलिसांची दिशाभूल करण्यात आली. मात्र सखोल चौकशीत प्रियकराच्या मदतीनं गळा दाबून खून केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पतीच्या खून प्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी पत्नी पल्लवी सर्जे आणि तिचा प्रियकर दीपक आजमाने याला अटक केली आहे. दारू पिऊन सतत मारहाण व छळ करत असल्याच्या रागातून खून केल्याचं कारण प्राथमिक तपासात समोर आलं.
कुणीतरी मारल्यानं बेशुद्ध झाल्याचा रचला बनाव : सांगलीतील बापट मळा इथं राहणारा आनंद सर्जे ( वय 28 वर्ष ), याचा 25 जून 2026 रोजी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू नोंद झाला होता. घटनेच्या दिवशी मृत आनंद सर्जे, याला त्याची पत्नी पल्लवी सर्जे व मेव्हणा या दोघांनी सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केलं. "कुणीतरी मारहाण केली, त्यानंतर बाहेरून येऊन घरी झोपले. त्यानंतर बेशुद्ध होऊन झोपेतच त्यांचा मृत्यू झाला," असं कारण पल्लवी हिनं रुग्णालयामध्ये सांगितलं. मात्र उपचारापूर्वीच आनंद याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं.
प्रियकराच्या मदतीनं काढला पतीचा 'काटा' : याबाबत विश्रामबाग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सुधीर भालेराव म्हणाले, "शासकीय रुग्णालयाकडून मिळालेल्या शवविच्छेदन अहवालात आनंद सर्जे याच्या गळ्यावर ओरबडल्याच्या खुणा आढळून आल्या. गळा दाबल्यानं मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. आंनद सर्जे याच्या मृत्यूचा संशय आल्यानंतर मृत आनंद सर्जे याच्या पत्नीच्या हालचालीवर नजर ठेवण्यात आली. यावेळी काही संशयास्पद गोष्टी आढळल्या. त्यानंतर पल्लवी सर्जे हिला ताब्यात घेऊन तिची चौकशी केली. सुरुवातीला पल्लवी सर्जे हिनं विसंगत आणि उडवा-उडवीची उत्तरं दिली. पण सखोल चौकशी केली असता, धक्कादायक माहिती समोर आली. पत्नीनंच प्रियकर दीपक आजमाने याच्या मदतीनं गळा दाबून खून केल्याचं तपासात समोर आलं आहे. आनंद याला दारूचं व्यसन होतं, त्यामुळे शारीरिक व मानसिक छळ करत असल्याच्या रागातून खून केल्याची कबुली देण्यात आली आहे. या प्रकरणी मृत आनंद सर्जे याची पत्नी पल्लवी सर्जे व तिचा प्रियकर दीपक आजमाने ( वय 23 ) या दोघांना अटक करण्यात आली. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केलं असता दोघांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे."
आनंद आणि पल्लवीचा झाला होता प्रेमविवाह : मृत आंनद सर्जे आणि पल्लवी सर्जे या दोघांचाही प्रेम विवाह झाला होता. दोघांना दोन मुलं देखील आहेत. मात्र गेल्या 2 वर्षापासून दोघांमध्ये सतत वादविवाद सुरू होते. घटनेच्या दिवशी आनंद सर्जे व त्याची पत्नी पल्लवी या दोघांच्यामध्ये वादावादीचा प्रकार घडला. त्यानंतर पल्लवीनं पतीचा काटा काढायचा निर्धार केला. आपला प्रियकर दीपक आजमाने याला घरी बोलवून घेतलं. त्यानंतर पल्लवीनं प्रियकर दीपकच्या मदतीनं झोपत असणाऱ्या पती आनंद याचा गळा दाबला. यामुळे आंनद सर्जे याचा मृत्यू झाला, असं तपासात उघड झालं.
आनंद करायचा कापड दुकानात काम : मृत आंनद सर्जे हा शहरातील एका कापड दुकानात कामास होता. त्याच ठिकाणी काम करणाऱ्या दीपक आजमाने याच्यासोबत त्याची मैत्री झाली. दीपक याचं वरच्यावर आनंद सर्जे याच्या घरी येणं जाणं होत असे. यातून मृत आनंदची पत्नी पल्लवी हिच्या सोबत त्याचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. दोघांनी मिळून आनंद सर्जे याचा खून केला. पहाटेच्या दरम्यान हा सर्व प्रकार घडल्यानंतर पल्लवी हिनं भावाला घरी बोलवत बेशुद्ध अवस्थेतच मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. आनंद सर्जे याला सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात नेलं.
शवविच्छेदन अहवालात उघड झाली धक्कादायक माहिती : रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन अहवालात घातपात झाल्याची गोष्ट समोर आल्यानंतर विश्रामबाग पोलिसांनी कसून सखोल चौकशी केली. त्यानंतर पत्नी पल्लवीनं आपल्या पतीचा प्रियकराच्या मदतीनं खून केल्याची बाब स्पष्ट झाली. पोलिसांना एका खुनाचा पर्दाफाश करण्यात यश आलं. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी पत्नी पल्लवी सर्जे तिचा प्रियकर दीपक आजमाने याला अटक केली आहे.
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