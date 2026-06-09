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हत्येसाठी दिलेल्या ॲडव्हान्समधून कार खरेदी, त्याच कारखाली सरकारी अधिकाऱ्याला चिरडलं; अनैतिक संबंध समजल्यानं पत्नीनं काढला पतीचा काटा

कारखाली चिरडून सरकारी अधिकाऱ्याची हत्या केल्यानंतर फरार झालेल्या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस चौकशीत संशयितांनी धक्कादायक कबुली दिली.

Wife kills husband karad
सरकारी अधिकाऱ्याची गाडीने उडवून हत्या केलेल्या आरोपींना पोलिसांनी केली अटक (Karad Police/ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 12:09 PM IST

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सातारा : पत्नी आणि मेहुण्याने दोघांना सुपारी देऊन कराडमध्ये लक्ष्मण मंडले या सरकारी अधिकाऱ्याची कारखाली चिरडून हत्या घडवून आणली होती. घटनेनंतर फरार झालेल्या दोन्ही संशयितांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. तसेच ज्या कारखाली चिरडून हत्या करण्यात आली, ती कार सुपारीपोटी मिळालेल्या 3 लाखांच्या ॲडव्हान्समधून खरेदी केल्याची धक्कादायक माहिती देखील तपासात समोर आली आहे.

अनैतिक संबंधाची माहिती पतीला कळली - ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरमध्ये जलसंधारण खात्यात अधिकारी असलेल्या लक्ष्मण श्रीरंग मंडले यांची 6 जून रोजी पहाटे कराडमध्ये गाडीखाली चिरडून हत्या घडवून आणली होती. हत्येसाठी वापरलेली आल्टो कार सुपारीच्या पैशातून खरेदी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. तसेच अनैतिक संबंधाची माहिती पतीला मिळाल्याने पत्नीने भावाच्या मदतीने दोघांना सुपारी देत पतीचा काटा काढल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

Wife kills government officer husband
गाडीने उडवत हत्या केलेला सरकारी अधिकारी (Karad Police/ETV Bharat Reporter)

पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती समोर - कराडच्या डीवायएसपी राजश्री पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या गुन्ह्याची सविस्तर माहिती दिली. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथे जलसंधारण अभियंता असलेल्या लक्ष्मण श्रीरंग मंडले यांच्या अंगावर गाडी घालून 6 जून रोजी पहाटे कराडमध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांच्या तपासात हा अपघात नसून घातपात असल्याचे निष्पन्न होतात मृताची पत्नी सारिका व तिचा भाऊ संग्राम दिनकर चव्हाण यांना त्याच दिवशी अटक केली होती. न्यायालयाने दोघांनाही 12 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पत्नीने दिली पतीची सुपारी - मृताची पत्नी सारिका मंडले हिचे 2023 पासून प्रथमेश प्रकाश थोरात (वय 25, रा. कार्वे, ता. कराड जि. सातारा) याच्यासोबत अनैतिक संबंध असल्याची कबुली दिली आहे. या संबंधाची माहिती मिळाल्यामुळे पती लक्ष्मण त्रास देत होता. पतीचा काटा काढण्यासाठी प्रियकर प्रथमेश आणि त्याचा साथीदार आकाश अशोक होनसुरे (वय 23, रा. कार्वे नाका, कराड) या दोघांना पतीच्या हत्येची सुपारी दिली होती, अशी कबुली सारिकाने दिल्याचेही डीवायएसपी राजश्री पाटील यांनी सांगितले.

karad police
कराड पोलीस ठाणे (Karad Police/ETV Bharat Reporter)

अल्टो कारने पाठीमागून धडक दिली - हत्येच्या सुपारीसाठी ठरलेल्या रकमेतील तीन लाखांचा ॲडव्हान्स मिळताच संशयित आरोपींनी अल्टो कार खरेदी केली. घटनेदिवशी पत्नी सारिका पहाटेपासून पतीला वारंवार फोन करुन त्यांचे लोकेशन घेत होती. त्याची माहिती प्रियकर प्रथमेश थोरातला देत होती. कराडच्या कोल्हापूर नाक्यावर उतरल्यानंतर पायी चालत येत असताना संशयितांनी शिंदे हॉस्पिटलसमोर अभियंता लक्ष्मण मंडले यांना अल्टो कारने पाठीमागून धडक देऊन कारखाली चिरडून त्यांची हत्या केली.

12 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी - हत्या करून फरार झालेला प्रथमेश थोरात व त्याचा साथीदार आकाश अशोक होनसुरे यांना घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी कराडमधून अटक करण्यात आली. दोघांनाही न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना 12 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

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TAGGED:

GOVERNMENT OFFICER CAR HIT KARAD
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पत्नी पती हत्या सुपारी
कराड पोलीस तपास
WIFE KILLS HUSBAND CAR HIT IN KARAD

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